Конфликт в диспансере дошел до драки – одному из врачей сломали палец

В полдень 18 марта на площадке рядом с республиканской филармонией появились три женщины, устроившие одиночные пикеты.

Они держали в руках самодельные плакатики: «Верните на рабочее место Тимофееву!», «Наведите порядок в наркологии!»

Чего не поделили?

О том, что происходит за закрытыми дверьми отделения неотложной наркологической помощи республиканского наркологического диспансера (РНД), «Трибуна» (от 26 января с.г.) рассказывала в статье «Неотложка: сигнал тревоги». Напомним, что в этом заведении уже давно бушует пожар конфликта, в котором участвуют главный врач Юлия Пасынкова и заведующая отделением Валентина Тимофеева.

Валентина Тимофеева руководит отделением почти четверть века, фактически она его создавала с нуля, имеет громадный опыт. Зато главный врач, назначенный на эту должность два года назад, практически не знакома с лечебной работой такого рода, поскольку ранее занимала административные посты. Между врачами возникло недопонимание, переросшее в затяжной конфликт.

Конфликт обострился прошлой осенью, когда главврач потребовала разместить внутри отделения приемный покой, что запрещено санитарными нормами, резко сократила штат врачей-реаниматологов, фактически закрыла ПИТ (палата интенсивной терапии), сделав так называемую наблюдательную палату — по примеру психиатрических учреждений (по мнению Тимофеевой, подобная практика вряд ли применима в наркологии). Возражения, высказанные завотделением, были восприняты Пасынковой как невыполнение приказа. За это Тимофеевой было объявлено подряд несколько выговоров. Дело шло к увольнению строптивой.

Драчуны в белых халатах

После публикации материала на уровне министерства состоялось несколько заседаний. Выяснилось, что действия Пасынковой во многом спорны, а некоторые неправомочны и должны быть отменены. Тимофеевой в высоких кабинетах в присутствии главного федерального инспектора Михаила Тырина и заместителя главы РК Натальи Михальченковой было сказано, что конфликт улажен, она может спокойно работать.

Однако ее знакомый врач вскоре доверительно сообщил, что работать Валентине осталось немного: до выборов. Потом, мол, ее все равно уволят. И ведь как в воду смотрел! Спустя две недели в отделении произошел конфликт между врачами, переросший в потасовку, в результате которой у одного из них оказался сломан палец. Явившийся на работу доктор стал оскорблять уже заступившего на смену врача-реаниматолога, а затем даже ударил его.

По мнению Тимофеевой, это была чистейшая провокация: буквально тут же на место происшествия (это было утро выходного дня!) явилась главврач, которая во всем обвинила заведующую отделением. Тимофеевой ничего не оставалось, как обратиться за помощью в полицию, а затем написать заявление в прокуратуру.

На прошлой неделе в кабинет завотделением вошла женщина, представившаяся адвокатом Зюзевой, и попыталась вручить приказ об увольнении и трудовую книжку. Естественно, Тимофеева отказалась. От сильнейшего стресса у нее поднялось давление — пришлось выйти на больничный.

Все эти скандальные события настолько возбудили коллектив отделения, что в день президентских выборов медики готовы были выйти на митинг. Но ограничились одиночными пикетами.

Огласили весь список

В минувший понедельник «пикетчики» рассказали корреспонденту «Трибуны» о том, что заставило их идти на площадь. Выяснилось, что претензий к главврачу Пасынковой очень много.

В прошлом году коллектив обращался в Минздрав РК с просьбой прояснить систему премирования и распределения сэкономленных денег и так называемого фонда стимулирования. Дело в том, что работники отделения получают премии буквально раз в году, причем не сравнимую с той же бухгалтерией диспансера, что вызывает много разговоров. Известно, что в диспансере имеется 161 ставка, хотя занято только 111. Работники задавали руководству вопрос: как же распределяется сэкономленный фонд зарплаты? Увы, ответа из министерства не последовало.

Понятно, что наркоманы и алкоголики — «непростой контингент». Работа в отделении требует железных нервов. И по идее, должна хорошо оплачиваться. Один из способов повысить зарплату — получить более высокую категорию. Однако сделать это весьма непросто. Корреспонденту рассказали, что попасть на прием к главврачу, которая этим заведует, можно только по записи, причем записываться нужно за неделю, а то и раньше. И при каждом посещении выдвигаются новые требования, поэтому

надежды на повышение категории становятся призрачными. Про поощрения в отделении разве что только слышали — их практически не бывает. Среди претензий был и тот факт, что до сих пор не заключен коллективный договор.

