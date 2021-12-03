Куда пойти, чтоб уколоться? Депутаты провели рейд по пунктам вакцинации

В Госсовете Коми начала работать межфракционная группа по законодательному регулированию мер по борьбе с ковидом.



На этой неделе состоялось ее первое заседание, а также рейд по пунктам вакцинации, расположенным в Сыктывкаре на базе Республиканского физдиспансера и Республиканском стадионе.

Как рассказал главный врач физдиспансера Виталий Ломов, при открытии прививочный пункт был ориентирован на вакцинацию трудовых коллективов, взаимодействие велось непосредственно с работодателями. Основная нагрузка пришлась на июль – начало сентября, когда в день посещало пункт до 200 человек. В настоящее время вакцинироваться и ревакцинироваться в медучреждении может любой гражданин, при отсутствии противопоказаний. Проблем с очередями нет. Прививают здесь «Спутником V» и «Спутником Лайт».

«Есть ли возможность гражданину выбрать вакцину?» – поинтересовались депутаты. «Надо исходить из цели вакцинации, – ответила заместитель главврача Оксана Половникова. – Смысл вакцинации не в том, чтобы мы не заболели, а в том, чтобы не было долгого ковида. То есть можно переболеть с легким течением, но иметь осложнения, которые проявятся на 3, 6, 12-й месяц. Это могут быть нарушения сердечно-сосудистой системы, нервных окончаний, психической зоны: появляются агрессия, депрессия, слабость и т.д. И вот здесь работает вакцина, она препятствует формированию осложнений у тех, кто перенес ковид».

Пункт вакцинации на Республиканском стадионе работает с июня, здесь также прививают «Спутником V» и «Спутником Лайт». В то же время зам. главного врача «Сыктывкарской городской поликлиники № 3» Ирина Бабушкина отметила, что в ближайшие дни появится вакцина «КовиВак».

– Мы увидели, что процесс вакцинации организован должным образом, он удобен, есть выбор вакцин, врачи доброжелательны и могут проинформировать, что из себя представляет каждая вакцина, – отметил по итогам рейда вице-спикер, лидер фракции «Единая Россия» Сергей Артеев. – Это необходимо, чтобы наши граждане принимали решение вакцинироваться, основываясь на полном понимании процесса и важности прививки для здоровья», – подчеркнул он.

Медики обещают, что и в остальных прививочных пунктах скоро появится «КовиВак», а в пункте торгового центра «Макси» уже есть в наличии вакцина «ЭпиВакКорона». «То есть у тех, кто хочет вакцинироваться, выбор есть», – согласился руководитель фракции «КПРФ» Виктор Воробьев.

Руководитель межфракционной рабочей группы Андрей Климушев также отметил хорошую организацию процесса, «что играет не последнюю роль для осознанного выбора».

Напомним, о создании рабочей группы на сессии республиканского парламента 24 ноября сообщил председатель Госсовета Сергей Усачев. В нее вошли лидеры партийных фракций, а также председатели комитета по социальной политике и постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, физической культуры и спорта.

Рабочая группа создана для сбора предложений, которые граждане республики предлагают учесть при принятии федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 17 декабря он будет рассмотрен в Госдуме РФ. Часть предложений депутаты Госсовета уже направили в Москву. В частности, рекомендовано выдавать цифровые справки не только привитым, но и людям с медотводом; предоставлять такие справки гражданам, имеющим достаточный титр антител, но при этом во время болезни не обратившихся к врачу, а также продлить действие в качестве документации отрицательного результата ПЦР-тестов.

Очередное заседание рабочей группы запланировано на следующей неделе с участием всех заинтересованных сторон: Минздрава, Управления Роспотребнадзора по Коми, предпринимателей, представителей ВОИ, жителей труднодоступных населенных пунктов.

Игорь АРТЕМОВ.