Крылья Родины за колючей проволокой

Этот необычный мемориал не значится в путеводителях по Усть-Цильме. Даже сельский таксист, которого корреспондент «Трибуны» попросил довезти до памятника первым северным авиаторам, лишь развел руками: «А где это?»

Памятный знак — крыло самолета Ил-14 — находится в деревне Карпушевка, в местечке Авиабаза.На крыле надпись: «Здесь покоится прах авиаторов-первопроходцев северных воздушных трасс, погибших при исполнении служебных обязанностей.

13.04.1934 г. Начальник воздушных линий Ковалевский Лев Владиславович. Бортмеханик Поплавский Алексей.

1935 г. Летчик Пловиц-кий. Бортмеханик Котюков Юрий. Вместе с ними пассажиры Эсманд, Огарков.

1936 г. Авиаинженер Маркус Павел Васильевич.

От авиаторов 80-х годов XX века».

В музее им. А. Журавского удалось узнать, что погибшие авиаторы были «зэками» — заключенными сталинского ГУЛАГа.

Лыжи и поплавки

В 30-е годы узники лагерей не только строили шахты и железные дороги, но и прокладывали воздушные линии.

28 августа 1931 года начальник Главного управления ОГПУ Л. Коган под-

писал приказ о штатах Ухтинско-Печорского ИТЛ. Приказ предписывал организовать воздухолинию с подчинением начальнику «Ухтпечлага». В штате было предусмотрено 27 человек, из которых только два вольнонаемных.

11 сентября 1931 года был создан авиаотряд особого назначения «Ухтпечлага». Местом для авиабазы была выбрана деревня Карпушевка Усть-Цилемского района. Главными ориентирами в полетах служили реки Печора, Уса, Ижма, Вымь, Воркута, Вычегда, Северная Двина и строящийся тракт Усть-Вымь — Чибью.

Прежде чем на картах появились новые аэродромы, посадочные площадки и причалы для гидропланов, был изучен рельеф и глубина рек Печора, Цильма, Ижма. Удобных мест для посадки оказалось мало, поэтому ставку сделали на гидросамолеты. Летом их оснащали поплавками, зимой — лыжами.

Они были первыми

Осенью 1931 г. из Нарьян-Мара отправили этап заключенных (до 70 человек) для обустройства центральной авиабазы. Были построены бараки, двухэтажное общежитие для летчиков, электростанция, столовая, баня, склады, радиостанция, бензохранилище.

По воспоминаниям жителей деревни Карпушевка, во время небольших перерывов между обязательными работами и полетами заключенные и авиаотряд помогали местному населению и колхозу в заготовке дров, строительстве скотных помещений и хозпостроек. А колхозники взамен снабжали их картофелем, мясом и рыбой.

Начальник Ухтпечлага Я. Мороз поручил пилоту Льву Ковалевскому, бывшему начальнику Соловецкой воздухолинии, организовать воздухолинию Ухтпечтреста. И Ковалевский, один из первых дипломированных российских пилотов, герой Гражданской войны, награжденный орденом боевого Красного Знамени, энергично взялся за дело.

«Юнкерсы» в небе!

К концу 1931 года в распоряжении Ухтпечлага бы-ло уже четыре «Юнкерса» Ю-20. В июне 1932 года Ковалевский перевел на реку Ижма у села Усть-Ухта три военных гидроплана Ю-2.

Первая воздушная трасса была проложена на Воркуту через Чибью пилотом Владимиром Гинце, которого ОГПУ приговорило к трем годам заключения по «антисоветской» статье. Гинце возил на самолетах лагерное руководство, а после отбытия срока и до 1941 года работал вольнонаемным летчиком.

16 февраля 1932 года в Усть-Цильму прибыл первый рейсовый самолет К-5. Была открыта авиалиния из Архангельска протяженностью 600 км. Пятиместный самолет развивал скорость 170 км/час, экипаж состоял из двух человек.

На авиалинии работали заключенные А. Аничков, Н. Васин, Е. Басков, В. Котюков, Ю. Котюков, Пахомов, Н. Стрельников, А. Сумароков, Э. Абросонин, К. Бандер. Заключенные центральной авиабазы размещались в двух бараках, лагерный пункт Карпушевка охранял отдельный взвод ВОХРа.

Череда катастроф

В мастерской авиабазы из списанных самолетов строили моторные лодки — глиссеры, которые в навигационный период перевозили пассажиров, почту, грузы из одного лагпункта в другой по рекам Вычегда, Печора, Ижма, Ухта. За это изобретение П. Маркус, авиатехник Н. Андреев и другие получили благодарность от начальника лагеря Я. Мороза.

За четыре года были освоены трассы от Вишеры до Нарьян-Мара, от Котласа до Воркуты, совершен перелет через Уральский хребет.

Изношенность авиатехники, суровые северные условия, напряженный режим работы, отсутствие хороших карт, средств навигации приводили к авиакатастрофам.

«Летали на двухместных самолетах У-2, обшитых фанерой, с открытыми кабинами, которые легко подбрасывало ветром и насквозь продувало, — вспоминал летчик К. Кайдан. — Не было возможности обеспечить пилотов точными метеосводками. Вылетали из Усть-Цильмы, а сведения о погоде получали из Воркуты. Бывало так: пока летишь, все изменится. Часто попадали в плохую погоду, а вернуться обратно нельзя, горючего мало. Несмотря на наш опыт и знания, были случаи аварий и катастроф, в которых погибло немало наших товарищей».

13 апреля 1934 года при попытке посадки на реку Ижма врезался в высокий берег самолет Ю-20, ведомый начальником авиабазы Л. Ковалевским. Вместе с командиром воздушного судна погиб бортмеханик А. Поплавский.

22 марта 1935 года погиб экипаж самолета Ю-13 — летчик Пловицкий и борт-

механик Котюков — с пассажирами Огарковым (уполномоченный Ухтпечтреста) и Эсмантом (начальник техснабжения Ухтпечлага).

В 1936 году в районе деревни Картаель Ижемского района потерпел аварию самолет Е. Гриневича. Летевший с ним авиаинженер, начальник авиабазы П. Маркус погиб.

Позднее, в 40-50-е, по суровым законам ГУЛАГа заключенных-специалистов (инженеров, ученых, геологов, горняков) запрещалось использовать по их профилю. Они считались врагами и потенциальными вредителями, а потому их надлежало использовать только на тяжелых физических

работах.

Судьба первых пилотов оказалась трагичной. Большинство из них либо погибли в рискованных перелетах, либо сгинули потом в сталинских лагерях.

Сегодня от авиабазы осталось лишь несколько полуразрушенных строений. Здание штаба авиабазы и братская могила летчиков Ухтпечлага являются памятниками регионального значения.

Наталья ОСТАШОВА, научный сотрудник музея им. А. Журавского,

Людмила КУДРЯШОВА.