На этой неделе число случаев заражения COVID-19 в регионе перевалило за трехтысячную отметку. Еще свыше двух тысяч человек находятся под медицинским наблюдением из-за того, что они контактировали с больными. Для республики с 800-тысячным населением – это весьма тревожные цифры.
В последнее время наибольший прирост зафиксирован в Воркуте, где уже более тысячи заболевших (в городе около 70 тысяч жителей). В Усинске (данные на 24 июня) число инфицированных составило 630 человек, многие из которых – вахтовики.
По состоянию на 24 июня, в Инте 84 случая заражения, в Печоре – 45, в Ухте – 77. В Усть-Куломском районе – 42 случая, в Корткеросском – 24. Однако эти данные быстро устаревают, поскольку каждый день в республике регистрируются десятки новых случаев.
Часть тяжелых пациентов доставляют санавиацией в сыктывкарские больницы. При этом сама столица Коми почему-то хронически «выпадает» из официальной статистики – конкретные данные по числу заболевших горожан обновляются нерегулярно.
В целом по стране количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом уже более 600 тысяч, из них свыше 8 тысяч человек скончались. По мнению специалистов, кардинально изменить ситуацию может только вакцина от COVID-19, которая сейчас проходит клинические испытания.
Ковид по-прежнему не спит. Опасная зараза не покидает территорию Коми
На этой неделе число случаев заражения COVID-19 в регионе перевалило за трехтысячную отметку. Еще свыше двух тысяч человек находятся под медицинским наблюдением из-за того, что они контактировали с больными. Для республики с 800-тысячным населением – это весьма тревожные цифры.