Обо всем этом коллектив писал в обращении к главе Коми еще в ноябре. Медики просили разобраться в ситуации с преследованием заведующей отделением, которая впала в немилость. Опала эта, как указывалось в письме, связана как раз с тем, что Тимофеева «защищает интересы медперсонала, борется с коррупцией среди руководства», что не нравится Пасынковой, и потому «завотделением стала неугодной и неудобной».

«Порочная схема»

Надо отметить, что зачастую в качестве примера для подражания перед коллективом ставится наркологическое отделение Воркуты, где когда-то работала Пасынкова. Однако, по мнению Тимофеевой, которая тоже там работала, эта система насквозь порочна.

Известно, что на каждого пациента выделяется определенное количество денег, на которые приобретаются лекарства, производится обслуживание, питание, содержание. Это немалые суммы. Между тем население Воркуты сокращается, план выполнить практически невозможно. Чтобы финансирование не уменьшалось, была создана система, которую там называли «перевертыши».

Пациенты здесь лечатся долго, но по документам выписываются как выздоровевшие в отведенные сроки. Однако тут же составляются карточки о «рецидиве» и о возвращении больного обратно в стационар. Показатели в результате получаются такие, какие нужны для отчета. А еще остаются неиспользованные при «интенсивном» лечении «рецидивиста» лекарства и препараты, которые могут идти на обслуживание «левых» больных. Уже за другие деньги. И деньги эти, по мнению Тимофеевой, немалые.

Кстати, именно в Воркуте Тимофеева впервые столкнулась с Пасынковой, которая работала в наркодиспансере и наверняка знала о системе «перевертышей». Не отсюда ли такая неприязнь у нынешнего главного врача к заведующей отделением?

Об этой схеме Тимофеева рассказала на личном приеме министру Дмитрию Березину. И предупредила, что подобную систему в своем отделении она внедрить не даст. Министр согласился, однако как раз после той беседы главврач Пасынкова начала решительные действия по увольнению строптивой подчиненной.

Временное затишье

После встречи корреспондента «Трибуны» с коллективом отделения стало известно, что по приказу Пасынковой в здании были заменены замки на входных дверях — по-видимому, чтобы завотделением сюда не вошла. Более того, завхоз намеревался взломать и дверь ее кабинета. Подозревая, что возможна новая провокация, Тимофеева обратилась за помощью в приемную главы республики. После чего дверь оставили в покое.

В настоящее время ситуация в наркодиспансере остается напряженной. Отделение неотложной помощи не имеет руководителя, и чем все это закончится — неизвестно. К сожалению, глава Минздрава Дмитрий Березин не сумел вовремя «разрулить» затянувшийся конфликт.

Анатолий ПОЛЬКИН.

Комментарий Минздрава Коми

Когда верстался номер, «Трибуна» получила официальный ответ из Министерства здравоохранения по поводу конфликта в РНД:

«В настоящее время Министерством здравоохранения РК проводится проверка фактов, изложенных в январской статье, с учетом результатов рассмотрения обращений, ранее поступавших в министерство.

По информации, полученной от руководства ГБУЗ РК «Коми республиканский наркологический диспансер», с 20 марта 2018 года приказом главного врача Ю. Пасынковой исполнение обязанностей заведующего отделением неотложной наркологической помощи возложено на С. Свиридову — главного внештатного нарколога Министерства здравоохранения РК.

Вместе с тем, по мнению министерства, кроме вопросов, связанных с организацией деятельности учреждения, имеет место индивидуально-трудовой спор между работником и работодателем, который в соответствии с трудовым законодательством может быть урегулирован только комиссией по трудовым спорам или в судебном порядке.

Следует отметить, что вопросы, ранее изложенные в обращениях работников ГБУЗ РК «Коми республиканский наркологический диспансер» в адрес министерства, рассматривались Прокуратурой Республики Коми, Министерством внутренних дел по РК, Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК, Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по РК и Государственной инспекцией труда в РК».