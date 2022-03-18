Кто виноват, скажи-ка, брат? На строительство ФАПов выделены сотни миллионов казенных рублей, но сроки сдачи объектов с треском провалены

Власти Коми обещали жителям глубинки построить фельдшерско-акушерские пункты еще в прошлом году: сначала летом, затем осенью, а потом – до конца нынешней зимы. На дворе уже весна, а большая часть медицинских объектов, столь ожидаемых жителями сельской местности, так и не введена в эксплуатацию.

Ошибка на «входе»

Как известно, заказчиком строительства ФАПов, которые после их ввода в эксплуатацию перейдут в вотчину Минздрава Коми, выступает Минстрой региона в лице подведомственного ему ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми». Как чиновники обсуждали между собой подготовку к реализации значимого для республики проекта – большой вопрос.

Первый же недостаток в выбранном подходе проявился уже на стадии процедуры отбора застройщиков. Дело в том, что чиновники зачем-то решили действовать по принципу «три в одном». В рамках госконтрактов на выигравшие конкурс компании возложили и подготовку проектной документации с выполнением инженерных изысканий, и строительство объектов, и поставку оборудования.

Проблемы начались уже на первом этапе (в конце декабря 2020-го, когда были заключены контракты). Оказалось, что расчеты заказчика произведены некорректно. Это выяснилось в ходе прохождения экспертизы проектов. Причем проводили ее профессионалы из Управления госэкспертизы (тоже, кстати, подведомственного Минстрою Коми).

Если брать каждый объект по отдельности, суммы кажутся не слишком значительными. Однако с учетом того, что, к примеру, местным предпринимателем (ООО «СамСтрой») взяты сразу пять заказов – разница весьма ощутима.

– Мы взялись построить пять ФАПов: по одному в селе Большелуг Корткеросского района, в деревнях Жежим и Пожегдин Усть-Куломского района, в деревне Бортом Сысольского района, а также в поселке Нювчим Сыктывдинского района, – рассказал «Трибуне» учредитель и директор ООО «СамСтрой» Эдуард Попов. – На «входе» заказчиком было решено, что пункты без жилья для работника будут возводиться площадью в 92 квадратных метра, а с жильем – 125 квадратных метров. На «выходе» оказалось, что параметры должны составлять: 125 и 211 «квадратов», соответственно.

По его словам, положительные заключения экспертизы выданы именно на такие – более масштабные – объемы, что уже предполагало увеличение затрат, не предусмотренных в контрактах.

– А параллельно в прошлом году, как вы помните, возникли неожиданные для всей страны общероссийские проблемы с резким ростом цен на стройматериалы, – продолжил собеседник газеты. – В результате получилось, что мне, как застройщику, госзаказ обходится дороже, чем планировалось, почти на 34 миллиона рублей.

Упущенный шанс

Компания обратилась в профильное ведомство с предложением решить финансовый вопрос. Тем более что по 44-му федеральному закону допустимо увеличение стоимости госконтрактов на 30 процентов (это предусмотрено частью 62 статьи 112).

А позже правительство РФ выпустило постановление № 1315, также предусматривающее поддержку бизнеса в области капстроительства для того, чтобы исключить угрозу срыва строительства социально значимых объектов.

В двойной поддержке – в рамках обоих вышеуказанных законодательных возможностей – местной компании отказали. Хотя это был уникальный шанс для закрытия расходных брешей. И тогда завершение строек остающихся на «СамСтрое» ФАПов удалось бы ускорить.

Хозяину компании пообещали, что рассмотрят основания для оформления дополнительного соглашения только по 44-му закону. Доверившись заверениям чиновников, ООО «Сам-

Строй» продолжал соответствовать своему названию: компания на собственные кровные весь прошлый год проводила работы, чтобы не прерывать строительный цикл.

Что в итоге? 30-процентную добавку фирме оформили. Правда, только в конце 2021-го. И… лишь на бумаге! Хотя, как мы помним, на осеннем заседании сессии Госсовета Коми депутатский корпус по предложениям правительства распределил профицитные миллиарды по самым разным отраслям.

Между тем ни до конца минувшего года, ни в нынешнем дополнительных средств «СамСтрой» так и не получил. Тем не менее, работы стройфирма не остановила. К концу декабря были готовы оба ФАПа в Усть-Куломском районе. Правда, приняла их комиссия только после новогодних праздников (в январе 2022-го).

– Вместо благодарности за сданные в спартанских условиях объекты и дальнейшего стимулирования, ну, хотя бы на словах в духе «денег нет, но вы держитесь!», нас решили наказать, – говорит Эдуард Попов. – В отношении меня возбуждено дело об административном правонарушении – за несвоевременное исполнение обязательств по госконтрактам на остальные объекты.

Кнут без пряника

Часть 7 статьи 7.32 федерального Кодекса административных правонарушений предусматривает довольно жесткий удар рублем. В случае применения республиканской прокуратурой такого кнута компания будет вынуждена не только расторгнуть отношения с властями, что тут же повлечет бессрочную заморозку строек, но и окажется банкротом.

Между тем владелец фирмы оказался «крепким орешком», сейчас он доказывает свою правоту в мировом суде. Ведь карательные санкции по КоАПу для него неподъемные: помимо дисквалификации, речь идет о штрафе в размере от пяти до пятнадцати процентов стоимости неисполненных по госконтрактам обязательств.

Параллельно Эдуард Попов и сам решил выступить истцом – в данный момент он судится со «Службой единого заказчика РК» за право получения дополнительных средств и продление сроков сдачи объектов из-за задержек не по своей вине.

– На сегодня остающиеся объекты у нас в высокой степени готовности. Если выделят обещанные средства, достроить их сможем к концу этой весны, – утверждает Эдуард Юрьевич. – Я лично координирую ход строительства во всех районах, постоянно езжу – отслеживаю работу бригад. Уже ведется внутренняя отделка помещений, так что к маю сможем передать ФАПы заказчику. Но, повторюсь, при условии добавленного сейчас финансирования. Собственные средства мы вложили до остатка – все, что были…

Остается добавить, что вышеназванные проблемы начались в относительно благополучные времена. Теперь же, когда в стране бушует жестокий экономический кризис, а цены и тарифы будто сорвались с цепи, строительство многих социальных объектов в Коми будет попросту заморожено.

Виктор СЕМЕНОВ.