10 августа Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат (СЛДК), старейшее градообразующее предприятие столицы Коми, отметил круглую дату – 95 лет со дня создания.

Мало кто знает, что в самом начале своего трудового пути, тогда еще Усть-Сысольский лесозавод обзавелся собственной электростанцией, которая удовлетворяла коммунальные нужды столицы и ее окрестностей. В советское время лесопильное предприятие стало первым в республике, поставлявшим свою продукцию за границу. Оплата производилась в валюте, столь необходимой для развития экономики страны.

Но история СЛДК – это в первую очередь люди, для которых комбинат стал частью жизни, яркой страницей их трудовой биографии.

58 лет в строю!

Виктор Иванович Коростелев пришел на предприятие в 1959 году. До этого выучился в Сыктывкаре на техника-электрика, год проработал в родном усть-куломском поселке Усть-Нем, три года служил в армии. Так что на комбинат Виктор Иванович пришел хоть и молодым, но уже вполне зрелым человеком.

Он работал на комбинате в самых разных цехах, знает производство, как говорится, до каждого винтика. Был главным механиком, главным инженером, главным конструктором… Из конструкторского бюро, где последние три года Коростелев трудился в должности инженера-конструктора, помогая советами молодым коллегам, ушел на заслуженную пенсию в 2017 году в возрасте 80-ти лет. Уникальный человек, удивительная трудовая биография: 58 лет он проработал на СЛДК!

А ведь все могло сложиться иначе. Как признался Виктор Иванович, в том далеком 1959 году он поначалу раздумывал, куда пойти работать. Многие советовали ему устроиться на Сыктывкарский механический завод, где зарплата была повыше. Но о своем выборе Коростелев ни разу не пожалел. Да и где сейчас СМЗ? Уже давно канул в Лету. А Сыктывкарский ЛДК уверенно смотрит в будущее.

Покой ей только снится

Ветеранская организация на СЛДК появилась на пять лет раньше общегородской, но главное – даже не возраст, а добрые традиции, которые здесь сложились. Главный принцип работы – не забыть человека с его проблемами, насущными заботами. Святое дело –поздравить каждого с юбилеем, хотя сделать это порой бывает непросто. Конечно, многие ветераны живут в Лесозаводском районе столицы, «под боком» у комбината, но есть и такие, кто переехал в сельские районы, за пределы республики, а то и страны. Но это неважно, все равно в памятный день раздастся звонок с поздравлениями с родного предприятия.

Уже шестой год совет ветеранов СЛДК возглавляет Разина Баяновна Мелехина. На предприятии она проработала с 1966 по 1999 годы. «Пришла в водный цех, отсюда и ушла на пенсию…» – рассказывает она. Название цеха может ввести в заблуждение: мол, что-то связано с водой. На самом деле в водном цехе происходила приемка сырья (в то время, когда еще существовал сплав древесины). Работа тяжелая, мужская. И женщина столько лет там трудилась, да еще и командовала мужчинами! Для этого надо иметь сильный характер.

Помимо работы была еще и общественная нагрузка. Жители Лесозаводского района во второй половине 80-х годов избирали Мелехину депутатом Совета Сыктывкара. Про таких, как Разина Баяновна, говорят, что покой им только снится. Долгое время она вела шефскую работу в школе № 6, которую, к сожалению, ликвидировали в середине «нулевых» годов.

Связь поколений

В советское время между СЛДК, ветеранской организацией и местной лесозаводской школой были тесные партнерские отношения, и об этом ветераны вспоминают с некоторой ностальгией. За цехами были закреплены классы, ребята могли поближе узнать производство, а в летнее время у них была возможность и подработать.

Сегодня старшеклассники школы № 33 традиционно участвуют в субботниках у мемориала погибшим на Великой Отечественной войне работникам СЛДК. Ветераны предприятия Анатолий Алексеевич Малыгин и Геннадий Николаевич Кокшаров каждый год ездят в лес за пихтой, делают из веток гирлянды для возложения их к мемориалу в День Победы. Загодя присматривают места, где деревья растут пышнее, очень ответственно подходят к столь важному поручению.

В ветеранской организации СЛДК осталось 17 тружеников тыла, из них лишь один мужчина, как шутят ветераны, «на рассаду». Евгению Васильевичу Осипову в прошлом году исполнилось 90 лет!

