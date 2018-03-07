Кооператив лопнул, пайщики потеряли более 300 миллионов рублей

История эта началась в 2014 году, когда в Сыктывкаре на ул. Орджоникидзе появился кредитный потребительский кооператив (КПК) «Народная касса».

Создали КПК несколько сыктывкарцев. Схема была простая: пайщики давали деньги (взносы от 30 тысяч рублей и выше), а «контора» сулила им проценты. Причем — фантастические: 6-7% в месяц!

КПК был официально зарегистрирован, в том числе и во всех фискальных органах. В договорах с пайщиками указывалось, что это некоммерческая организация, которая действует по принципу финансовой взаимопомощи. То есть у одних берет, а другим дает взаймы. Некоммерческая — значит, не ставящая целью извлечение прибыли.

Кстати, взаймы кооператив давал под грабительские проценты. Тем не менее желающие находились. При этом реальную платежеспособность заемщиков никто не проверял, и в итоге значительные суммы в «Народную кассу» так и не вернулись.

Дети Лени Голубкова

На этой неделе обманутые вкладчики КПК обратились в «Трибуну». Теперь, будучи уже в качестве потерпевших, они рассказывают, что приносили в «кассу» кто 120 тысяч, кто 500, а кто и больше миллиона.

Так, сыктывкарка Татьяна З-ва несколько раз приносила в «кассу» вклады в размере 30 тысяч. Договор с ней от имени КПК заключал руководитель Александр Юдин под 6-7% в месяц. По первым двум договорам Татьяна получила обещанные проценты, затем ей были возвращены и суммы вкладов. Но по оставшимся договорам сумма вкладов в размере 120 тысяч к ней так и не вернулась.

Выяснилось, что кооператив не может выполнить взятые на себя обязательства. Ведь никакой деятельностью, связанной с использованием привлеченных средств, он не занимался. То есть просто брал деньги у одних и выдавал их другим. Да и куда сегодня можно вложить средства, чтобы они через очень короткое время принесли бешеную прибыль? Но пайщики, видимо, об этом не задумывались.

Вообще, «принцип халявы» безотказно действует на обывателей. Это проверено еще в 90-е годы, когда по телевизору крутили ролики с рекламой МММ. «Человек из народа» Леня Голубков каждый месяц докладывал о своих успехах. О том, как он с помощью МММ сначала купил жене сапоги, а потом шубу. А дальше — больше, говорил Голубков: «В мае мы покупаем мебель, в июне — автомобиль, в июле — дом». А когда брат ругает Леню за нечестный заработок, тот произносит ставшую крылатой фразу: «Я не халявщик, я партнер».

Все это было совсем недавно, и каждый знает, чем закончилась история МММ, как, впрочем, и других финансовых пирамид. Но жажда халявы в наших людях неутолима.

Приходите завтра

В отличие от рекламного Лени у сыктывкарских «партнеров» все сложилось иначе. Дошло и до трагикомических ситуаций.

80-летняя сыктывкарка вложила в «кассу» более миллиона рублей. В июле 2016 года договор у бабушки закончился, но получить свои деньги она так и не сумела. Старушка регулярно посещала кооператив, но ей всякий раз обещали «завтра». В лучшем случае выдавали по 3-4 тысячи. Год назад, в марте 2017-го, придя в офис (а кооператив располагался уже на Октябрьском проспекте, 92), пенсионерка заявила, что не уйдет из офиса, пока не получит своих денег. «Народные кассиры» заперли старушку в помещении и ушли. Бабушка стала звонить знакомым, пришлось вызвать спасателей и полицию…

Понять отчаяние старушки можно. Ведь до этого она уже обращалась с заявлением в прокуратуру, но это не помогло.

По мнению пайщиков, «касса» прекратила выдачу денег с 2016 года, а людям говорили, что это «временные трудности». Пайщики подавали претензии и обращались в суды, получали исполнительные листы, но ни копейки по ним взыскать не смогли «по причине отсутствия средств и какого-либо имущества у кооператива».

Лишь в июне 2017 года по факту хищения денежных средств у вкладчиков КПК «Народная касса» было возбуждено уголовное дело.

Крах МММиллионеров

Говорят, что общее число пайщиков — более 500. Более 300 миллионов рублей, как в черной дыре, растворились в «кассе». Эти данные приблизительны, поскольку далеко не все обратились с заявлением в полицию.

Обманутые люди пытались «найти справедливость»: обращались к главе Коми, в Общественную приемную, в МВД, ФСБ и прокуратуру с просьбой взять мошенников под стражу.

За это время руководитель КПК Александр Юдин был осужден за налоговое преступление и наказан штрафом.

И только в феврале этого года выбрана мера пресечения в отношении двух сотрудниц КПК «Народная касса» — они помещены под домашний арест. Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, совершенной группой лиц, и мошенничестве в особо крупном размере. Указано, что дамы действовали на территории Сыктывкара, Ухты и Кирова до 31 марта 2017 года «умышленно, противоправно, из корыстных побуждений». А сам господин Юдин проходит по этому делу как… свидетель.

С момента «первого звоночка» (жалобы), с 2016 года, утекло много воды. Сами пострадавшие убеждены, что работники КПК за это время сумели уничтожить списки пайщиков и заемщиков, бухгалтерскую документацию. По мнению вкладчиков, находясь на свободе, подозреваемые могли скрывать или уничтожать улики, а украденные средства перевести на счета третьих лиц, обратить в валюту, имущество или вывезти за пределы республики.

Сегодня официально потерпевшими признаны 236 человек, то есть меньше половины. Почему остальные до сих пор не написали заявлений в полицию — непонятно.

Обратившиеся в «Трибуну» граждане рассказали, что среди тех, кто отдавал деньги «Народной кассе», немало пожилых, инвалидов, социально незащищенных. Теперь они опасаются, что виновные могут уйти от ответственности или отделаются условными сроками, а деньги не вернутся.

С другой стороны, они отдавали свои кровные добровольно, их никто не заставлял. Люди польстились на большую прибыль — до 42% годовых. Не думали ни про степень риска, ни про мышеловку с бесплатным сыром.

Людмила КУДРЯШОВА.

Признаки финансовой пирамиды

— выплата денежных средств участникам из денежных средств, внесенных другими вкладчиками;

— отсутствие лицензии ФСФР России (ФКЦБ России) или Банка России на осуществление деятельности по привлечению денежных средств;

— обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень;

— гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бумаг);

— отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации;

— отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов.