Кто виноват, скажи-ка, брат? Оптимизация медицины привела к ужасным последствиям

В Корткеросской ЦРБ выявлены новые случаи заболеваний коронавирусом. А пришел вирус в чистый сельский район из-за разгильдяйства, неумения оперативно решать проблемы, трусости и халатности определенного круга чиновников.



По вине чиновников в регионе в течение нескольких лет проводилась дурацкая оптимизация медицины, уничтожались ФАПы, сокращалась система санитарно-эпидемиологической службы. Сейчас о плачевном положении здравоохранения Коми говорят и пишут даже в Европе и США!

А конкретная беда в Корткеросе произошла потому, что в районную больницу привезли инфицированных пациентов из Эжвы. Хотя можно было найти другие варианты. Например, по согласованию с «Монди» переселить больных в профилакторий ЛПК.

Впрочем, дело даже не в логистике, не в отдельных ошибках управленцев, а в том, что вся система Минздрава оказалась не готова к серьезному испытанию. Сейчас с экранов и трибун требуют соблюдать профилактические меры. Между тем в аптеках пропали многие лекарства, перчатки, маски, марля, бинты, даже перекись водорода. В случае чего и кровь нечем остановить!

Вот вам такой факт. Несколько дней назад в Корткеросе человек истекал кровью, перекиси для ее остановки под рукой не оказалось, а две машины скорой помощи, куда он обратился, уехали, со слов диспетчера, в город за 40 км! По имеющимся у автора данным, «скорые» повезли в город больных коронавирусом, которые привезены в район из других поселений. По данному вопросу я обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. Но это сложное дело было передано… участковому инспектору. Поэтому итог проверки предсказать нетрудно.

О действительном положении дел в медицине республики, в том числе о снабжении медикаментами, автор трижды (!) обращался в высшие эшелоны власти России и региона, даже выиграл у Минздрава Коми суд, а итог мы увидели сегодня.

Развал медицины Коми привел к тому, что многие ее жители (у кого есть деньги) отправляются на лечение в Москву, Санкт-Петербург, Чебоксары, Киров. У нас в республике есть прекрасные врачи, но их мало. Хороших специалистов не ценят, а некоторых медиков даже отдают под суд по

надуманным обвинениям. В качестве адвоката мне в своей практике довелось защищать несколько таких медработников.

Неудивительно, что классные специалисты покидают наш край. Кстати, яркий тому пример – сегодняшний министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который 6 лет руководил Минздравом Коми, где едва не попал под уголовное преследование.

Спасать республику от тяжелого недуга теперь приехал опытный врач Владимир Уйба. «Хозяйство» досталось ему – не позавидуешь, но он начал работу не с дорогостоящих авиашоу (как предыдущий губернатор), а с конкретных дел, обдуманных решений и открытого диалога с людьми. И это вселяет надежду, что ситуация в Коми изменится к лучшему.

Кстати

В Эжве отменили карантин

А в четырех муниципалитетах ужесточили режим

Городская больница Эжвинского района Сыктывкара выходит из карантина.

Врио главы региона Владимир Уйба сообщил, что в закрытой на карантин городской больнице в Эжве опасность коронавируса полностью купирована. Сейчас в медучреждении проводится полномасштабная дезобработка.

Решение о снятии карантина в Эжве принято 22 апреля на заседании столичной санитарно-противоэпидемиологической комиссии.

С 23 апреля дошкольные учреждения района перешли на общий усиленный режим повышенной готовности. Листки временной нетрудоспособности родителям будут открывать только в связи с заболеванием ребенка. При возникновении дополнительных вопросов жителям Эжвинского района Сыктывкара необходимо обращаться в управление дошкольного образования города по телефонам: 24-57-32, 20-34-09, 24-30-15.

23 апреля в Воркуте, Усинске, Ухте и Печорском районе начали действовать дополнительные ограничительные меры.

В указанных муниципалитетах ограничен въезд железнодорожным, воздушным транспортом, а также автомобильным транспортом категории «D» (автобусы) в отношении граждан, не имеющих регистрации по месту жительства.

Евгений РОГАЦКИЙ,

адвокат, член Союза журналистов России.