Коми ученые — в ожидании серьезных перемен

3 ноября с.г. издан приказ Федерального агентства научных организаций России (ФАНО ) «О реорганизации Коми научного центра Уральского отделения РАН».

Напомним, что реформа РАН началась в сентябре 2013 г. после принятия федерального закона «О Российской академии наук». Против реформы тогда активно выступали сами ученые, в том числе и в нашей республике. Они высказывали опасения, считая, что эти новации противоречат интересам научного сообщества.

Реорганизация затронула многие научные организации, подведомственные ФАНО России. В ходе реформы к «большой» Академии наук были присоединены Российская академия медицинских наук и Российская академия сельскохозяйственных наук, а научные институты переданы под управление Федерального агентства научных организаций.

Теперь крупное научное учреждение создается и в Коми — Федеральный исследовательский центр (ФИЦ). Он объединит шесть Институтов Коми научного центра и два научных учреждения — Научно-исследовательский институт сельского хозяйства РК и Печорскую опытную станцию им. А. Журавского (с. Усть-Цильма). Ранее они существовали как самостоятельные юридические лица. Реорганизация происходит в форме присоединения названных учреждений к Коми научному центру УрО РАН.

Если обратиться к истории развития академической науки в Коми, то предлагаемая организационная платформа не является новой. До конца 80-х годов Коми филиал АН СССР, а впоследствии КНЦ УрО РАН существовал как единое юридическое лицо со всеми входящими в его структуру Институтами и другими научными, производственными и вспомогательными подразделениями.

Объединение усилий ученых позволит более эффективно использовать научный потенциал. Приоритеты известны и напрямую связаны с теми задачами, которые стоят перед Республикой Коми — освоение Арктической зоны России, создание транспортно-логистических коридоров («Белкомур», «Баренцкомур», «Карскомур», «Северный широтный ход»), развитие Воркутинской опорной зоны РФ, минерально-сырьевых ресурсов, развитие новых перспективных направлений в областях гео- и биотехнологий, углехимии, формирование новых производств.

Как рассказал на пресс-конференции врио председателя Коми научного центра УрО РАН Владимир Володин, зарплаты научных сотрудников не уменьшатся, а затраты на науку в целом по региону будут возрастать. Все прежние рабочие места сохранятся.

В Федеральном исследовательском центре будет работать более 800 научных работников, в том числе пять членов Российской академии наук, около 100 докторов наук и 365 кандидатов наук. Процесс реорганизации затронет более 1300 человек и завершится в течение предстоящих четырех-шести месяцев.

Реорганизацией займется специально учрежденная комиссия, в которую войдут руководители всех учреждений в составе вновь организованного ФИЦ.