«Ленинка» открылась! (Блиц от 30 декабря)

Дом с колоннами – памятник истории и объект культурного наследия.

Он был построен в 1958 г. и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Начиная с осени прошлого года, здесь были заменены все коммуникации, отремонтированы фасад и кровля, обновлен внутренний дизайн, приобретены новая мебель и техника. За счет новых рельсовых стеллажей вместимость книгохранилища увеличена до 1 млн экземпляров. Сейчас фонд библиотеки насчитывает 887 тысяч изданий. В целом капремонт обошелся в 125 млн рублей. Для посетителей библиотека распахнет двери уже 10 января.

Интернет в каждую школу

В 2022 году качественным доступом в интернет будут обеспечены все школы Коми.

Об этом рассказал замминистра образования, науки и молодежной политики Коми Максим Ганов на коллегии Минобрнауки РК. В городских школах скорость подключения должна составлять 100 мбит/с, в сельских – 50 мбит/с. Сейчас новой техникой оснащены 52% школ, к 2024 году будут все 100%.

Наградили посмертно

Медаль «За спасение погибавших» вручили маме погибшего.

Напомним, 6 августа 2019 года три брата отправились на рыбалку на понтонный мост в районе с. Усть-Нем. Во время рыбалки самый младший брат споткнулся и упал в Вычегду. 13-летний Женя бросился в реку на помощь, но из-за высокого уровня воды и сильного течения не смог его догнать вплавь, в результате оба ребенка утонули. 11 сентября 2021 года президент России подписал указ о награждении Евгения Тимушева медалью «За спасение погибавших» посмертно. 28 декабря глава Усть-Куломского района Сергей Рубан передал медаль его маме – Людмиле Тимушевой.

Подарок новорожденному

С 1 июня 2022 года в Коми будут вручать подарки малышам.

Каждая семья, где родится ребенок, получит набор принадлежностей первой необходимости для ухода за младенцем. Правительство Коми разработало республиканскую программу мероприятий по повышению рождаемости, соцподдержке и помощи беременным. Одним из мероприятий стал «подарок новорожденному» – набор принадлежностей, необходимых для ухода за младенцами в первые месяцы их жизни. В состав подарка войдут коробка-бокс для безопасного сна ребенка, набор гигиенических средств, подгузники. В бюджете на следующий год на эти цели запланировано 19 млн рублей.

Погореть можно и на елках

Жительницу Усинска обманули при покупке новогодних елей.

37-летняя местная жительница лишилась 20,5 тыс. рублей при совершении покупки в интернете. В Инстаграм она нашла группу, где для покупателей были представлены фото искусственных елей разной длины и ценовой категории. Связавшись с представителем фирмы, она оформила заказ на две ели и перечислила деньги. Однако осталась без елей и без денег. Возбуждено уголовное дело по ст. «Мошенничество».