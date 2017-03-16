Любимица Пугачевой рассказала «Трибуне» о том, с каким настроением она поедет на «Евровидение»

На песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве Россию представит наша землячка Юлия Самойлова.

Полуфиналы конкурса пройдут в украинской столице 9 и 11 мая, финал – 13 мая. Главной ареной станет Международный выставочный центр. В «Евровидении-2017» примут участие представители 43 стран. Ухтинка Юлия Самойлова выступит с песней на английском языке «Flame Is Burning» («Пламя пылает»), которую написали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.

Споры о том, кто будет представлять Россию на песенном состязании в Киеве, в последние недели разгорались нешуточные. Масла в огонь подлили Филипп Киркоров, который в этом году ни к кому из конкурсантов отношения не имеет, и народные депутаты Иосиф Кобзон и Виталий Милонов. Так или иначе они высказывались за бойкот «Евровидения» Россией.

Сегодня из уст российских и украинских политиков звучат взаимные обвинения. Под влияние этой пропагандистской истерии попадают и известные артисты, и простые люди. «Евровидение» стало еще одним поводом для нагнетания нездоровых страстей. Поэтому бойкот, возможно, и состоялся бы, если б руководитель Первого канала Константин Эрнст не нашел подходящую кандидатуру для участия в конкурсе. Великолепный голос и природное обаяние Юлии Самойловой не вызывают сомнений. А тот факт, что певица прикована к инвалидной коляске, вызывает дополнительные симпатии. Особенно — у толерантной западной публики. Другим российским артистам в Киеве могли устроить обструкцию. А молодая ухтинка способна разоружить любых недоброжелателей.

Дед Мороз обалдел

Как рассказывала сама Юля, родилась она абсолютно здоровым ребенком. Но после прививки от полиомиелита у девочки начались проблемы. Мама забила тревогу, и врачи стали лечить от всего подряд. Родители водили ее по врачам и даже обращались к знахарям. Увы, никто не смог помочь. Юля стала инвалидом, с детства передвигается на инвалидной коляске.

Музыкальным развитием дочери занималась мама. Так что Юля практически получила домашнее образование. Пела в караоке, а потом начала выступать и на школьных дискотеках.

— Мама меня заставляла учить очень длинные стихи. Потом начали песни разучивать, — вспоминает Юлия. — Правда, петь детские песни мне было неинтересно. В четыре года я уже пела про несчастную любовь. Был такой случай на детском утреннике. Мама сделала мне костюм мухомора. Мне очень не нравился этот костюм: все девочки принцессы, снежинки, а я мухомор. Сидела грустная. Дождалась очереди, когда надо было петь песни, рассказывать стихи. Меня посадили Деду Морозу на коленки, я демонстративно повернулась к нему лицом и начала петь грустным голосом: «Не плачь, еще одна осталась ночь у нас с тобой…» Дед Мороз обалдел и подарил мне самую большую куклу.

Киркоров на коленях

Талантливой девушке удавалось участвовать и побеждать на республиканских и российских конкурсах. Пробовала себя Юля в рок-музыке. Даже организовала группу «TerraNova» и записала шесть композиций. В 2010 году группа распалась.

Популярность пришла к ней спустя три года, в 2013 году Юля Самойлова стала финалисткой престижного конкурса «Фактор А». В Москву Юлю привез ее молодой человек Алексей Таран. На конкурсе Юля покорила саму Примадонну. Она так исполнила песню «Молитва», что Алла Борисовна аплодировала ей стоя и даже расплакалась. А король поп-музыки Филипп Киркоров пал пред ней на колени.

Мечта сбывается

— Юля, как складывается жизнь после конкурса? Вы продолжаете общаться с Аллой Пугачевой, с кем-нибудь еще из мэтров российской эстрады?

— С Аллой Борисовной общаюсь нечасто, но у нас хорошие, теплые отношения. С Лолитой Милявской также после «Фактора» у нас остались дружеские отношения. У меня очень много творческих друзей, в частности, очень дружим с Гошей Куценко. Записали с ним дуэт перед Новым годом.

— Кто вам предложил выступить на «Евровидении», вы сразу согласились?

— Предложило руководство Первого канала, в конце февраля этого года. Я записала песню, она мне очень понравилась, и я согласилась, так как это была моя мечта с детства. Но, конечно, я до сих пор в шоке и счастлива!

— В федеральных СМИ появилась информация, что вас могут не пустить на Украину. Что скажете по этому поводу?

— Я об этом не думаю. Я переживаю о другом — чтобы хорошо исполнить песню. Сейчас мы с мужем Алексеем улетаем на плановый медицинский осмотр в Финляндию. Прошлой осенью там мне сделали операцию. И, конечно, думаю только о том, чтобы достойно выступить на «Евровидении». Уверена, что все будет хорошо.

— Вообще, тяжело выживать в шоу-бизнесе?

— Я живу творчеством, я счастлива, когда на сцене. Не нужно стараться «выживать», нужно просто жить и делать то, что тебе по душе.

— Помимо творчества, чем-то занимаетесь?

— Творчество — это все мое свободное и не свободное время.

Екатерина МАКАРОВА.