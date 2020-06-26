День молодежи в столице республики отпразднуют виртуально.

За год платежи за ЖКХ в Коми выросли еще на шесть процентов.

Администрацию Прилузского района оштрафовали на 200 тысяч рублей за незаконные свалки.

Удорским охотникам дали разрешение застрелить медведя.

Владелец «Мебельграда» в Сыктывкаре подал на банкротство.

В Сыктывкаре проходят пикеты против поправок в Конституцию.