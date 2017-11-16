Кому выгодно, что опытные инспекторы автонадзора оказались за воротами?

На лентах информагентств часто мелькают сообщения о происшествиях с автобусами. То в салоне из-за резкого торможения на высокой скорости получит травму пассажир, то автобус наедет на пешехода, то окажется, что кондуктор торгует «левыми» билетами…

«Летающие» автобусы

Как сообщил в Госсовете на совещании по безопасности движения главный инспектор Андрей Перловас, с начала года в республике произошло 27 ДТП с участием автобусов. А начальник управления транспорта Минпрома Владимир Котов вообще заявил, что заказные автобусы на трассе Сыктывкар – Ухта практически «летают», двигаясь со скоростью 110 километров в час. Недавно случилась катастрофа со школьным автобусом в Сыктывдинском районе, в которой погибли люди.

18 августа «Трибуна» уже поднимала эту проблему в статье «Автобус у перрона: кто заказывает нелегальные перевозки?». В ней говорилось о том, что уже несколько месяцев в системе надзора идет какая-то непонятная реорганизация. В результате контроль за автобусами практически не ведется. Коллектив высококвалифицированных специалистов чуть ли не в полном составе уволен, причем без нормального оформления документов и выплаты компенсаций, положенных госслужащим по закону.

Получается, что надзор за «детскими автобусами» и теми же «заказными автобусами», хозяйничающими на регулярных маршрутах, отсутствует — его просто некому осуществлять. Не говоря уже о таких «мелких» проблемах, как выполнение условий лицензий по обеспечению пассажирских перевозок в Сыктывкаре и Ухте…

Скандал «внутреннего сгорания»

Увольнение сотрудников Управления госавтодорнадзора проходило с большим скандалом внутри учреждения. Между коллективом и руководителем ведомства Евгением Поповым возник серьезный конфликт.

Начальник, как утверждают уволенные, стал манипулировать фондом материального стимулирования, в результате чего зарплата большинства сотрудников упала, зато «любимчики» стали получать весьма солидные премии. А недовольным предложили искать другое место работы.

Обиженные работники обратились в вышестоящие инстанции с просьбой разобраться в конфликте. Но прибывший из Москвы проверяющий не стал заморачиваться разборками, а все подвел под реорганизацию, которую было решено провести в ближайшем будущем. Управление госавтодорнадзора в Коми как самостоятельная единица прекращало существовать, а возникал филиал Ространснадзора, подчиненный Архангельску.

Москва слезам не верит

До Москвы, где находится головной офис, далеко, и голос коллектива услышан не был. В итоге большинство инспекторов оказалось за воротами. Проверить законность появления на регулярном маршруте «заказных» автобусов, которые «летают» по дорогам, стало некому.

Между тем реорганизация предполагает, что в новом коллективе будут работать знающие и опытные специалисты. Однако практически всем уволенным работникам, имеющим необходимый опыт и знания, пожелавшим устроиться в будущий филиал, «не рекомендуют» участвовать в конкурсе.

Недавно в редакции «Трибуны» состоялась встреча с бывшими сотрудниками Госавтодорнадзора. И была высказана очень интересная версия происходящего вокруг пассажирских перевозок и контроля за ними.

В частности, всплыл факт того, как выдавалась лицензия на осуществление перевозок в Ухте подрядчику из Сыктывкара — «САТП-1».

Это предприятие не имело ни базы, ни транспорта, ни кадров для работы в отдалении от Сыктывкара, поэтому ему сначала было отказано в выдаче лицензии. Однако через некоторое время «после соответствующей разъяснительной работы» со стороны заинтересованных лиц с руководством Управления госавтодорнадзора лицензия была выдана.

Как по заказу

В настоящее время создаваемым филиалом Госавтодорнадзора руководит некий Андрей Шабанов — «человек со стороны», ранее не работавший ни в дорожной отрасли, ни в автомобильной. По конкурсу набираются инспекторы, которые после приема на работу будут проходить обучение, стажироваться, изучать законы и ведомственные «указивки», набираться опыта. На это, по мнению бывших инспекторов, требуются уйма времени и опытные наставники, передающие опыт. Но таковых в учреждении сегодня практически нет. А чтобы разобраться во всех тонкостях и стать полноценным специалистом, нужны годы. Другими словами, Госавтодоринспекция вряд ли в скором будущем заработает в нужном режиме.

На встрече была высказана даже версия о том, что существующее положение очень выгодно нынешнему самому крупному перевозчику — «Сыктывкарскому автотранспортному предприятию № 1», которое по сути является монополистом. Его руководитель Александр Рукавишников прекрасно знает о проблеме «заказных автобусов», работающих на регулярных маршрутах, когда собранные деньги уходят мимо кассы предприятия. По мнению инспекторов, автобусы через посредников подчинены тому же САТП-1. Поэтому-то ничего и не меняется в системе перевозок.

Организацией пассажирских перевозок занимаются Сыктывкарская мэрия и республиканская власть. Похоже, существующее положение дел их вполне устраивает.