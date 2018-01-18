Крещенские купания: вред или польза?

19 января православные отмечают Крещение Господне. В столице Коми подготовлены четыре купели. Первая — на правом берегу реки Сысола, рядом с понтонным мостом, связывающим Заречье с городом, вторая — в районе моста через реку Сысола, в сторону поселка Краснозатонский. В Эжвинском районе купель находится на реке Вычегда возле лодочной станции. И еще одна — в поселке Нижний Чов.

«Моржи» тоже болеют

Медики согласны с тем, что купание в ледяной воде закаливает организм. Но вреда оно может принести больше, чем пользы.

Если окунуться в воду мгновенно, не исключен спазм сосудов и мышц. Это большая нагрузка на организм. А результат может быть плачевным: инфаркт, инсульт, остановка сердца…

Большие проблемы возникают у зимних ныряльщиков с ОРВИ и другими заболеваниями. По данным ученых, «моржи» в течение года заболевают простудными болезнями приблизительно 2-3 раза (это немного). Однако простудные болезни у «моржей» длятся значительно дольше и нередко сопровождаются осложнениями.

Кроме того, по данным медиков, люди, занимающиеся зимним купанием более 5 лет, часто болеют герпесом.

Хрупкие органы

Сильные перепады температур оказывают негативное влияние на детородные органы. Причем одинаково вредны и ледяная вода, и жаркая сауна.

В первую очередь это касается мужчин. Простата — орган очень нежный, хрупкий, а потому ломкий. Простата боится переохлаждения. Воспалительное заболевание, которое можно получить на фоне переохлаждения — это прелюдия к импотенции.

Неприятности с детородными органами бывают и у «женщин-моржей»: воспалительные заболевания яичников или придатков, непроходимость труб. А в перспективе — длительное лечение. Правда, женщинам в этом смысле повезло больше: их организмы крепче, и вылечиваются они успешнее, чем мужчины.

Отсюда возникает вполне резонный вопрос: стоит ли древняя традиция такого риска? Почему необходимо окунаться именно в ледяную воду? Ведь вполне достаточно набрать чудодейственной водицы в банку или бутылку, совершить ритуальное омовение без ущерба здоровью.

Без мата и водки

Крещение Господне является одним из главных православных праздников. В последнее время крещенское купание стало массовым. Все больше становится желающих окунуться в прорубь. Кто-то лезет туда с молитвой, а кто-то — сквернословя. А потом еще и водкой греются… Возникает вопрос: веруют ли они в Бога и в чудесную силу святой воды?

— Если говорить по природе человеческой и по природе нашей души, то она христианка, — говорит секретарь Сыктывкарской епархии отец Филипп. — И во многих из нас, которые идут на реку окунаться, прежде всего говорят христианские корни. Наша душа стремится исполнять заложенные генами традиции. Радует, что идет воцерковление людей. Многие, конечно, воспринимают это как экстремальный вид спорта. Проверка себя, не столько почтить праздник, сколько покуражиться. Вот этого, конечно, не должно быть. Для куража есть другие дни.

День Крещения — это важный исторический день, когда мы вспоминаем вход в воду самого Господа

Иисуса Христа, уподобляемся самому Богу-человеку. Для нас это духовное и физическое очищение. Когда человек выходит из проруби очистившийся, получив Божью благодать, но после этого сквернословит и употребляет спиртные напитки, пользы от крещенского купания ему не будет. Более того, тем самым еще и оскверняет святыню!

— В народе говорят, когда люди матерятся в крещенской проруби – значит, так из них всякая нечисть выходит. Это правда?

— Нет. Скорее всего, люди матерятся просто от избытка эмоций. Но это недопустимо! Во время троекратного погружения необходимо произнести: «Во имя Отца, и Сына, и Святого духа».

— Если это своего рода обряд крещения, то почему женщины окунаются в купальниках, а не в белых рубашках?

— Чтобы не соблазнять других, верующий человек должен прикрыть свое тело. Правильнее, конечно, окунаться в рубашках. За короткое время рубашка не замерзнет, колом не встанет. Кстати, священники никогда не купаются на показ. У нас в Свято-Казанском храме есть купель, там обычно и окунаемся.

Достаточно одной капли

— Некоторые врачи категорически против купаний в ледяной воде – могут возникнуть проблемы со здоровьем.

— На моей памяти, даже при достаточно в суровых погодных условиях ни одного случая плохого самочувствия во время крещенских купаний не было. Конечно, если вы хотите окунуться, сначала надо потренироваться. Хотя бы за месяц до крещенских купаний заняться контрастным обливанием. Об этом говорят и кардиологи. А если у вас есть хронические заболевания, необходимо получить консультацию лечащего врача.

— Правда ли, что крещенская вода чудодейственная? И когда она теряет свои свойства, по истечении года?

— Нет, она свои свойства не теряет и выливать ее не надо. Просто надо разумное количество набирать. Трехлитровой банки святой воды вполне достаточно. Ведь известно, что капля святой воды может освятить целый водоем. Крещенскую воду можно пить, освящать ею жилище. Больным людям она приносит пользу, но только — как дополнение к лечению. Ни в коем случае нельзя отказываться от врачей и лекарств.

— Есть такое поверье, что вода в ночь с 18 на 19 января из-под крана тоже становится святой.

— Это не так. Господь освящает только открытые водоемы. Если говорить о физических свойствах крещенской воды, то тогда она принимает очень правильную кристаллическую структуру. Но важно ее не испортить. Хранить святую воду надо возле иконостаса. Любое сквернословие в доме — и святая вода тут же потеряет свои чудесные свойства.

Екатерина МАКАРОВА.