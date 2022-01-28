Осенью 2021-го на сцене театра оперы и балета Республики Коми впервые прошли гастроли Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии. В одном из трех показанных спектаклей был занят заслуженный артист России Александр Байрон.

В 1990-х годах он был солистом театра оперы и балета РК и исполнял ведущие партии практически во всех шедших тогда операх, опереттах и мюзиклах. Затем Байрон уехал из Сыктывкара, однако местная публика его не забыла. Изрядная часть зрителей оперетты «Лето любви» пришла не столько на собственно спектакль, сколько «на Байрона». Мы встретились с ним, чтобы расспросить о жизни и творчестве.

– С театром оперы и балета Коми вы сотрудничали с 1991 года, работали в нем с 1992-го по 1998-й. У вас и вашей супруги, концертмейстера Натальи Байрон, в городе все было хорошо: творчества хватало, публика любила. Почему уехали?

– Мы же изначально приехали сюда из Питера с намерением поработать год-другой, пока там все не наладится – в начале 90-х все стало разваливаться, и в театрах тоже. А потом собирались вернуться в родной город на Неве. Но получилось, что «застряли» на шесть лет!

«Держите звание»

– Уже через несколько лет работы в Коми вы стали заслуженным артистом республики. Очень быстро!

– Да, всего через два с половиной года. Правда, звания заслуженного артиста тогда не было, мне дали заслуженного работника Коми. На это сработало несколько факторов. На телевидении Коми был цикл передач Татьяны Холодиловой «Портрет в интерьере», и весной 1994-го она сделала о нас фильм. Потом моей персоной заинтересовался худрук ансамбля «Асъя кыа» и республиканской филармонии Виктор Морозов – стал часто приглашать меня, нас с коллегой Ольгой Сосновской во все крупные концерты. А в 1995-м праздновали 50-летие Победы, и я тоже выступал в том концерте. Потом мне рассказывали, что там были, естественно, ветераны. И на встрече после концерта с главой республики Юрием Спиридоновым кто-то из ветеранов сказал обо мне: дескать, парень так хорошо поет о солдатах – достоин звания заслуженного! Юрий Алексеевич еще переспросил: «Вы действительно считаете, что достоин?» – «Конечно, надо дать звание!» – «Хорошо, дадим».

Да, иногда так быстро делается! Но что мне не понравилось – как это было сделано. Умные люди мне когда-то говорили, что для чиновников звания, награды – просто «цацки», они их хоть сто штук готовы дать. Тогда министром культуры Коми был Алексей Безносиков. Он пришел в театр – то ли в литчасть, то ли в режиссерское управление. Меня позвали, и он просто вручил звание: «Вот, Александр Евгеньевич, держите». Все это было как-то небрежно. Я относился к наградам более трепетно – воспитание… Вот так было! Глава республики сказал – и куда денешься, тем более что ветераны поддержали. Чиновнику пришлось исполнять… Часто звания и медали зависят от каких-то субъективных вещей, личных симпатий. Никто не спорил, что звание заслуженно, но очень быстро им наградили. И больше даже благодаря филармонии, а не театру. Конечно, это был чудесный момент в жизни. Первое звание поддержало, уверило в своих силах – можно сказать, окрылило! Потом, конечно, нас здесь пытались удерживать – в 1998 году мне дали Госпремию. Потому что мы уже готовы были уехать из Сыктывкара.

– В 2007-м, всего через 10 лет работы в Питере, вы стали заслуженным артистом России. Это, наверное, тоже быстро – по российским меркам?

– Звания в целом – это хорошая штука, когда после выхода на пенсию дают небольшие льготы по жилищно-коммунальным услугам, проезду в общественном транспорте… А так – они ни о чем. В Москве за них есть весомые доплаты к пенсии, а в Питере нет. Ну, и иногда тебя могут пригласить по старинке в концерт, где нужно, чтобы участвовал не просто артист, а непременно заслуженный или народный. Чиновники с удовольствием тебе и медальку повесят, и орден, лишь бы не давать жилье или нормально платить…

Можно сказать, я из числа неизвестных заслуженных артистов, которых много, но о них мало кто знает. Я же не снимался в кино и сериалах, а широкую популярность дает именно теле-экран. Кто-то сам стремится туда, кого-то подхватывают. Меня не подхватили, а сам я не напросился…

Мелькнул в эпизодах

– Вы скромничаете: у вас есть своя публика и в Сыктывкаре, и в Питере. А если бы с кино сложилось, вам было бы это интересно?

– Как и любому артисту – наверное, да. Особенно поучаствовать в чем-то новом. Но об этом уже давно и речи нет. У нас артисты иногда болтают о съемках, и про меня иногда удивляются: как, ты не снимался в кино?! А как же твой голос, его же можно на радио использовать?!

