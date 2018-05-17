Во вторник в Сыктывкаре началась необъявленная забастовка кондукторов. В ней приняли участие порядка 40 человек. Люди требовали официального трудоустройства и «белую» зарплату, причем заявляли, что не приступят к работе, пока требования не будут выполнены.
Вызвана акция тем, что еще в декабре прошлого года кондукторы уволены «по собственному желанию» и работали практически нелегально. В связи с переходом на так называемую «бескондукторную» схему с применением электронной системы проезда, водители стали работать без кондукторов, собирая плату сами. Частично кондукторов заменяли случайные люди, приглашенные водителями на замену бастовавшим, частично автобусы ходили без них. Какова была собираемость оплаты и сколько денег ушло «налево» — неизвестно.
Как считает председатель республиканской организации профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Иван Урсу, руководство САТП-1 поступило противозаконно. По его мнению, оно поставило телегу впереди лошади. По существующему договору с администрацией города, сначала нужно было установить систему электронной оплаты проезда, обучить персонал, научить пассажиров пользоваться новой схемой, испытать ее, а уж потом убирать кондукторов. Его возмущает то, что надзорные органы и администрация города, зная обо всех фактах нарушений, закрывают на них глаза. Как заявил профлидер, указанные факты должны быть расследованы правоохранительными органами. Проверка уже начата.
Кондукторы объявили забастовку
Во вторник в Сыктывкаре началась необъявленная забастовка кондукторов. В ней приняли участие порядка 40 человек. Люди требовали официального трудоустройства и «белую» зарплату, причем заявляли, что не приступят к работе, пока требования не будут выполнены.