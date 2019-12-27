Люди, охраняющие «зеленое золото», живут в нищете

Лесной профсоюз Республики Коми, как и России в целом, считает катастрофической ситуацию, сложившуюся в настоящее время в лесном хозяйстве региона и страны в связи с хроническим недофинансированием отрасли.

Низкие зарплаты, социальная несправедливость систем оплаты труда, отсутствие программ привлечения и поддержки молодых специалистов привели к тому, что уже сегодня в лесном хозяйстве имеется множество незаполненных вакансий. Фактически отрасль держится на ветеранах. Что будет завтра, когда они (по сути, последние герои) уйдут на заслуженный отдых?

Коренным образом переломить ситуацию смогут только комплексные меры по совершенствованию законодательства, систем оплаты труда, изменению подходов к финансированию лесного хозяйства как на федеральном, так и на региональном уровнях. С этой целью

Рослеспрофсоюз начал масштабную всероссийскую кампанию «За достойный труд в лесном хозяйстве!», которую поддержали уже десятки тысяч человек по всей стране.

НЕ-достойная оплата

Идея общероссийской кампании возникла весной 2019 года, когда в Сыктывкаре собрались представители профсоюзных организаций работников лесных отраслей нескольких регионов страны. Обсуждая проблемы, с которыми повседневно сталкиваются работники лесничеств, лесные пожарные, мы выяснили, что они общие для всех. Это нищенские зарплаты, низкий уровень материального обеспечения, кадровый голод. К слову, поступление новой техники в учреждения лесного хозяйства, так красиво представленное нам летом уходящего года, лишь обнажило масштаб проблем: техника есть – а работать на ней некому! В Коми на сегодняшний день 107 вакансий, и улучшения не предвидится.

В Республике Коми зарплаты работников лесного хозяйства с учетом индексации в 2019 году («чистыми» на руки) составляют: помощник лесничего (мастер леса) — 21 тыс. руб., государственный инспектор — 23 тыс. руб., участковый лесничий – 27 тыс. руб., руководитель лесничества — 32-35 тыс. руб.

Зарплаты – вдвое меньше средней зарплаты по республике. Гарантированная часть заработной платы — тарифная ставка или оклад — выражается унизительно маленькими суммами, остальное — доплаты, надбавки и премии (которых может и не быть), не несущие никакой мотивирующей функции.

Мы же считаем, что гарантированная часть зарплаты должна быть существенно повышена и составлять не менее 70% от ее общего размера. Отмечу, что республиканская организация профсоюза работников лесных отраслей уже на протяжении трех лет ориентирует стороны правительства РК и Минприроды РК как участников Отраслевого соглашения по лесному хозяйству Коми, чтобы минимальная тарифная ставка или оклад в лесном хозяйстве составляли не менее установленного МРОТ. Также мы настаиваем на ежегодной индексации заработной платы.

Лесные пожарные

Еще одна важная проблема – разница в льготах «лесников» и работников других отраслей, которые ведут аналогичную деятельность. Прежде всего речь идет о лесных пожарных. В свете повышения пенсионного возраста до 60 лет для северян-мужчин эта проблема стоит наиболее остро.

Сегодня те, кто тушит лесные пожары, не имеют никаких льгот, никаких ограничений по возрасту – притом что вынуждены стоять на кромке огня до 60 лет. В то же время работники государственной противопожарной службы, выполняющие аналогичные работы, имеют право досрочного выхода на пенсию. И это правильно! Неправильно то, что наши огнеборцы не имеют такого права. Мы предлагаем законодательно закрепить досрочный выход на пенсию работников лесопожарных формирований.

Следующая проблема – обеспечение бесплатным питанием за счет средств федерального бюджета работников, занимающихся тушением лесных пожаров. Законопроект, позволяющий решить этот вопрос, лежит без движения в Минприроды России полтора года. А тем временем руководителей, потративших федеральные деньги на питание лесных пожарных, привлекают к ответственности за нецелевое использование средств.

Кадровый голод

Профессиональные учебные заведения продолжают выпускать специалистов, готовых работать с лесом – следить за порядком, восстанавливать, защищать от пожаров. Но молодежь не идет трудиться в отрасль. Почему? Ответ лежит на поверхности: при огромной ответственности и сложности труда его оплата очень низкая.

Отсутствуют действенные программы поддержки молодых специалистов. Молодежи необходима помощь в приобретении либо строительстве, а также

обустройстве жилья, выплата «подъемных», выплата северной надбавки в полном размере с первого дня работы, помощь в адаптации на рабочих местах (которая возможна через институт производственного наставничества) и другие реальные меры, которые должны находить отражение в программах поддержки молодых специалистов и обеспечиваться необходимым финансированием.

Еще один важный аспект — лесное образование. В Коми есть свой Лесной институт. Однако сегодня Министерство науки и высшего образования РФ проводит ряд мероприятий по «оптимизации» образовательной сферы. Запланировано и где-то уже внедряется сокращение, объединение, а где-то и закрытие профильных учебных заведений.

Считаем, что учреждения среднего и высшего лесного образования должны быть именно в регионах, то есть на местах, где находятся крупные предприятия и производственно-сырьевая база. Сегодня у нас и так существует кадровый голод, а если молодые люди из Коми будут уезжать на учебу в Санкт-Петербург или Москву, то вряд ли они вернутся в родную республику.

Мы гордимся нашими учебными заведениями лесного образования – здесь готовят специалистов высокого класса. Дело за малым – государство как основной работодатель в лесном хозяйстве должно предложить им условия для достойного труда.

Александр СМИРНОВ,

председатель Коми республиканской организации

профсоюза лесных отраслей.