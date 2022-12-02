2 декабря в драмтеатре им. В. Савина премьерой спектакля «Театр – моя жизнь» отметят 100-летие со дня рождения народной артистки СССР Глафиры Сидоровой.

Как рассказал директор театра Михаил Матвеев, к юбилею актрисы готовят несколько мероприятий. Это и увековечение ее памяти в городе – установление мемориальной доски на доме, в котором жила Глафира Петровна, и театральная постановка.

– Над спектаклем работает режиссер Юрий Нестеров, в прошлом – главный режиссер нашего театра, ныне – Воркутинского драмтеатра, – рассказал Михаил Матвеев. – В 2012 году, к 90-летию Глафиры Петровны, Юрий Нестеров поставил для актрисы бенефис, в основу которого легла ее автобиографическая книга «Театр – это жизнь!». Спустя десять лет спектакль вернется на сцену. Воспоминания Глафиры Петровны из книги озвучат артисты театра. Это воспоминания, связанные с детством, учебой в Москве, началом войны, возвращением в Сыктывкар в 1942 году, и размышления о мастерстве актера, воспоминания о сыгранных ролях.

Под свинцовым дождем

За свою жизнь Глафира Сидорова сыграла две сотни ролей. Но немногие знают, что самая сложная роль была у нее не на сцене, а на фронте.

Она попала на фронт прямо со студенческой скамьи, едва успев окончить третий курс национальной студии при Московском институте театрального искусства им. Луначарского (ГИТИС). Летом 1941 года Глафира, как и большинство студентов, была направлена на укрепление оборонительной линии на дальних подступах к Москве.

Студенческий отряд театрального института направили под Смоленск. В дороге поезд несколько раз бомбили немецкие самолеты. Студентов поселили в палатки. Каждый день они рыли окопы, а над их головами летали немецкие самолеты.

«Неоднократно мне приходилось видеть смеющиеся лица немецких летчиков. Потом, когда кончилась война и я играла в какой-то пьесе, по ходу действия надо было показать немца. А у артиста это не получалось, и тогда я предложила ему представить, как «жить в убийстве с улыбкой». А немцы именно так себя и вели – они расстреливали наших людей с улыбкой! Иногда немецкие летчики «шутили»: пролетали так низко, что едва не касались наших голов колесами шасси», – рассказывала Глафира Петровна.

Она вспоминала, что в какой-то момент прорвались фашистские танки. Студенты пытались спрятаться в лесу, но до него нужно было бежать по открытому полю…

«Немецкие летчики не гнушались гоняться и за одиночками, такими как я. Сперва самолет проскользнул над моей головой, я упала в траву. Там оказалась маленькая ямка, я спрятала туда голову, как страус. Потом самолет сделал заход и прошелся надо мной уже во второй раз, строча из пулемета. Мне удалось спастись, но я никогда не забуду тот страшный сентябрьский день 41 года…»

Из горящего Смоленска в Москву вернулись лишь пять девочек с ее курса, в том числе и сама Глафира. Остальные погибли. В институте им приказали разъезжаться по домам. И Глафира отправилась в Сыктывкар в товарном вагоне. Плохо одетая, в пути она голодала, но все-таки добралась.

За год до Победы – в мае 1944 года – Глафире Сидоровой вручили медаль «За оборону Москвы», которую она считала самой большой в своей жизни наградой.

Коми Мордюкова

Будущая актриса родилась в деревне Ивановка Сыктывдинского района. Потом семья переехала в Сыктывкар, обосновалась в Заречье. В школу Глафира добиралась через Сысолу на лодке. С четвертого класса участвовала в школьных концертах и постановках.

В 14 лет, надев мамино платье и засунув за пазуху варежку, чтобы казаться взрослее, Глафира отправилась на прослушивание в театральную студию. Читала басню Крылова, сильно волновалась, а тут еще и варежка из-за пазухи выпала. Члены жюри, увидев, что перед ними худенький подросток, сказали ей прийти на следующий год.

В 15 лет она поступила в национальную студию при Московском институте театрального искусства.

В труппе драмтеатра им. В. Савина Глафира Сидорова, начиная с 1943 года, сыграла более 200 ролей. На сцене она всегда поражала своей редкой пластичностью – могла перевоплотиться в любого героя, например, в юного пажа из «Ромео и Джульетты». Но в основном играла характерные роли – сильных и мудрых женщин. Недаром же московский коллега однажды назвал ее «коми Мордюковой».

Почти 70 лет Глафира Петровна отдала Театру драмы им. В. Савина, и за это время сыграла около трехсот ролей в спектаклях по русской и зарубежной классике, пьесам современных авторов и коми драматургов. Среди ее ролей Домна Каликова в спектакле по одноименной пьесе Н. Дьяконова и С. Ермолина; Кабаниха в «Грозе» А. Островского, Настасья Филипповна в «Идиоте» Ф. Достоевского, Кураж в спектакле по Брехту «Мамаша Кураж и ее дети», Квашня в пьесе «На дне» М. Горького, Дарья Попова в спектакле «Бунт в Усть-Куломе» по пьесе В. Савина и другие.

Глафира Сидорова была депутатом Сыктывкарского городского Совета народных депутатов, много лет возглавляла Союз театральных деятелей Республики Коми.

Народная артистка СССР ушла из жизни в 97 лет в декабре 2019 года.

Екатерина МАКАРОВА.