Кто там у нас под шляпкой? Грибы способны на все: они могут накормить, отравить, вылечить…

В Коми продолжается грибной сезон. Увы, далеко не самый рекордный. По мнению специалистов, в этом году изобилия дикоросов явно не наблюдается. Хотя в южных районах, где сентябрь обычно теплый, грибники пока не теряют надежды.

Но сегодня мы поговорим не о прелестях «тихой охоты», а о том, какую пользу или вред могут принести грибы нашему организму.

К дикоросам есть вопросы…

Начнем с неприятного. Даже съедобные грибы способны накапливать токсичные вещества. Известный врач-гастроэнтеролог Леонид Лабезник считает, что ни в коем случае нельзя употреблять грибы, собранные на участках, прилегающих к автотрассам. «Грибы, как губка, собирают те вещества, которые находятся в почве, – поясняет врач. – В их составе могут оказаться не только токсины, но и тяжелые металлы, например, свинец».

Чем старше гриб, тем он опаснее в качестве накопителя вредных веществ. Это не значит, что им можно отравиться, но вреда для организма от него будет больше, чем пользы.

Поэтому лучше всего собирать дикоросы в экологически чистом лесу, вдали от заводов и автотрасс.

Врачи единодушно советуют подвергать все грибы термической обработке. При этом особое внимание надо обращать на класс грибов. Так называемые условно-съедобные нужно замачивать, а потом отваривать не менее 20-ти минут.

Любителям консервированных грибов следует соблюдать осторожность. Из-за нарушения технологии обработки и консервации дикоросов есть риск получить тяжелое поражение печени и других органов.

Если у вас обострился гастрит или язвенная болезнь, от грибов лучше отказаться. При панкреатите, почечной недостаточности дикоросы нельзя употреблять ни в каком виде.

В грибах содержится до 10-30 процентов дневной нормы пуриновых оснований, которые усиливают проявления подагры и вредны для людей с почечными камнями.

С другой стороны, длительная термическая обработка сводит на нет все полезные свойства дикоросов. По мнению диетологов, оптимальный вариант – грибы, жаренные без масла или на гриле.

150 граммов – это примерная ежедневная норма употребления грибов без вреда для здоровья.

Белые, красные и другие

А теперь поговорим о несомненных плюсах лесных даров. Их гораздо больше, чем минусов.

1. Грибы – низкокалорийная пища. При этом они богаты белком, витаминами, полезными кислотами. И практически не содержат холестерина. Идеальными в этом смысле считаются белые грибы. В них содержится много никотиновой кислоты, благотворно влияющей на работу сердца.

2. В грибах содержится хитин – полисахарид, который не усваивается нашим организмом, но способный выполнять роль адсорбента. Добавляя грибы в пищу, можно надеяться, что часть избыточно поглощаемых веществ будет связана хитином (по аналогии с микроцеллюлозой, популярной в очищающих диетах).

3. Содержание витаминов и микроэлементов в грибах сопоставимо с овощами, но чем-то выдающимся они не отличаются. Стоит только упомянуть эргостерол (провитамин Д), который в овощах отсутствует, и приличное количество калия и фосфора.

4. Грибы улучшают липидный обмен. У крыс, которым заменяли 5%, 15% и 25% корма вешенками, улучшались липидные показатели крови (увеличивалось количество «хорошего» и снижалось количество «плохого» холестерина). Чем больше грибов – тем лучше был холестериновый профиль крысиной крови.

5. Грибы существенно повышают уровень иммуноглобулина А. Это вещество, которое повышает сопротивляемость организма инфекциям. Употребление даже простых шампиньонов существенно улучшает иммунитет. Достаточно есть по 100 г бланшированных шампиньонов в день всего 1 неделю, чтобы содержание иммуноглобулина А выросло на 53%.

Не все грибы одинаково действуют, бета-D-глюканов, которые оказывают иммуностимулирующее и противоопухолевое действие, в вешенках, например, в 100 г – 139,0 мг, а в 100 г шампиньонов их содержание составляет только 1,4 мг.

6. В грибах содержатся полисахариды, предупреждающие развитие опухолей и даже вызывающие их регрессию. Особенно выделяются в этом плане грибы лечебные и давно известные в народной медицине – рейши, кордицепс, мейтаке, шиитаке. Главное отличие грибных противоопухолевых препаратов – нетоксичность, это очень перспективное направление в химиотерапии.

Например, Паклитаксел (Таксол) – противоопухолевое средство, применяется в онкологической химиотерапии еще с 1970-х гг.

На страже иммунитета

На грибном «пьедестале почета» первое место по праву занимает всем известная чага.

Этот гриб был хорошо знаком нашим с вами предкам. Ведь если другие грибы имеют в основном азиатские корни, то чагу легко можно найти в наших березовых лесах.

Этот лекарственный гриб нужно измельчать и заваривать в горячей воде для высвобождения его биологически активных соединений. Чагу чаще всего заваривают с чаем или добавляют в супы.

Чага в основном используется для регулирования иммунной системы. Этот гриб содержит вещества, помогающие увеличить выработку антител, которые борются с патогенами и вирусами.

Чага также помогает поддерживать рабочие процессы в организме и уничтожает аномальные клетки в нашем теле. Так как он насыщен антиоксидантными веществами, то помогает бороться и защищать организм от повреждения свободными радикалами.

Чага используется для лечения различных типов заболеваний, включая псориаз, ревматоидный артрит, проблемы с желудком и многие другие.

Подготовила Виктория СКВОРЦОВА.