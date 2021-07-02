Несмотря на то, что у театра до сих пор нет своей сценической площадки (виной тому затянувшиеся ремонтные работы), артисты провели отличный творческий сезон. Спектакли театра шли в зале администрации Сыктывкара, в Гимназии искусств, Республиканской филармонии и Театре оперы и балета. Многим полюбился новый формат «Квартирника», во время которого актеры вживую поют, музицируют, а главное, общаются со зрителем.

В октябре-ноябре театр отметил 70-летие коми драматурга Алексея Попова фестивалем «Ас кывъя театр», а как только ослабли ограничения, связанные с пандемией, отправился гастролировать по деревням и селам республики.

23 мая Национальный театр представил премьеру спектакля, приуроченного к 100-летию Республики Коми – лирическую комедию Олега Уляшева и Светланы Горчаковой «Эзысь шабдi» («Серебро льна»). Это рассказ о любви молодых героев, их радостях, горестях, дружбе и ревности, построенный на основе почитаемых в народе коми праздников и обычаев. Как отметили зрители, это «спектакль-праздник, щемящий сердце, с глубоким смыслом, сохраненным в генетической памяти каждого человека». 28 мая с этим спектаклем театр с большим успехом выступил в Москве на сцене театра «У Никитских ворот».

«Под знаком птицы счастья»

Юбилейный, 30-й сезон театр откроет 21 августа концертом-презентацией книги о театре «Театр под знаком птицы счастья». Эта красочная книга-летопись включила в себя самые значимые факты из истории театра, архивные материалы, информацию о постановках, отзывы зрителей, воспоминания актеров, цитаты обзоров театральных критиков, множество ярких фотографий.

Осенью труппа поедет в Чечню. С 11 по 19 сентября в Грозном пройдет Третий Всероссийский фестиваль национальных театров «Федерация». В афишу престижного мероприятия вошло 14 спектаклей национальных театров со всей России, в том числе наша музыкальная комедия «Шуйгун» («Левша»).



«Шуйгун» написан по мотивам всенародно известной истории Николая Лескова о мастере и подкованной им блохе коми поэтессой Анжеликой Елфимовой. Постановщиком спектакля выступил режиссер из Москвы, доцент Театрального института имени Щукина Валерий Маркин. Композитором и художником-постановщиком стал также преподаватель института, музыкант и актер Дмитрий Волков.

Тема спектакля «Левша» актуальна, как и 200 лет назад. Талантливый умелец не просто остался без какой-либо награды, его же еще и наказывают. Левша хоть и классический герой русской литературы, но понятен и знаком всему миру, считают авторы спектакля.

Вариант истории о тульском Левше на коми языке получился оригинальным, хорошо сдобренным истинно коми юмором. Это первая «проба» труппы в жанре «площадного театра». Артисты вживую играют на сцене на народных и классических инструментах.

«Левша» – лауреат IX Республиканского конкурса им. Степана Ермолина 2019 года сразу в трех номинациях: «Лучший спектакль»; «Открытие сезона» – Валериан Канев (исполнитель роли Левши); «Лучшая роль второго плана» – Александр Канев (исполнитель ролей русского Царя и Английской королевы).

«Левшу» высоко оценили жители города Керчи в ноябре 2019 года на фестивале «Крымская театральная осень».

– Фестиваль «Федерация» организует Союз театральных деятелей России совместно с Чеченским государственным драматическим театром им. Х. Нурадилова, – рассказала руководитель театра Светлана Белорусова. – Спектакли участников просматривают видные театральные деятели и критики со всей России. Этот фестиваль уникальный, и мы очень ждем этой поездки.

И, конечно, в новом сезоне зрителей ждут премьеры. Их будет, как минимум, три. Это мелодрама по рассказу Владимира Безносикова «Дзор кутш» («Орел седой»), музыкальная сказка по поэме Николая Щукина «Зарни сюра к\р» («Златорогий олень») и постановка «Настасья Филипповна» по роману Федора Достоевского «Идиот» к 200-летию писателя.