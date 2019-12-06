Коми животноводство оказалось в отчаянной ситуации

22 ноября в статье «Это похоже на концлагерь» «Трибуна» рассказала об «эксперименте по холодному взращиванию телят» в селе Палевицы Сыктывдинского района. Итогом такого «эксперимента» стал массовый падеж скота. По словам работников, уже погибли 23 теленка и три коровы. На публикацию откликнулись многие сельчане. И это неудивительно: животноводство региона переживает сегодня тяжелые времена.

Минувшим летом в республике была объявлена чрезвычайная ситуация: из-за дождливого лета было заготовлено мало кормов для скота. Осенью чиновники заговорили о господдержке. Цифры звучали разные, но всякий раз уменьшались. Теперь речь идет о 88 миллионах рублей.

Куда «мы попали»?

28 ноября сыктывдинская районная газета «Наша жизнь» рассказала о том, что на Координационном совете предпринимателей Сыктывдина обсуждали ситуацию. Присутствовали и специалисты Минсельхоза Коми, в частности, руководитель Центра господдержки АПК Наталья Колбасюк.

— Из-за высокой влажности этим летом при заготовке сена пришлось вложить весомые суммы на приобретение укрывного материала и пленки, — цитируем директора ООО «Палевицы» (того самого, где гибнут телята) Александра Хохлова. — Поскольку пленка вся импортная, кредиторская задолженность на эти цели за пять месяцев выросла более чем на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Мы попали в пик диспаритета цен, когда закупочная стоимость сырого молока не выросла ни на грош, а на корма поднялась в разы. При этом на предприятии острый дефицит оборотных средств, необходимо вовремя платить налоги и выдавать зарплату…

Начали заготавливать ветки…

Руководитель СПК «Чернутьевский» (Удора) со страниц районной газеты «Выль туй\д» 22 ноября говорит, что «… сена и сенажа своего хватит до конца года. Для зимовки необходимо 150 тонн сена, 100 минимум. Неизвестно, как будет налажена поставка — транспортные расходы не включены в стоимость, а везти очень накладно…»

Руководитель другого СПК уверен: если помощь все-таки дадут, то его СПК достанется 1,6 млн руб. Это не компенсирует в полной мере прогнозируемые убытки. При этом транспортные расходы на завоз кормов соотносятся со стоимостью приобретаемых кормов. Но перевозку никто не компенсирует.

Владелец личного подсобного хозяйства Владимир Швед из села Вомын на эту тему высказывается резко и откровенно — ведь он «личник», то есть фигура от Минсельхоза независимая:

— Необходимое количество сена мы заготовили, когда была погода — с 1 по 9 сентября. Косили круглосуточно, днем и ночью. Но качество и питательность таких кормов низкие. Правда, мы еще выращиваем картофель и овощи, и часть корнеплодов используем на корм скоту. Я общаюсь с руководителями СПК в нашем районе и знаю, что ситуация там аховая. В одном из хозяйств, например, уже осенью заготавливали ветки…

Режут скотину

— В связи с тем, что в Коми был введен режим ЧС, мы провели переговоры с Москвой и заручились ее поддержкой в том, что аграриев Коми гарантированно минуют штрафные санкции за невыполнение плана, – отметила на том же совещании Наталья Колбасюк. – Кроме того, будут выделены дополнительные средства на корма. В этом направлении сейчас ведутся переговоры Минсельхоза с Министерством экономики и Министерством финансов региона.

Более того, одним из твердых условий соглашения будет не допустить сокращения поголовья скота, валового производства молока и посевных площадей. К 1 августа 2020 года все субсидируемые сельхозпредприятия должны вернуться к прежним, докризисным, показателям.

Но как сохранить поголовье, если скотина остается на голодном пайке, и откуда при этом возьмутся необходимые надои?

— Как только я перевел свою скотину на стойловое содержание, надои упали примерно на треть, хотя и кормов в достатке, — говорит Швед. — Но как будут сохранять надои и поголовье в других хозяйствах — не знаю. В одном из них мне говорили, что из-за бескормицы забили уже пять дойных коров. Самое горькое в том, что они были стельные, то есть это удар еще и по завтрашнему дню…

«Болотное дело»

Есть и другие проблемы, которые высветило минувшее «чрезвычайное лето».

Индивидуальный предприниматель Светлана Батареева на том же Координационном совете посетовала, что у нее нет сенокосных угодий. Ферма находится на пятачке земли в центре села. Пайщики запрашивают непомерно большие деньги за аренду или выкуп своих участков, причем зачастую непригодных для сенокоса. Надо заниматься их мелиорацией, а это очень дорого. Сено приходится закупать в Визинге.

Руководитель другого СПК рассказала «Трибуне» о том, что в предыдущие годы не было средств на проведение мелиоративных работ. Это усугубило ситуацию с заготовкой кормов в 2019 году.

Сельхозпроизводители без поддержки государства не в состоянии обеспечить мелиорацию. Почвы заболачиваются, идет снижение травостоя, урожайности кормовых культур.

До настоящего времени органами власти республики, органами местного самоуправления не проведено межевание земель, не выполнены в необходимом объеме кадастровые работы.

Мелким не положено

Все помнят ЧП, произошедшее летом в Усть-Куломском районе, когда за одну ночь ливнем размыло дороги. Жители Зимстана и ряда других населенных пунктов на время оказались в изоляции.

Нынешним летом всю страну облетели кадры из Нившеры (Корткеросский район): река разлилась так, что по ней «плывут» вместе с мостом трактора и лесовозы. Вода залила сенокосные угодья, поля и огороды сельских жителей. Урожая людям не видать. Морковь не взошла, картофель сгнил.

У индивидуального предпринимателя Людмилы Изъюровой из Нившеры те же проблемы. В ее КФХ «Ордым» выросла едва ли десятая часть от привычного урожая свеклы, моркови — половина, да и картофеля тоже мало. Убытки никто не компенсирует.

— Я и не жду, — грустно говорит Людмила Анатольевна. — Была по делам в Минсельхозе. Заодно спросила и про эту беду. Мне пояснили, что картофель — это товарный продукт, и посевы, урожай и все риски я должна была самостоятельно страховать.

Кстати, финансовая поддержка фермерам, имеющим небольшое количество скота, а также частным домохозяйствам не рассматривается.

Людмила КУДРЯШОВА.