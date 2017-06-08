Коммунальщики пригрозили жильцам судом

Как только не наживаются на бедных жильцах! Придумывают все новые платежи, поборы — способы изъятия денег. Порой даже грамотному человеку трудно разобраться…

Счетчик включен

Так, недавно многие сыктывкарцы получили странные послания от филиала «Коми» ПАО «Т Плюс». Им пришел счет за установку общедомового прибора учета (теплосчетчика). При этом счет сопровождался грозным письмом с названием «досудебное уведомление». Последнее извещало о том, что людям надо срочно, в течение трех дней, погасить задолженность за установку теплосчетчика, в противном случае деньги будут взысканы через суд. Суммы у всех стояли разные. Например, жильцу однокомнатной квартиры выставили платеж в 1743 рубля, приписав: «остаток по рассрочке 3380 руб.». У тех, кто живет в «трешках», сумма в разы больше.

От имени жильцов дома № 51 по ул. Первомайской в редакцию обратилась пенсионерка Мария Кузьмина:

— Теплосчетчик в нашем доме устанавливали, кажется, в ноябре 2014 года. Если счетчик устанавливали безвозмездно — это одно. Если за счет жильцов, то почему у меня, например, как у собственника, никто согласия не спрашивал? Никаких документов на этот счет я не подписывала. Никакого собрания по поводу установки прибора учета тепла мы не проводили. Мне неизвестно, где он установлен, на каких условиях куплен, кто его принимал в эксплуатацию, кто согласовывал. Для меня оскорбительно, что при этом мне еще и судом угрожают!

Такие же письма получили и соседи Марии Васильевны. Кто-то испугался и быстро заплатил. Как правило, пенсионеры — люди законопослушные, боятся суда, неприятностей. А многие из тех, кто получил подобные счета, сочли это какой-то аферой. Мало ли какой мошенник разослал людям бумажки! На некоторых даже фамилия собственника указана с ошибкой. Например, одна сыктывкарка получила такую квитанцию на имя прежнего владельца квартиры, который продал жилье несколько лет назад. Другой — на имя родственника, уже усопшего…

Платежи плюс проценты

Корреспондент «Трибуны» обратился в управляющую компанию, которая обслуживает дом по Первомайской, 51 — УК УРЭК. Там пояснили, что теплосчетчик в доме был установлен ресурсоснабжающей организацией. Представители УК предоставили доступ в помещение, подписали акт приемки, регулярно снимают показания. В этом году в доме № 51 по Первомайской будет плановая поверка прибора.

Да, счетчик обошелся жильцам дома № 51 очень дорого — более чем 300 тысяч при себестоимости 120-150 тыс. рублей. Но в круглую сумму тепловики включили все «накрутки», жильцы оплачивают это в рассрочку на несколько лет. Сумма платежа зависит от площади квартиры.

А вас и не спрашивают

Федеральный закон № 261-ФЗ об энергосбережении говорит о том, что многоквартирные дома должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии до 1 июля 2012 года. Обязанность (подчеркнем — обязанность, а не право) по оснащению дома коллективным прибором учета лежит на собственниках помещений.

Пункт 12 ст. 13 закона устанавливает, что, если собственники не договорились, не обсудили и не установили счетчик, лицом, обязанным обеспечить оснащение дома указанным прибором учета, становится ресурсоснабжающая организация. Спрашивать при этом согласия жильцов (собственников) закон не требует.

Срок, до которого многоквартирный дом должен быть оснащен общедомовым прибором учета (ОДПУ) — до 1 июля 2013 года. При этом получается, что собственников накажут рублем: они будут обязаны оплатить ресурсоснабжающей организации затраты на установку прибора. Ведь средства у организации на эти цели заемные, взяты под проценты. «Граждане — собственники помещений в многоквартирных домах оплачивают расходы ресурсоснабжающей организации на установку этих приборов учета равными долями в течение пяти лет с даты их установки при условии, что ими не выражено намерение оплатить такие расходы единовременно или с меньшим периодом рассрочки».

Руководитель одной из управляющих компаний Сыктывкара рассказал: «В связи с выходом закона

№ 261-ФЗ об энергосбережении мы проводили везде собрания жильцов многоквартирных домов. Объясняли, в чем разница при установке счетчиков в том и другом случае. Среди обслуживаемых нами домов нет таких, где коллективные приборы учета были бы установлены именно ресурсоснабжающей организацией. Люди сами соглашались покупать и устанавливать ОДПУ — за цену в разы меньше».

Людмила КУДРЯШОВА.