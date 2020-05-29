Крестный ход без паломников

Древнейший Великорецкий крестный ход в этом году пройдет без участия паломников.

Напомним, что крестный ход традиционно проходит с 3 по 8 июня по территории Кировской области. Это один из самых древних крестных ходов в России – ему свыше 600 лет. В этом году икону святителя Николая будут перевозить из Трифонова монастыря в село Великорецкое на автомобиле в сопровождении духовенства. Верующие смогут поклониться иконе на стоянках крестного хода во время молебнов, которые будут проходить на улице с соблюдением мер безопасности.