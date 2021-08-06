На совещании с президентом Владимиром Путиным министр здравоохранения Михаил Мурашко перечислил регионы с наиболее тревожащей ситуацией с коронавирусом.

По его словам, в них направлены бригады специалистов. Также он перечислил регионы с наиболее высокими темпами вакцинации.

В число регионов и городов, которые вызывают беспокойство по числу пациентов вошли: Тува, Республика Коми, Севастополь, Магаданская область, Астраханская область, Самара, Красноярский край.

Наиболее высокие темпы вакцинации в следующих регионах: Архангельская область, Белгородская область, Псковская область,Самарская область, Ингушетия, Чечня.

Лидерами по охвату вакцинации сегодня являются, по словам министра, Белгородская область, Москва и Московская область, Ненецкий автономный округ.