Ну, весной 2021 года меня пригласили на радио «Петербург» – режиссер Оксана Моргунова делала цикл «Утраченные профессии» в литературном отражении. Например, рассказ «Тапер» Куприна, или «Ямщик», или «Старый уличный фонарь» Андерсена. Я записал несколько рассказов с большим удовольствием! Потому что читаешь настоящую литературу, и это своего рода театр одного актера. Такая работа мало оплачивается, но иметь дело с великолепным литературным материалом – счастье. Я благодарен радио за эту страничку в биографии.

– Тем не менее, есть информация, что сняты фильмы с вашим участием – «Графиня Марица» и «Веселая вдова». Где их можно увидеть?

– Это были съемки спектаклей театра музкомедии лет 10 назад. Мы играли спектакли в зале без зрителей, но с камерами. Так что это просто телеспектакли, они должны быть на сайте театра.

– А еще в 2013 году вы сыграли сотрудника банка в сериале «Ментовские войны» (7 сезон, 85-88 серии «Гонка на выживание»). Как вы туда попали?

– Ой, на это вообще не надо внимания обращать! Был эпизод на 30 миллисекунд, мой персонаж лишь мелькнул в кадре – и все. Не было никаких проб – на такие эпизоды и в таком ширпотребе они не нужны. Мне позвонили со студии, попросили сняться в кино, я согласился. Сняли, а что от этого осталось… могло вообще ничего не остаться. Сняли меня, а могли снять любого прохожего с улицы, подходящего по типажу. Так что об этом и говорить не стоит. Можно сказать, я не снимался в кино.

«Золотой софит»

– После консерватории вы не попали в Мариинский театр, хотя разговор об этом был. А спустя годы получили награду за исполнение роли Хиггинса в мюзикле «Моя прекрасная леди» именно в постановке Мариинки. У вас все-таки было сотрудничество?

– Да, два года. Меня пригласили в конце 2011-го,

потом были постановочная работа и показы. До 2013 года я спел этот спектакль около 20 раз. Причем я был вторым Хиггинсом – первым стал Валерий Кухарешин. Роль большая, им нужен был второй исполнитель. Спектакль ставил хороший режиссер из Канады Роберт Карсен. И это была постановка парижского театра «Шатле», ее просто перенесли на сцену Мариинки, из Франции привезли декорации… Я спел спектаклей меньше, чем Валера. Но премию «Золотой софит» за эту роль дали мне, а не ему!

– Вам тогда помогло, что вы эту роль прежде играли в Сыктывкаре?

– Думаю, да. Хотя играл я ее тут немного – года с

1995-го, как спектакль был поставлен, и до отъезда. Это мне помогло вообще попасть в этот спектакль.

Театры страдают

– Насколько сильно коронавирус ударил по творческой жизни города на Неве и лично вашей?

– Очень сильно! Сначала театры долго были закрыты, потом разрешили показы, но при 50-процентной наполняемости зала. Часть ожидаемых постановок, увы, не была осуществлена. Театр пострадал и продолжает страдать. Сейчас еще эти QR-коды ввели… Из-за «короны» ушли в мир иной несколько пожилых актеров театра. Нашему гендиректору Юрию Шварцкопфу пришлось очень тяжело – не знаю, как он выкручивался и выкручивается до сих пор. Он очень поддерживал заболевших работников театра, пробивал им самые лучшие места в больницах. И сам переболел – слава Богу, выкарабкался.

Мы с женой тоже переболели в октябре 2020-го. Болезнь была средней тяжести. Неделю провалялись дома с температурой, потом 10 дней лежали во временном госпитале в павильоне «Ленэкспо». К слову, именно там мы ставили (репетировали) «Мою прекрасную леди» для Мариинки. Больше месяца в целом проболели. Сыновей вроде бы не задело… Но младший потом сделал прививку. А старший вроде не болел, но сделал анализ – и у него оказались антитела. С августа вся наша семья привита, только старший сын сопротивляется. Супруге на второй работе строго-настрого сказали привиться (там работа с молодежью) – иначе, сказали, не допустят. И ей пришлось согласиться, она привилась «Спутником». Я пошел с ней за компанию и привился «Спутником-Лайт». И сына туда затащили.

– Этот год начинается тоже непросто – и для театров, и для всей страны.

– К сожалению, это так. Поэтому хочу пожелать и артистам, и зрителям: главное – всем здоровья! Чем старше становлюсь, тем больше понимаю, что никакие политические потрясения, государственные события не могут заменить частной жизни для нормального обывателя, которым я и являюсь. В общем, желаю, чтобы у всех все было хо-ро-шо!

Беседовала Ирина САМАР.