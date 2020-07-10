За чертой бедности находится фактически каждый шестой житель Коми. Такие данные содержатся в исследовании, проведенном агентством «РИА Рейтинг», за основу были взяты показатели Росстата за 2019 год.

Позорное место

В Северо-Западном федеральном округе доля бедных больше только в Карелии – 15,7 процента от числа жителей. В Коми – 15,5, в Калининградской области – 13,7, Вологодской области – 13,1, Архангельской области – 12,7 процента.

В России самые высокие показатели бедности в Тыве (34,7 процента), Ингушетии (30,5), Республике Алтай (24,2). Наверху рейтинга Ямало-Ненецкий автономный округ (5,6 процента), Москва и Санкт-Петербург, где число бедных составляет 6,6 процента.

Напомним, что в разряд бедных попадают те жители, чей доход не превышает прожиточный минимум. В Коми этот минимум с 2019 года и по настоящее время составляет 14 тысяч 868 рублей, для пенсионеров – 11 тысяч 366 рублей, для детей – 13 тысяч 691 рубль.

Несмотря на нынешний позорный показатель бедности, тем не менее, надо признать, что за последние три года он в Коми немного снизился (в пределах двух процентов).

Но все может кардинально поменяться из-за пандемии коронавируса. Уже сейчас очевидно, что из-за массового разорения малых предприятий и резкого роста безработицы по итогам этого года показатель бедности может перевалить за 20 процентов! И это еще не самый пессимистичный прогноз…

Кормим других

Из рейтинга видно, что вклад регионов в общую федеральную копилку ровным счетом не имеет никакого значения. По итогам двух последних лет Республика Коми била исторические рекорды по сбору налогов. Только за 2019 год в консолидированный бюджет России из Коми поступило 244 миллиарда 723 миллиона рублей! Из этой суммы региональному бюджету досталось лишь 89 млрд 185 млн рублей. Та же Карелия является глубоко дотационным регионом, тем не менее, в рейтинге бедности мы занимаем практически одинаковые позиции.

В этой связи нисколько не удивляет тот факт, что власти Чечни (республика практически полностью живет за счет безвозмездных федеральных дотаций) по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сумели дополнительно выплатить ветеранам войны по одному миллиону рублей. Власти Коми такие расходы себе позволить не могли. Какие там миллионы? Едва наскребли по три тысячи рублей для выплат «детям войны». Это яркий пример того, что все регионы в России вроде формально равны, но некоторые из них – «равнее».

Коми уверенно держит лидерство по бедности среди регионов-доноров. Далеко опережая по этому показателю Ненецкий автономный округ (там за чертой бедности – 9,5 процента жителей).

Костлявая рука нищеты

В рейтинге есть еще одна графа – процент жителей, находящихся за чертой крайней бедности. По сути, речь идет о нищих, выживающих за счет подаяний, благотворительной помощи, каких-то других источников. Официально таковых в Коми порядка 2,2 процента или более 16 тысяч человек! По этому показателю мы находимся на первом месте (с большим отрывом) среди 11 субъектов Северо-Западного федерального округа и среди регионов-доноров.

В лидерах по числу нищих в России все те же – Тыва (6,6 процента), Ингушетия (4,8) и Республика Алтай (4,2). Меньше одного процента их среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Белгородской области и ряда других регионов.

Кстати, в начале 2019 года в Коми была разработана программа по борьбе с бедностью. Обкатать ее решили было в Сосногорске и Корткеросском районе. Дело хорошее, поскольку речь шла о прямых выплатах семьям, оставшимся без материальной поддержки, создании новых рабочих мест и так далее. В начале этого года к архиважному социальному проекту должны были подключиться все муниципалитеты региона. Однако, судя по отсутствию победных реляций, дела на фронтах борьбы с бедностью как-то не складываются. И статистические выкладки это, увы, подтверждают.

Сергей МОРОХИН.