В конце прошлого года новое руководство региона провело общественные слушания, которые показали, что общественность после смены кадров считает «мусорную реформу» провальной. Руководить «реформой» стали другие люди, которые обещали, что теперь все пойдет по-другому. И вот спустя полгода на ленте одного из официальных информагентств появилось сообщение «Коми поместили в тройку регионов-лидеров по раздельному сбору мусора».

В сенсационной информации сообщалось, что Республика Коми уступает по этому показателю лишь Москве и Московской области! Таковы результаты мониторинга, о котором отчитался в конце апреля «Российский экологический оператор». Согласно данным мониторинга на январь 2021 года, текущий охват населения раздельным накоплением ТКО в Москве составляет 100%, в Московской области – 97%, в Коми – 92,6%.

Есть просто ложь, а есть – статистика

Согласитесь, цифры ошарашивают. И вот как отреагировали читатели информагентства на это сообщение (публикуем с сокращениями и не самые едкие):

– Есть статистика. И есть наглая ложь.

– Вопрос один: «Когда будут привлекать за такие ОЧКОВТИРАТЕЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ?»

– Видимо, мы с теми, кто составлял рейтинг, в разных измерениях живем. Смотрю на баки с мусором и бомжей, в них лазающих, и понимаю: а ведь только они и занимаются этим благим делом – разделением мусора!

– Похоже, кому-то надо хорошо выглядеть в определенной теме, в данном случае – мусорной. И этот кто-то связывает свое будущее с мусором, но на федеральном уровне. И чем больше позитива по мусорной теме, тем выше вероятность покинуть нас.

– Откровенное вранье про раздельный сбор мусора!

– Я с Усть-Цильмы: у нас в районе вообще нет раздельного сбора мусора.

– И когда уже закончится это вранье ? Весь город завален мусором, контейнеры ржавые, дырявые. Противно все это читать.

– Надо за вранье подавать в суд с возмещением морального ущерба! Сколько можно врать народу и вводить его в заблуждение?

– В тариф заложены расходы на приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора. Деньги за услугу взяли, а услугу не оказали. Чистое мошенничество под патронажем государства!

-Текущий охват населения раздельным накоплением ТКО в Коми – 92,6%. Ну бред сивой кобылы же! И я даже знаю эту сивую кобылу!

– Более наглой лжи не слышала. Живу в центре Сыктывкара. Куда раздельно мусор собирать? Контейнеров НЕТ! Никакого раздельного сбора мусора НЕТ!!!

Гладко было на бумаге

«Трибуна» обратилась к нашим внештатным корреспондентам, которые прокомментировали столь сенсационное сообщение.

Александрас Медведевас, эксперт ОНФ:

– Если верить официальной статистике, на конец декабря прошлого года в Сыктывкаре насчитывалось 925 контейнерных площадок. Округлим до тысячи для ровного счета. При этом для раздельного сбора контейнерных площадок было порядка 200 – это 20 процентов от общего числа площадок. Думаю, что в других городах цифра будет не больше. Откуда же взялись 92,6 процента раздельного мусора?

Александр Чупров, депутат Совета муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский»:

– В нашем районе раздельным сбором отходов занимаются два частных предприятия и общественность. Но это – капля в море. Остальной мусор вывозится на общую свалку. Контейнеры для сбора бумаги, стекла и пластика стоят, но это смахивает на профанацию, поскольку весь мусор вывозится на свалку, которая существует с незапамятных времен. Кстати сказать, в феврале текущего года в Усть-Цильму приезжала большая правительственная команда во главе с Ириной Бахтиной, которая обещала вывезти мусорную свалку на полигон в Ухту. Увы, после ее отъезда мусор увезли всего шесть машин, свалка все разрастается…

Владимир Иванов, член Координационного совета управдомов Ухты:

– В связи с таким большим процентом раздельного сбора отходов возникает вопрос о снижении тарифа, который платит население: этого требует Методические указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с ТКО. Они утверждены приказом ФАС России от 21.11.2016 г. № 1638/16 и зарегистрированы в Минюсте РФ от 02.12.2016 г.

под номером 44544.

Пункт 11 Указаний гласит: из необходимой валовой выручки регоператора исключаются доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов, электроэнергии, тепловой энергии и других ресурсов, полученных из отходов, при этом стоимость таких ресурсов определяется органом регулирования на основе данных, предоставленных регоператором.

Возникают вопросы:

– на сколько рублей снижен тариф по обращению с ТКО в связи с таким высоким уровнем раздельного сбора ТКО?

– кто из правительства Республики Коми ответит на этот вопрос?

Р.S. В романе «Отцы и дети» Иван Тургенев задает риторический вопрос: «Если сливки таковы, то каково же молоко?», оценивая уездное дворянство. В применении к нашим рекордам в реализации мусорной реформы можно спросить: если в Республике Коми все прекрасно, то каковы же дела в остальных регионах? Там-то как?!

Анатолий ПОЛЬКИН.