В конце прошлой недели жители сыктывкарского поселка Краснозатонский, вышедшие на любимую лыжню, обнаружили рядом с ней строительную технику и стройматериалы. Выяснилось, что в традиционном для них месте отдыха затеяно строительство какого-то непонятного «глэмпинга»…

Почти четыре гектара леса

Люди резонно возмутились. А власть высказалась предсказуемо – вроде бы на стороне людей, но довольно беззубо. Во всяком случае пока это не возымело ожидаемого действия на застройщика.

Лес, где весь поселок летом собирает грибы и ягоды, а зимой катается на лыжах, стремительно превратился в стройплощадку: появилась строительная техника, были завезены строительные материалы. Местная администрация не смогла дать вразумительный ответ на вопросы обеспокоенных жителей Краснозатонского.

Скоро, однако, они выяснили, что 3,8 гектара леса без каких-либо предварительных обсуждений или слушаний передано обществу с ограниченной ответственностью «Центр частного домостроения» для создания туристического объекта. Передано в аренду аж до 2074 года с приоритетным правом оформления в собственность. Застройщик арендовал землю для строительства глэмпинга, да еще и получил под это субсидию из казны республики на 9 миллионов рублей.

Гражданин, предъяви документы!

На минувших выходных прямо на спорной территории местные жители встретились с застройщиком в лице Константина Лукьянова и с депутатом Госдумы России Олегом Михайловым. Первый не смог показать людям проект «туристического объекта» или другие документы, но обещал, что природа не пострадает и «люди останутся довольны».

– Тут появятся заборы, а зачем нам это надо! – горячилась одна из местных жительниц.

– Заборы мы возводить не будем, – заверил было Константин Лукьянов, но немедленно услышал вполне резонное сомнение той же женщины, что сейчас можно говорить что угодно, а до 2074 года (срок аренды участка застройщиком) могут появиться не только заборы…

Как бы то ни было, пришедшие на встречу граждане единогласно потребовали прекратить стройку.

Поскольку застройщик не предоставил никаких документов, депутат Олег Михайлов заявил, что сделает соответствующие запросы в контрольно-надзорные органы.

Уже после встречи в поселке Константин Лукьянов так прокомментировал ситуацию для «Трибуны»: «Мы убеждены, что этот проект принесет пользу всем жителям города, предоставляя возможность провести выходные дни на природе в комфортных условиях. Мы планируем организовать общественные слушания, на которых подробно обсудим планы благоустройства и готовы учесть мнение каждого заинтересованного жителя».

«Позднее зажигание»

Временно исполняющий обязанности главы Коми Ростислав Гольдштейн вынужден был реагировать на ситуацию постфактум, когда страсти вокруг стройки уже вовсю разгорелись.

– Это неправильно. Людей не просто необходимо информировать, с ними нужно советоваться, как лучше будет поступить. Итоговое решение должно обязательно учитывать мнение местного населения, поскольку влияет на их интересы, – высказался в соцсетях г-н Гольдштейн.

Итак, врио главы региона хоть и с запозданием, но обозначил свою позицию. Тем не менее на планы застройщика это, вероятно, не повлияло: техника и стройматериалы не только не убраны с предполагаемой стройплощадки, но работы, как нам сообщают с места, в начале этой недели были продолжены. Выходит, собака лает, караван идет?..

Битва за озеро Шойкир

Напомним: похожая ситуация случилась в 2024 году в соседнем поселке Максаковка. Тогда бизнесмены попросту попытались присвоить часть береговой линии озера Шойкир с целью построить там… опять-таки глэмпинг (какой-то маняще-модный образ в умах доморощенных предпринимателей!) с домиками, саунами и… ограниченным доступом для местных.

Однако активные действия жителей поселка, сумевших самоорганизоваться, собрать подписи против проекта и обратиться в различные контрольно-надзорные органы, привели к тому, что берег озера Шойкир остался, к счастью, во всеобщем пользовании граждан.

Повторят ли жители Краснозатонского максаковский опыт? Увидит ли Ростислав Гольдштейн в данном кейсе шанс сходу утвердить свой авторитет среди граждан республики? Как говорится, поживем – увидим.

Без претензий на роскошь

Не так страшен глэмпинг, как его малюют

Похоже, обитателей окраинного поселка раздражает уже само слово «глэмпинг». Это новомодное словечко составлено из двух английских: «глэм» (гламурный, с претензией на роскошь) и «кемпинг» (отдых на лоне природы).

Простые люди, вероятно, смутно подозревают: мол, понаедут сюда некие толстосумы, чтобы изгадить окружающую природу. Да еще и будут устраивать на ее «лоне» всякие непотребства. Гламурные нравы (разгульные пикники в компании шлюх) известны нам в основном по ТВ-сериалам типа «Рублевка». Кстати, подобные сериалы возбуждают не только зависть, но и классовую вражду.

На самом деле глэмпинг – одно из направлений экотуризма. Это тот же отдых на природе, но только комфортный, без бытовых неудобств. Для туристов строятся легкие домики или шатры, организуются питание и досуг (в отличие от кемпинга, с его спартанскими условиями).

Первый глэмпинг появился в России в 2016 году на берегу Оки (100 км от Москвы), а теперь их в стране уже свыше 400. За короткое время этот вид экологичного отдыха приобрел огромную популярность у россиян, в том числе и среди небогатых туристов.

Петр КУЗНЕЦОВ.