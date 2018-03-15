Кто купит акции компании «Белкомур»?

22 марта на сессии Госсовета Коми депутаты рассмотрят поправки в закон «О бюджете Республики Коми на 2018-й и последующие 2019-2020 годы». Планируется как рост доходов (на 2 млрд 186 млн руб.), так и расходов (на 3 млрд 561 млн рублей). Дефицит, соответственно, тоже подрастет — на 1 млрд 374 млн рублей.

Одним из источников покрытия дефицита правительство считает продажу госимущества. В частности, 41% акций компании «Белкомур», принадлежащих республике. Пока, правда, торги уже трижды переносились. Сначала они были назначены на 25 января, затем перенесены на 14 и 27 февраля. Новая дата торгов — 29 марта. Номинальная стоимость 107 956 штук акций составляет 540 млн рублей.

Аккуратнее — с китайцами!

Напомним, «Белкомур» — проект государственно-частного и концессионного партнерства по строительству железнодорожной магистрали соединением Архангельск — Сыктывкар — Соликамск (Пермь). Проект является инфраструктурной основой комплексной программы промышленного и инфраструктурного развития Коми, Пермского края и Архангельской области. Весь проект оценивается в 330 млрд рублей в ценах 2016 года с учетом заемных средств. Единственный потенциальный инвестор — китайская компания Poly International Holding Co.Ltd — готов вложить в проект до 5,5 млрд долларов США.

Между тем генеральный директор ОАО МК «Белкомур» Владимир Щелоков в разговоре с корреспондентом «Трибуны» в ноябре прошлого года признавался, что он бы «аккуратнее говорил про китайцев». «Это наша гарантия, что проект будет реализован, но мы еще поторгуемся, потому что они просят свой процент, а мы, может, найдем дешевле».

— С точки зрения минерально-сырьевой базы — там есть вся таблица Менделеева, от редкоземельных металлов до нефти и газа. Но железная дорога окупится не за счет цветных металлов, а за счет древесины, — считает В. Щелоков. — Древесина, конечно, не самый низкий маржинальный груз (самый низкий — это уголь), но это груз, который везется по себестоимости. Окупаться дорога будет за счет провозной платы. Расчеты позволяют говорить о том, что на каждый вложенный в этот проект рубль мы получим 8 рублей отдачи в федеральных бюджет. Цифры, возможно, кажутся фантастическими, но они доказаны независимыми экспертами Центра стратегических разработок — это один из самых уважаемых институтов по макроэкономике в России, который возглавляет Алексей Кудрин.

Пойдем другим путем?

Состоится аукцион 29 марта, и за сколько реально уйдет пакет акций — не известно. Но если состоится, то в собственности региона останется всего 7,32% акций (у Архангельской области — 19,81%, Перми — 9,42%, других предприятий и учреждений — 22,45%).

Не исключено, что часть вырученных средств пойдет на поддержку нового — не менее актуального для Коми проекта — строительства железной дороги Сосногорск — Индига. На данный момент в ней остро нуждаются нефтедобывающие компании, которые работают на месторождениях Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.

Маршрут ж/д «Индига — Сосногорск» (612 км) поможет в освоении Ижма-Печорского и Ухта-Ижемского нефтегазоносных районов. Ориентировочное время начала строительства — 2020 год.

Игорь ВОЛКОВ.