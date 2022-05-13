В Сыктывкаре устроят благотворительный праздник ради помощи собачьему приюту.

Благотворительная акция состоится в центре досуга и кино «Октябрь» 15 мая. Вход будет платный (150 рублей для взрослых и 100 – для детей). Все вырученные средства направят на помощь приюту собак «Друг». По желанию посетители могут материально поддержать питомцев приюта, принести корма, лекарства и подстилки.

– Мы с радостью вот уже третий раз готовы принять у себя всех неравнодушных жителей, которым небезразлична судьба братьев наших меньших, – рассказали организаторы праздника. – В этом году в нем примут участие ведущие солисты Театра оперы и балета, артисты из Визинги, студенты колледжа искусств и детские танцевальные коллективы города.

С 12.00 будут организованы фотосессия с четвероногими друзьями, ярмарка хэндмейда, шоу мыльных пузырей, лотерея, мастер-класс по моделированию шаров. В 14.00 начнется концерт с розыгрышем призов.