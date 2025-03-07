Жители сыктывкарского поселка Краснозатонский в течение месяца добивались от властей отмены решения о коммерциализации лесного участка (3,8 гектара), переданного в аренду на 49 лет предпринимателю Константину Лукьянову. Официально об их победе еще не объявлено, но это уже дело нескольких дней.

Краснозатонцы не стали верить красивым словам чиновников о «чудо-парке» и совсем не оценили свалившуюся на них «заботу» по организации цивилизованного досуга. Люди заподозрили, что их обманут, лес порубят, а то, что от него останется, потом отгородят заборами.

Не «кучка бунтовщиков»

Судя по комментариям в социальных сетях, за развитием событий вокруг лесного участка (место для пеших прогулок, сбора грибов и ягод), расположенного в шаговой доступности от поселка Краснозатонский, следит вся республика. И это вполне объяснимо, поскольку подобные истории, когда людей просто ставят перед фактом, что у них под носом на обжитой территории будет построен тот или иной объект, характерны для Коми. А на тех, кто возмущается, не обращают внимания: мало ли кто там бузит?

Но в Краснозатонском иная ситуация. Речь идет не о «кучке бунтовщиков», а о сотнях людей, которые стали публично возмущаться, собирать подписи (их уже собрано более 1400), жаловаться в разные инстанции. Благодаря соцсетям и СМИ, в том числе «Трибуне», конфликт получил широкую огласку.

А чиновники надеялись…

Еще в первой половине февраля власти надеялись, что люди лишь чуток повозмущаются, выпустят пар, а потом успокоятся, и все пойдет по заранее подготовленному плану. В лесном массиве уже появилась строительная техника, были завезены для последующей сборки модульные конструкции жилых домиков. Да и официальные средства массовой информации вкупе со специально отобранными общественниками дружно заявляли, что все наладится, а замечания жителей поселка обязательно будут учтены в процессе обустройства парковой зоны.

Особо подчеркивалось, что это не просто очередной коммерческий объект, а новомодный глэмпинг-парк под названием «Хижина», который будет обустроен на пустующей и неубранной территории на месте бывших пороховых складов. Именно здесь, в пригородном поселке, произойдет счастливое «единение людей с природой», появится «точка притяжения» для отдыхающих со всего Сыктывкара и его окрестностей, будут созданы новые рабочие места, да и вообще, предприниматели выполняют государственную задачу – претворяют в жизнь национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».

Прокурор разберется!

На стороне жителей Краснозатонского выступили экологи и парламентская оппозиция в лице коммунистов, считающих, что заключение договора между предпринимателем и Комитетом Республики Коми имущественных и земельных отношений было поспешным и не проработанным. Можно даже сказать, что конфликт приобрел федеральное звучание, поскольку краснозатонцы получили поддержку со стороны депутата Госдумы России от Коми Олега Михайлова. Он, кстати, после встречи с ними подготовил соответствующий запрос в адрес прокурора Коми Николая Егорова.

Прокурорским есть на что обратить внимание. В самом деле, весьма странно, что проект договора по передаче лесного участка в аренду на 49 лет за годовую плату в один рубль представили и подписали за пару дней (это произошло в конце октября). Так российские чиновники не работают – обычно им требуется длительный период для разного рода согласований. Тем более что вместе с землей «Хижина» еще получила через Минэкономразвития федеральную единую субсидию под свой коммерческий проект, называется сумма в размере 9,7 миллиона рублей.

Кстати, о субсидии. По мнению эколога Нины Ананиной, в данном случае есть основания подозревать, что через «Хижину» просто хотели «по-быстрому» освоить федеральные деньги, сроки поджимали. В противном случае могли возникнуть штрафные санкции, да и вообще Москва получила бы повод отказаться от поддержки развития туризма в регионе, мол, мы вам помогаем, а вы сиднем сидите. И если бы «Хижина» выбрала лесной участок в каком-нибудь другом месте, то вся эта история с федеральными деньгами прошла бы незамеченной.

Коварный план?

Еще раз подчеркнем, что жители Краснозатонского вообще не были в курсе происходящего. А им хотелось бы для начала узнать, что из себя представляет проект «Хижина». Какова его экономическая целесообразность? Будет ли подведено освещение, обустроен подъездной путь с местами для парковки? Вопросов много, но развернутые ответы на них должны были бы прозвучать еще в прошлом году, дабы не нервировать людей.

На встрече жителей поселка было высказано недоумение не только по поводу символической платы за аренду лесного участка, но и по срокам. Тут не знаешь, что завтра будет, а договор составлен сразу на 49 лет. Причем – с ООО, а они, как известно, долго не существуют – банкротятся и исчезают. Было высказано даже предположение, что проект «Хижина» – это коварный план по захвату земли для последующей ее перепродажи под частное домостроение. Как известно, у нас все возможно. К примеру, столичные власти десятилетиями как бы борются с противозаконной точечной застройкой, но ничего не меняется. Народ понимает, что в современной России если не все, то многое решают власть и деньги, а нормативные документы – это для наивных.

«Мы совершили ошибку»

В свете последних событий как-то неприлично быстро поменялась позиция «дорогих пиджаков»: вчера поддерживали «Хижину», сегодня уже критикуют. Для сохранения видимости какого-то обсуждения прямо сейчас проводится опрос в интернете по поводу обустройства в Краснозатонском парковой зоны, его итоги должны подвести 24 марта. Но они уже заранее известны, поэтому чиновники со своей запоздавшей инициативой выглядят довольно нелепо.

На февральской сессии Госсовета Коми также говорили о глэмпинге: «Вопрос о застройке леса в поселке Краснозатонском туристическим объектом, против которого выступают люди. Почему на это деньги в бюджете есть, а на реальные направления развития туризма, которые не вызывают вопросов, денег нет?» – задала вопрос депутат Екатерина Дьячкова (фракция КПРФ).

«Мы совершили ошибку, не учтя мнение местных жителей при рассмотрении вопроса выделения участка. Впредь учтем», – ответил утвержденный на той самой сессии в должности председателя правительства Коми Дмитрий Братыненко. Конечно, он мог напомнить, что скандальное решение принималось не при нем, но ведь об этом и так все знают.

По поводу «партизанских методов» продвижения проекта «Хижина» нелицеприятно высказался и врио главы Коми Ростислав Гольдштейн, досталось от него и Минэкономразвития, чиновники которого раздают гранты непонятно на каких условиях. Прозвучала даже оценка их действиям – «Отвратительно».

Показное рвение

Слова Ростислава Гольдштейна о том, что «прежде чем строить, нужно посоветоваться с людьми», чиновники решили незамедлительно оформить в законодательную инициативу. Госсовет Коми намерен узаконить обязательные общественные обсуждения перед выделением земли под туристические объекты. Будет проведен анализ опыта других регионов, чтобы внедрить лучшие практики. Более того, Коми теперь хотят сделать первым российским регионом, где при развитии туристической инфраструктуры мнение простых людей станет решающим фактором.

В таком показном рвении вся суть нынешнего состава парламента Коми. Ведь ничего им не мешало оформить такую законодательную инициативу еще год назад, когда гостевые домики коммерсанты планировали обустроить на берегу озера Шойкир рядом с сыктывкарским поселком Максаковка. Ситуация один в один с нынешней краснозатонской, но только последствия разные: проект в Максаковке просто закрыли и забыли.

И все потому, что команды сверху на «движуху» не было. Теперь команда поступила. И не будем забывать, что осенью пройдут выборы в столичный горсовет и республиканский парламент. И депутатам от партии власти, конечно, хочется вновь избраться.

Койгородок волнуется

Тем временем начался ропот населения Койгородского района: местные власти планируют в райцентре вырубить березовую аллею, высаженную ветеранами Великой Отечественной войны. В республиканскую прокуратуру уже направлена коллективная жалоба от сельчан.

В ней, в частности, подчеркивается, что «территория существующего парка является достопримечательностью села… Видимые признаки болезни деревьев отсутствуют. В парке живут белки, птицы, растут грибы, сохранен естественный ландшафт, характерный для смешанного леса… Общественные обсуждения, публичные слушания по вопросу сноса парка не проводились, обсуждался лишь вопрос

обустройства парковой зоны с обустройством лестниц, дорожек, скамеек и установкой освещения. Проекты на обсуждение населения не представлялись…»

В минувшую среду в Центре культуры Койгородка все же состоялось общественное обсуждение проекта благоустройства парковой зоны с участием представителей районной администрации. Настроение у сельчан боевое. Чиновники вроде как намерены к ним прислушаться и пересмотреть свои планы по парку. Но это пока только слова. Посмотрим на результат.

Сергей МОРОХИН.