Вместе в культпоход

С ветеранским активом я встретился незадолго до празднования 95-летия предприятия. Разглядывали фотографии (самые старые фото были сделаны еще в 20-х годах прошлого столетия) и вырезки из советских газет с рассказами о трудовых и творческих успехах работников предприятия. Шел разговор и о прошлом комбината, и о делах текущих.

Сегодня в ветеранской организации СЛДК насчитывается 466 человек. Что для ветеранов важно в первую очередь? Это общение с теми, с кем ходили через одну заводскую проходную, трудились бок о бок. Поэтому главные задачи ветеранского актива – поздравить с праздниками, организовать чаепитие по случаю какой-нибудь важной даты или юбилея. А еще есть культпоходы в театры или музеи, да и не только: ветеранам особенно запомнилась недавняя поездка в парк отдыха Еляты под Сыктывкаром.

Шедевры с грядок

Совету ветеранов сейчас работается сложнее из-за ковидных ограничений. Пришлось до минимума свести личные контакты. О душевных посиделках пока можно только мечтать. Но все понимают, что это вынужденная мера. И рано или поздно жизнь наладится.

Ветераны Лесозаводского района привыкли получать периодические издания от ветеранской организации. По квартирам их обычно разносит сама Разина Баяновна, заодно можно обсудить текущие дела, справиться о здоровье. Нынче даже простое общение стало роскошью. «Так через окошечко покричим друг другу, уже хорошо. Весной прошлого года бывало даже полиция останавливала, поскольку людям старшего возраста разрешалось разве что до ближайшего магазина сходить», – рассказывает председатель ветеранской организации.

Традиционный осенний праздник урожая, который проводится в Сыктывкаре, – это всегда важное событие. По словам заместителя председателя ветеранской организации СЛДК Виктора Эйновича Леушко, каждый год ветераны комбината получали почетные грамоты и призы. «Сфотографироваться с нашими помидорами, огурцами, кабачками всегда очередь выстраивалась. А все потому, что они были выращены с любовью, а значит, особенные», – считает Виктор Эйнович. Как раз перед встречей он собрал несколько килограммов овощей и поделился с коллегами. Увы, на ярмарке своими дачными достижениями сейчас не похвастаешься: ковид, будь он неладен.

Но есть надежда, что в будущем году жизнь войдет в нормальное русло и ветераны СЛДК вновь порадуют горожан и гостей столицы своими шедеврами с грядок.

Кстати, на рабочем столе Разины Баяновны я заприметил необычную художественную поделку, назовем ее условно «Грибы на беломошнике». Оказалось, что это творение рук самой хозяйки кабинета. «В подшефном детском садике попросили сделать что-нибудь интересное к 1 сентября. Попросили поделку именно с грибами…». Действительно, выглядят они почти как настоящие, хотя и сделаны фактически из отходов – пластиковые бутылки, картон… В прошлом году она порадовала детей фигурками утки и лебедя, сделанными из… огурцов.

В кругу друзей

В любом деле все зависит от конкретных людей, от их настроя на позитив. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на Сыктывкарском лесопильно-деревообрабатывающем комбинате не просто ветеранская организация, а коллектив единомышленников со своими заботами и проблемами, праздниками в кругу друзей и творческими победами. Активно все эти годы Разине Мелехиной также помогали и помогают Юлия Алексеевна Королева (12 лет возглавляла совет ветеранов), Раиса Григорьевна Кочуренкова, Наталья Алексеевна Петрова, Пантелеймон Михайлович Забоев, которому в этом году исполнится 91 год, но он по-прежнему в строю.

А самое главное, что ветераны всегда находят общий язык с руководством комбината, который ныне возглавляет Максим Юрьевич Бунтов. Ведь ветераны по-прежнему находятся «на одной волне» со своим предприятием, хранят его прошлое, переживают за его настоящее и будущее.

Удивительное совпадение

В день празднования 95-летия совет ветеранов, а также один из учредителей предприятия Евгений Самойлов поздравили старейшую бывшую сотрудницу комбината (его ровесницу!) Иду Степановну Темноеву. 10 августа ей тоже исполнилось 95 лет. Ветеран проработала в бухгалтерии СЛДК 38 лет. Подарки и цветы от предприятия и руководства, теплые поздравления растрогали юбиляршу. Руководитель компании пожелал Иде Степановне здоровья, бодрости духа и встречи 100-летнего юбилея – личного и комбината.

Сергей МОРОХИН.