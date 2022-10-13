Конец воркутинской банды (Криминал от 14 октября)

Семеро рэкетиров, вымогавших деньги у предпринимателей, отправились за решетку.

В 2005 году житель Воркуты создал организованную преступную группировку, которая несколько лет занималась рэкетом. Недавно члены ОПГ выслушали приговоры суда – от 8 до 13 лет лишения свободы.

Труп закопал во дворе

18-летний житель Усть-Кулома осужден за убийство 41-летней односельчанки.

В мае текущего года на летней кухне они вместе распивали спиртное. Затем произошла ссора, парень, вооружившись ножом, нанес женщине не менее двух ударов в область шеи. От массивной кровопотери она скончалась. Здесь же, на дворовой территории, убийца вырыл яму и закопал тело. За свое преступление он получил 9 лет лишения свободы.

Мать убил, отца ранил

Пьяный сын три разу ударил мать ножом в область шеи, одним из них порезав сонную артерию.

На этом житель Жешарта не успокоился, а накинулся также на отца, нанеся ему не менее четырех ударов ножом в область груди и живота. Усть-Вымский районный суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Арестован 62-летний педофил

Селський пенсионер совершил два действия сексуального характера.

Первое – на автобусной остановке одного из населенных пунктов Корткеросского района с 11-летней девочкой. Второе – с 13-летним мальчиком. Обвиняемый заключен под стражу сроком на два месяца, то есть по 2 декабря.

Дебош в полицейском участке

Нетрезвый 43-летний удорчанин пришел в отделение полиции и устроил дебош.

Зайдя в кабинет участковых, он начал нецензурно ругаться. На требования сотрудников покинуть помещение отреагировал неадекватно: пнул одного из полицейских по ногам. Вину в содеянном в суде не признал и потому получил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы.

У пенсионера не получилось

74-летний ухтинец добивался интимной близости с соседкой, но «добился» уголовного дела.

После застолья в общежитии он предложил даме остаться и запер входную дверь. Обидевшись на отказ, стал ее бить и угрожал убийством. Три дня пенсионер удерживал женщину взаперти, ожидая, что пройдут следы побоев, а на четвертый, улучив момент, «заложница» сбежала. В итоге суд приговорил пожилого ухтинца к 3,5 годам лишения свободы.

Уснул на месте преступления

Безработный житель Удорского района проник в магазин, разбив стеклянную дверь булыжником.

Забрав с прилавков шоколад, коньяк, ром и виски, он сложил товар в пакеты и поставил у входа в магазин. Отметить удачный «поход» решил в торговом зале. Выпил часть дорогостоящего алкоголя и… уснул. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».