Косой, ты чего такой злой? Голодный заяц бывает свиреп и опасен

Жительница Печоры подверглась нападению ушастого зверька, который поначалу показался ей «милым пушистым комочком».

Она рассказала в соцсетях, что заяц лежал прямо на улице и не подавал признаков жизни. Но когда женщина подошла ближе, косой вдруг резко подскочил и вцепился зубами в протянутую к нему руку.

Пострадавшая была шокирована этой внезапной агрессией и теперь опасается за свое здоровье: надо ли делать уколы от бешенства?

«Боевая машина»

За комментариями «Трибуна» обратилась к известному корткеросскому охотнику Михаилу Игушеву.

– Зайцы известны своей пугливостью и стремительным бегом, а с их трюками-поворотами на снегу не всегда справляется даже ловкая рысь. Но зимой, особенно в феврале, зайцы голодают. Оттепели чередуются с заморозками, снег укрывает плотный наст. Зайцу трудно добывать еду, в основном он питается осиновой корой. Голод гонит косых из леса к человеческому жилью, – рассказал охотник.

По словам М. Игушева, не следует докучать диким животным своим вниманием, это может быть опасно. Если вы увидите на улице зайца, не пугайте его, не осложняйте его и без того нелегкую жизнь.

Чуя опасность, заяц обычно бежит. Но если он не видит, как спастись, то от отчаяния превращается в настоящую «боевую машину»: у него сильные мышцы и лапы с длинными острыми когтями. Задними лапами заяц может распороть человеку не только одежду, но и живот.

Ушастые не участвуют

По мнению ученых, зайцы и кролики, как и все теплокровные животные, восприимчивы к вирусу бешенства, однако в распространении этой болезни они практически не участвуют.

Инкубационный (скрытый, незаразный) период при бешенстве длится до 2-3 недель. После появления клинических признаков бешенства заяц погибает в течение одного-двух дней – то есть он просто не «успевает» стать переносчиком этой болезни.

Екатерина МАКАРОВА.