Кто ответит за вранье? «Холодно, нет белья и горячей пищи: Печорская районная больница глазами нерядовых пациентов

Печорский район – один из лидеров Коми по количеству заболевших ковидом. Скоро их число превысит седьмую сотню. И это, увы, не предел…

Минувшей весной власти убаюкивали жителей враньем о том, что Печора полностью готова к приему больных. Дескать, есть оснащенная Центральная районная больница, обладающая резервными койко-местами (правда, не сказано, где они подготовлены), медицинским персоналом, девятью аппаратами ИВЛ (в рабочем состоянии оказалось только два). При необходимости можно будет открыть обсерватор (для проходящих карантин) на турбазе «Бызовая» или в Центре восстановительной медицины.

Действительность оказалась гораздо страшнее. Количество больных явно превышает возможности больницы (сегодня под наблюдением 280 человек, и они в основном находятся вне стационара). А тяжелых пациентов из Печорской ЦРБ увозят санрейсами в Сыктывкар.

Холодные палаты

С 13 сентября по 6 октября с.г. сначала в Печорской ЦРБ, а затем и в ЦКБ Сыктывкара находились Александр Шабанов, глава ГП «Печора» – председатель Совета поселения и Геннадий Коньков, заместитель председателя. В качестве пациентов они имели возможность сравнить два лечебных учреждения.

– Самое тяжелое впечатление оставляют условия, в которых оказываются больные Печорской ЦРБ, – рассказывает Александр Шабанов. – Во-первых, в палатах холодно. Холодно также и в отделении реанимации, где я находился около недели. С собой приходится брать теплое белье, пледы. Но все это не очень помогает, а иногда и приводит к обратному эффекту. Пневмония, с которой госпитализируется большинство пациентов, сопровождается сильной потливостью, особенно в ночное время. И когда просыпаешься весь мокрый на мокрой простыне – ощущения просто ужасные. Сушить белье негде, радиаторы отопления едва теплые.

Совсем другая картина в клинической больнице Сыктывкара: больной лишь выглянул в коридор – дежурная медсестра спешит на помощь. Понимая, что нужно перестелить постель — меняет все мокрое на сухое, пижаму – на горячую батарею.

Питание в Печорской ЦРБ тоже оставляет желать лучшего. Госпитализированным с диагнозом «COVID-19» пища достается остывшая. В Сыктывкаре, наоборот, питание по-настоящему горячее, – подытожил А. Шабанов.

Впечатления своего бывшего соседа по палате дополнил Геннадий Коньков:

– Пациентам ЦРБ с нашим диагнозом надо быть готовыми очутиться в длинном холодном коридоре, который заканчивается лифтами и помещением для проведения компьютерной томографии, куда приводят всех: и больных из отделений, и доставляемых из города на «скорой». В помещении для КТ тоже холодно, а ведь там приходится раздеваться, пусть и не на долгое время. Своей очереди людям на КТ приходится ждать часами. Можно было бы сделать временный тамбур для утепления, но этого не предусмотрели.

В Сыктывкаре печорцы лежат в первом ортопедическом корпусе. На каждом этаже сделаны временные тамбуры, которые разделяют «чистые» и «грязные» зоны, а заодно – не пропускают холодный воздух. Поэтому там везде тепло. Почему это не сделано в Печорской ЦРБ?

А. Шабанов и Г. Коньков утверждают, что у больных не возникают претензии к персоналу местной больницы. Хотя и отмечается большая нехватка врачей (укомплектованность 40%), на взгляд наших собеседников, печорские медики подготовлены не хуже, чем коллеги в Сыктывкаре. Лечащие врачи ставят точные диагнозы, а медсестры профессионально выполняют их назначения. Отличие можно найти, пожалуй, только в отношении к больным.

В клинической больнице Сыктывкара дважды в день в палатах проводится влажная уборка с кварцеванием. Медсестру в ночное время долго звать не надо, достаточно лишь выглянуть из палаты. В районной больнице – ничего подобного. Но учитывая количество больных в Печоре и количество персонала ЦРБ, медиков даже упрекнуть сложно.

Тяжелая ситуация

– Когда все «прелести» лечения испытаешь на себе, возникает один вопрос: кто виноват в том, что в больнице холодно и что нет белья, горячей пищи? – спрашивает А. Шабанов. – Наверное, не главный врач обеспечивает ЛПУ теплом, постельным бельем, полноценным питанием. У него другая задача — организовать этот процесс. Кстати, за два года в учреждении сменилось два главврача. Несколько месяцев назад больницу возглавил назначенец из Сыктывкара С. Хорев. Но не ответили за положение в ЦРБ ни предыдущие два руководителя, ни их заместители по хозяйственной части.

Жителям города весной откровенно врали про готовность к пандемии. Зная о проблемах ЦРБ (ну, если их не скрывало руководство больницы!), можно было обратиться к предпринимателям, чтобы помогли закупить постельное белье или обратиться к правительству о дополнительном финансировании больницы. Ведь сейчас при уточнении бюджета республики на текущий год Печорской ЦРБ выделили средства на ремонт. Кто из предыдущей администрации обращался с этими вопросами и куда?

Стоит ли сейчас удивляться тому, что ежедневно «скорая» обслуживает по 300 вызовов (это в 40-тысячном городе!), закрыта поликлиника № 1, на вызов к больному врач приходит на второй и даже на третий день, ожидание в очереди на прием даже по записи продлевается на 3-5 часов.

Вера ВОЛЫНСКАЯ.