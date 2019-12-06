Линия «фронды»: часть активистов потребовала перемен

29 ноября в Сыктывкаре состоялась городская конференция коми народа. Ключевые вопросы – выборы делегатов на XII съезд, который пройдет в феврале, а также избрание членов исполкома городского представительства республиканской организации МОД «Коми войтыр». Обсуждение было бурным, страсти разгорелись нешуточные. Делегаты спорили до позднего вечера, а счетная комиссия завершила работу лишь около трех утра…

«Жирондисты» и «якобинцы»

Интрига заключалась в том, что списки кандидатов оказались двойными и даже тройными: первый (официальный) был предложен исполкомом «Коми войтыр». Второй — сторонниками организации «Доръям асьным\с». Был еще и третий — неофициальный и самый спорный. После первых переговоров решили оставить лишь тех кандидатов, фамилии которых фигурировали в каждом из списков. В итоге из ста кандидатур должно было остаться 50.

Здесь стоит вспомнить, как проходили выборы делегатов в городе на районных (точнее — окружных, поселковых) собраниях. Сначала это были скучные посиделки с согласованными списками делегатов на городскую конференцию, но потом ситуация изменилась: появились «альтернативщики», которые предлагали своих кандидатов. В результате появилось два условных лагеря: «умеренные» и «фронда». Так сказать, «жирондисты» и «якобинцы». Первых, похоже, все устраивает. Вторые требуют перемен.

Пожалуй, подобного раскола в рядах нацдвижения не было со времен «лихих» 90-х.

«Долой партком!»

Впервые за много лет у здания столичной администрации собралась толпа желающих поучаствовать в этом локальном, на первый взгляд, мероприятии. Перед входом в концертный зал мэрии выстроился заслон чоповцев. Дюжие парни в черной униформе запускали людей по спискам. Среди тех, кому пришлось ждать на сквознячке в коридоре, оказались не только журналисты, но и приглашенные на конференцию VIPы. Охранники не знали в лицо никого и подолгу искали фамилии в списках.

В общем, атмосфера была как перед началом рок-концерта. В зале – полный аншлаг, сидячих мест не хватило, многие стояли вдоль стен.

Но как только на сцене появились чиновники, «градус внимания» резко упал. Собравшиеся с трудом вытерпели официозные доклады. А уж когда зам. руководителя столичной администрации Елена Семейкина начала зачитывать отчет (о том, как выполняется резолюция прошлогодней конференции), зал начал пустеть. Посыпались смешки и скептические реплики типа «Долой партком!».

Но госпожа Семейкина не дрогнула, дочитала свои бумажки до конца, подытожив: «Подавляющее большинство пунктов резолюции конференций коми народа совместно с сыктывкарским представительством «Коми войтыр» выполнено».

В том же ключе выступил и руководитель сыктывкарской «ячейки» «Коми войтыр» Алексей Рассыхаев. Он отчитался о работе исполкома за четыре минувших года. Общий смысл таков: несмотря на проблемы, все, в основном, хорошо.

Но когда начались прения, выяснилось, что все далеко не хорошо. Многие говорили о том, что конференция должна обсуждать не только темы городского благоустройства, культуры и образования, но и более важные для национальной республики вопросы.

Эй, вы там, наверху!

Активист Николай Удоратин заявил, что в настоящее время МОД «Коми войтыр» превратили в провластный клуб, который фактически бездействует, не выполняя уставных целей. Он предложил привнести в работу движения принципы работы объединения «Доръям асьным\с» – чтобы создать действенную, а не декоративную организацию.

Очень эмоциональным было выступление поэтессы Любови Ануфриевой. По ее мнению, приоритетом в работе общественной организации являются вопросы экономики и демографии региона. Отсутствие рабочих мест и перспектив приводит к тому, что молодежь покидает республику. Сейчас, по словам делегата, национальная идентичность коми потихоньку угасает, «а это уже вопросы национальной безопасности». Решение мелких задач создает видимость активности, служит неким обезболивающим наркозом при эвтаназии. «Кто будет развивать республику завтра, если сокращение населения продолжится такими темпами?!» — воскликнула поэтесса.

Николай Братенков, общественник, в прошлом руководивший Ижемским районом, упрекнул руководство организации в безынициативности. Он напомнил, что «Коми войтыр» обладает правом законодательной инициативы, которой за годы своего существования ни разу не воспользовалось. Братенков заявил, что республика обладает несметными богатствами, а потому коми народ не должен находиться в роли просящего подаяние. Уже есть опыт работы с тем же «ЛУКОЙЛом», который считается с местным населением и помогает решать проблемы на территории сельских районов. Почему бы не распространить этот опыт на другие транснациональные компании?

Считали до утра

После докладов-отчетов был объявлен перерыв для смены мандатов и получения бюллетеней для голосования. Вот здесь и произошла маленькая схватка между «молодой» порослью и «аппаратчиками». Как уже сказано, списки нужно было совместить, и лишь потом провести голосование. Процедура оказалась долгой, и шесть человек не успели к назначенному времени опустить бюллетени в урны. Нервы у всех были напряжены. Нервничала и председатель комиссии – она не приняла листки с фамилиями, да еще и выхватила их у одной из делегатов и порвала (у другой — помяла). В результате шесть бюллетеней оказались «за бортом» голосования.

Надо отдать должное президиуму конференции, в котором кроме Алексея Рассыхаева были Мария Кузьбожева и Светлана Горчакова. Они старались не накалять обстановку. Когда делегат Людмила Парначева рассказала им о конфликтной ситуации, комиссия все же приняла бюллетени.

Закончились выступления делегатов поздно вечером. Однако счетная комиссия работала до утра. Тем не менее, протоколов не было ни в понедельник, ни даже во вторник. По предварительным данным, в число 50 депутатов на съезд избрано 13 делегатов «новой волны». Тех, кто настаивает на переменах в деятельности организации. По их мнению, национальное движение должно заниматься самыми острыми и злободневными вопросами республики.

Анатолий ПОЛЬКИН.