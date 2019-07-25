Лицо преступности: каждый третий – мошенник

Ущерб от преступлений в регионе превысил миллиард рублей.

По сообщению пресс-службы МВД, за шесть месяцев этого года на территории республики зарегистрировано 8363 преступления, из которых 21% – тяжкие и особо тяжкие. Количество преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере, возросло на четверть.

Почти треть преступлений против собственности составляют мошенничества, количество которых возросло на 12,5 процента. Участились случаи причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбоев, вымогательств, поджогов, а также преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. За полгода их выявлено 662.

В сфере экономики было выявлено 432 преступления, из них 119 – коррупционной направленности. Ущерб составил 1 миллиард 218 миллионов рублей, из которых возмещено 520 миллионов.