Кто заказал криминальный «наезд» на местного журналиста?

Скандал в Воркуте

1 июня в эфире одного из федеральных телеканалов вышел репортаж о том, что неизвестные лица заблокировали в офисе директора воркутинского телеканала «ТВ ГАЛО» Геннадия Князева и подожгли его машину. Вскоре новость разрослась до сенсации, об этом заговорили на всех каналах В телеэфире сам Г. Князев заявил о поступающих ему угрозах и связал это со своей профессиональной деятельностью.



Масла в огонь подлила появившаяся на лентах республиканских информагентств новость о том, что прокуратура региона проводит проверку в связи с размещенным в социальных сетях и СМИ видеообращением коллектива Воркутинской больницы скорой медицинской помощи о возможных нарушениях при начислении «президентских» стимулирующих выплат. После этого журналисты федеральных каналов («Дождь», РИА новости и Eurasia Daily и другие) «выдали на гора» версию, что поджог автомобиля — это акция устрашения, причем связанная с выплатой денег медикам. Напрасно сам Геннадий Князев пытался втолковать столичным коллегам, что он такого не говорил…

От «Телеги» до «Семерки»

К обсуждению сенсации подключились и местные СМИ, которые также высказывали свои версии, но в основном ссылались на федеральные каналы. Один из воркутинских порталов сделал акцент на том, что машину директору подожгли после появления в новостях «ТВ ГАЛО» сюжета о невыплатах надбавок медикам, оказывающим помощь коронавирусным больным. Естественно, в момент, когда по всей стране идет борьба с теми, кто «зажимает» медиков, эта тема стала очень горячей.

Подключились к комментариям и телеграмм-каналы, в том числе популярная в Коми «Телега», которая связала инцидент с политическими амбициями Г. Князева (он выдвигался в депутаты, но безуспешно). Его попытка наладить контакты с местной администрацией, по мнению телеграмм-канала, тоже не увенчалась успехом, после чего Князев стал резче критиковать воркутинских чиновников. Тем не менее, версию того, что заказчиком акции устрашения была мэрия, «Телега» отвергает.

Того же мнения придерживается и портал «7х7». Советник руководителя администрации Воркуты Александр Литвинов так прокомментировал «7х7» заявление Г. Князева о якобы причастности руководства города к инциденту с его машиной: «Администрация в курсе ситуации. Какие-либо обвинения в адрес мэрии со стороны видеоблогера считаем несостоятельными и излишне политизированными. Следственные органы ведут проверку, надеемся, что злоумышленников найдут и обстоятельства происшествия будут прояснены в ближайшее время».

Причиной поджога источники «Телеги» называют неудачную коммерческую деятельность Г. Князева. У него якобы могут быть долги, а банки в таких случаях не очень-то дают кредиты. В таких ситуациях коммерсанты занимают деньги у криминалитета, а у того – свои методы взыскания долгов.

Следствие покажет…

«Трибуне» удалось связаться с Геннадием Князевым, который считает, что «наезд» связан с его предпринимательской деятельностью в сфере охранной и пожарной сигнализации. Конкуренция в Воркуте ведется, мягко говоря, не всегда честными методами. Месяц назад ему порезали колеса на машине, потом были звонки с предложением пойти на сговор, затем его не пустили на сессию горсовета, где обсуждались тарифы на эти бизнес-услуги.

На вопрос, верит ли он, что следствие найдет злоумышленников, Геннадий, помолчав, заявил – теперь он все же на это надеется.

Месяц назад, когда ему испортили шины, полиция отнеслась к происшествию прохладно, до сих пор нет никаких сообщений о результатах поисков хулиганов. А сейчас, после резонанса в прессе, с ним уже три дня ведется работа по установлению всех деталей.

Информацию о том, что машину подожгли за сюжет о недоплатах медикам, он считает надуманной. Корреспондент «Трибуны» не стал выведывать, кого считает заказчиком преступления Г. Князев и где искать исполнителей, — своими догадками тот уже поделился со следователями.

Анатолий ПОЛЬКИН.