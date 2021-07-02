Из Вуктыла вновь приходят тревожные сообщения: из-за задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги в домах неожиданно отключили горячую воду.

Власти обещают, что полноценное водоснабжение восстановят к 5 июля. Но ведь речь идет не об обычном плановом отключении горячей воды в летнее время, к которому мы все привыкли.

Компания «Аквасервис», которой принадлежит котельная, утверждает, что население – ненадежный партнер, копит долги. В то же время поставки газа в котельную прекратил «Газпром межрегионгаз Ухта» из-за долгов самого ООО «Аквасервис», которые по меркам небольшого города оцениваются в астрономическую сумму – более 100 миллионов рублей!

Хотя, если по-людски разбираться, еще неизвестно, кто кому должен, учитывая, что нынешней зимой Вуктыл находился в «ледяной блокаде»: один горожанин с чувством юмора даже у себя в ванной снеговика слепил. Люди реально замерзали на протяжении нескольких месяцев из-за неполадок в котельной. Почему бы за такие неудобства не потребовать компенсацию?

И еще один немаловажный момент – горячей воды лишились и те, кто исправно платит за услуги ЖКХ. Они-то в чем провинились?

По мнению депутата Совета Вуктыла Идриса Таибова, первопричину нынешних бед горожан надо искать в непродуманной приватизации, когда в «нулевые» годы котельную отдали в частные руки. А у частника лишь один интерес – получить максимум прибыли, вкладывать средства в модернизацию своих активов – это уж как получится. Поэтому проблемы с ЖКХ стали уже нормой. Вуктыльцы с тревогой ждут очередную зиму.

Самое главное – совершенно непонятно, как будут разруливаться долги между всеми заинтересованными сторонами. Понятно, что в этом деле на республиканский бюджет мало надежды, поскольку он сверстан с огромным дефицитом.

Не менее запутанная ситуация и в Воркуте с Усинским водоводом, изношенность которого с 2010 года оценивается в 100 процентов! И на чем он еще держится? Усинский водовод – единственный источник водоснабжения Воркуты. Если он выйдет из строя в зимнее время, то придется эвакуировать весь город.

Северяне хорошо понимают характер последствий, если плотно не заниматься проблемами ЖКХ в летний период, а вот команда Владимира Уйбы, похоже, не очень.

Сергей ПАВЛОВ.