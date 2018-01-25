Леса Коми превращаются в гигантскую свалку

Активисты ОНФ в Коми обнаружили в лесу еще одну свалку. По их словам, экологически опасный объект находится в Сысольском районе в пяти километрах от села Куниб.

К общественникам обратились частники, которые вывозят древесину по лесной дороге. По их словам, если раньше мусор вываливали в глубине леса, то в последнее время – прямо на дороге. Из-за этого лесовозы не могут проезжать без ЧП, часто протыкают шины.

Вскрытие покажет

— Мы увидели удручающую картину, — рассказал «Трибуне» координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Республике Коми Михаил Ковалев. — Вдоль лесной дороги складировано большое количество бытового и строительного мусора. Причем много отходов скрыто под снежным покровом. Видно, что вывозили туда мусор систематически. Общий объем загрязнения пока невозможно подсчитать. Визуально свалка протянулась более чем на 100 метров. Плохо, что все это безобразие находится в лесной зоне. Ведь загрязняется почва, водоемы, заражаются дикие животные, которые становятся разносчиками опасных болезней, в том числе для человека.

«Фронтовик» Ковалев сообщил, что общественники, зафиксировав нарушение, обратились в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми и администрацию Сысольского района для организации проверки и принятия мер по ликвидации свалки.

Сельский хлам

Заместитель руководителя поселения Куниб Елена Александрова подтвердила, что в лесу есть свалка и мусор туда вывозится много лет подряд.

— Мы ее хотим закрывать, потому что переполнена. Хотя периодически бульдозером проходим, чтобы утрамбовалось. В районе знают об этой свалке, охрана природы тоже. А то, что в последний раз на дорогу вывалили мусор, машина не могла заехать, так бульдозером уже растолкали вдоль дороги, — сказала Елена Николаевна.

— И куда будете вывозить сельский хлам?

— Сначала определим новое место. Для этого проведем общественные слушания, выберем участок. Было бы хорошо, если б в районе открыли большой полигон и вывозили из районов мусор для утилизации. Но когда это будет?

Проект не оценили

Первый заместитель руководителя администрации Сысольского района Андрей Батищев говорит, что мусорная проблема существует не только у них. Решать ее необходимо, но нужны большие средства.

К примеру, в Сысольском районе они хотели строить межпоселенческий полигон, который бы служил 25 лет. Определились с местом, в Визинге выделили участок в 14 гектаров, но проект не прошел экологическую экспертизу. Приходится дорабатывать проект, а потом повторно отослать документы на экологическую и государственную экспертизу. При положительной оценке в районе будут искать деньги на реализацию проекта.

Объемы растут

По сообщению регионального отделения ОНФ, на сегодня в Коми на интерактивной карте свалок 179 опасных объектов, из них 63 свалки ликвидированы.

— Проблема только на первый взгляд кажется простой: не будут выкидывать мусор — и будет чисто. Но когда заработал проект «Карта свалок» и люди стали сообщать о загрязнениях, то проблема оказалась гораздо глубже, — рассказывает Михаил Ковалев. — Во-первых, нет контейнеров в селах. А во-вторых, недостаточно полигонов для складирования мусора, и нет заводов по переработке. В нашем регионе только одна фабрика по переработке пластиковой тары.

— В Сторожевске Корткеросского района строится новый сортировочный полигон, — продолжает Михаил Ковалев. — Но есть решение судов по существующим старым полигонам об их утилизации и вывозке мусора. Потому что они все не соответствуют экологическим требованиям. И такая же картина почти во всех районах Коми. Поэтому нужно строить новые полигоны. Иначе у нас произойдет экологическая катастрофа.

Екатерина МАКАРОВА.