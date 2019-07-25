Льготникам сделали предложение

Льготники в Ухте и Сыктывкаре смогут ездить в автобусах по транспортной карте.

Власти намерены заменить городские проездные на транспортную карту, чтобы льготникам не приходилось каждый месяц приобретать билет, выстаивая очередь в пунктах продажи. Карты будут действовать в Сыктывкаре и Ухте и давать право льготникам ездить на городских автобусах неограниченное количество раз. Общественное обсуждение проекта постановления продлится до 1 августа.

Перед запуском системы транспортные предприятия и учреждения соцзащиты выдадут льготникам такие транспортные карты. Отмечается, что для пассажиров порядок проезда не изменится, но все это позволит сделать удобнее процесс пополнения, исключит необходимость длительного ожидания в очереди, поскольку пополнение будет происходить через платежные, банковские терминалы.