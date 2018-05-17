Кондукторы объявили забастовку

В этом году во время проведения единого госэкзамена (ЕГЭ) будет вестись онлайн-трансляция.

С этого года дачники могут уменьшить земельный налог или полностью освободиться от него.

Производство яйца на Интинской птицефабрике планируют законсервировать из-за многомиллионных долгов и ветхого состояния.

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