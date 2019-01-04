Крестьян снова обидели

В предновогодние дни появилось сообщение, что сельским старикам увеличат пенсии. На увеличение имеют право неработающие граждане, проживающие в сельской местности и имеющие стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет.

Размер повышения составит 1333,55 руб. Сумма невелика, но для деревенских пенсионеров и это деньги — ведь и зарплата у них когда-то была низкой, и пенсия сегодня очень скромная.

Списки работ, производств, профессий, должностей, работа на которых засчитывается в данный стаж, утверждены 29 ноября постановлением Правительства России.

Однако эта новость обрадовала далеко не всех…

Табак не растет, верблюды не водятся

— Ко мне стали обращаться председатели первичек с мест, — рассказал председатель Коми рескома работников АПК Николай Шарыпов. — Список, мягко говоря, неполный. Например, человек, звонивший из села Мутный Материк, заметил, что в списке есть пчеловоды, табаководы, верблюдоводы, но нет, например, бухгалтера. Как могли их пропустить? Верблюдов у нас отродясь не водилось, а бухгалтер был и есть в любом совхозе-колхозе-сельском кооперативе по всей стране.

Кроме того, прибавку могут получить только те, кто остался жить на селе. Уехал в город — не получишь. Но как быть с теми, кто стал горожанином не по своей воле? Например, ко мне обратились работники СПК «Княжпогостский». До 1985 года это был поселок Железнодорожный, а теперь город Емва. Получается, что крупное сельхозпредприятие, где и сегодня содержат сотни голов скота, стало городским.

Еще смешнее ситуация с тем же Мутным Материком. Отрезанное бездорожьем коми село, от которого до райцентра надо лететь на вертолете или несколько часов плыть на лодке по Печоре, теперь вошло в состав городского округа «Усинск». Но разве жизнь новоиспеченных горожан от этого стала лучше?

И таких примеров не счесть. Причем не только в Коми — по всей России. Почему же наши аграрии, и так не избалованные хорошими зарплатами, социально-бытовыми условиями и вниманием власти, опять оказались обиженными?

Аграриям нужна поддержка

Поскольку эти и другие острые вопросы возникали у многих, российский профсоюз АПК решил поднять их всерьез, а также обратиться с ними к депутатам Государственной Думы.

11-13 декабря в Москве состоялись заседания Президиума и Центрального комитета профсоюза. В заседаниях участвовали представители Ростехнадзора, Роструда, Гострудинспекции, Генеральной прокуратуры РФ, члены Президиума Росагропромсоюза, члены Совета по профессиональным квалификациям агропромышленного комплекса.

А 12 декабря в Госдуме состоялись парламентские слушания Комитета Госдумы по аграрным вопросам на тему «Законодательные аспекты социальной поддержки и правовой защищенности работников АПК».

— Кроме расширения списка профессий тех, кому положена надбавка к пенсии, мы поднимали и другие важные вопросы. Например, представители Архангельской области внесли уже не раз звучавшее предложение — оставить для северян пенсионный возраст таким, как и был. Ведь увеличение возраста выхода на пенсию оголит Север, откуда и без того массово уезжают люди! — продолжил рассказ Николай Шарыпов. — Также предлагалось увеличить зарплату работникам ветеринарной службы — ответственность у них сегодня очень большая, а зарплата низкая.

Кроме того, предлагалось выделить до 1 триллиона рублей на развитие сельских территорий. Там должна быть инфраструктура, дороги, газ, водопровод, связь, чтобы молодым людям было комфортно на селе, чтобы им хотелось остаться на родной земле, а не бежать в город.

В сельской местности проживает около 37,9 млн человек, что составляет более 26% населения Российской Федерации. При этом в отрасли сельского хозяйства трудятся около 4,8 млн человек (6,7% от численности всех занятых в экономике). Свыше трети отраслей экономики страны связано с аграрной сферой.

Председатель Комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин напомнил, что «с 1 января 2018 года Госпрограмма переведена на проектное управление и статус ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» был понижен до направления (подпрограммы), а сама проблема развития сельских территорий не включена в основные цели государственной программы».

«Продовольственная безопасность»

Председатель профсоюза работников АПК России Наталья Агапова не только отметила проблемы отрасли, но и высказала предложения для их решения.

«Во-первых, средний уровень заработной платы в организациях сельского хозяйства в среднем по России по-прежнему не превышает 60% от среднемесячной зарплаты по стране. Считаем, что необходимо внести в Госпрограмму развития сельского хозяйства показатель соотношения уровней заработной платы в сельском хозяйстве и в среднем по экономике страны.

Во-вторых, в организациях АПК существует масштабная, хроническая проблема задолженности по заработной плате, и она растет. Основная причина — банкротство организаций. Профсоюз предлагает внести поправки в гражданское законодательство и в закон «О несостоятельности (банкротстве)» в части установления первоочередности выплаты заработной платы по сравнению с другими выплатами должникам.

В-третьих, продолжаются нарушение прав работников на свободу объединения, препятствование деятельности профсоюзов и нарушение права профорганизаций на введение коллективных договоров. Предлагаем внести поправки в законодательные акты в части приоритетного оказания государственной и организационной поддержки предприятиям АПК, участвующим в системе социального партнерства», — сказала Наталья Агапова.

Внесено также предложение об обновлении материально-технической базы учебных заведений, которые готовят кадры для сельского хозяйства. Предложено не только увеличить финансирование их, но и передать из ведения Министерства образования в Михсельхоз России.

«Без решения проблем, которые были озвучены участниками парламентских слушаний, невозможны переход к устойчивому развитию сельских территорий и аграрной экономики и, как следствие, обеспечение продовольственной безопасности», — считает Н. Агапова.

По итогам состоявшегося обсуждения участники единогласно поддержали Рекомендации парламентских слушаний, в которых нашли отражение наиболее острые вопросы социальной поддержки и правовой защищенности работников АПК.

Людмила КУДРЯШОВА.