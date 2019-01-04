Людей заставляют платить за мифическую услугу

В Усть-Цильме у меня есть частный дом, где давно никто не прописан. Домик занесен снегом, к нему нет ни дороги, ни даже тропинки. Тем не менее, мне пришел счет на оплату «услуги» за вывоз и утилизацию бытовых отходов.

Непонятно, откуда берутся отходы в доме, где никто не живет. То есть по факту никакой услуги мне не оказывается.

Если, согласно Жилищному кодексу, у меня заключен договор с какой-либо фирмой на оказание услуг, я четко понимаю – надо мне платить или нет. В данном случае никакого договора на оказание услуги по вывозу мусора у меня ни с кем не заключено.

Иначе говоря, меня принуждают заплатить ДАНЬ за дом. И ДАНЬ заплатить отнюдь не государству (государство взимает налог на имущество), а частной компании, с которой у меня, как у домовладельца, нет никакого договора. Это вымогательство в натуральном виде!

Раздельного сбора мусора (чего требует «мусорная» реформа) нет не только в Усть-Цильме, но и в республике в целом. Усть-Цилемский район к мусорной реформе абсолютно не готов: никаких накопительных станций и прочих сооружений не возведено.

Если частная компания собирается строить мусорные полигоны, мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы за счет средств граждан, то граждане должны быть совладельцами хозяев предприятий, а такого не будет НИКОГДА! Мусор – это «золотое дно». А кто ж с народом делиться-то будет?

Жажда денег такова, что квитанции на оплату неоказанной услуги по вывозу отходов (в ноябре из Усть-Цильмы не вышло ни одного грузовика с мусором, потому что нет переправы через Печору) выставили не только отсутствующим, таким как я, но и уже давно умершим собственникам.

Даже смерть не является веской причиной неуплаты за мусор.

Ирина КУТЕПОВА,

г. Ухта.