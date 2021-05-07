Несчастный случай произошел в недостроенном здании около школы № 33 в местечке Лесозавод.

14-летний мальчишка вместе с другими детьми «осваивал территорию» внутри и вокруг заброшенного многоэтажного дома, когда ему на голову свалился кирпич. После случившегося приятели вызвали «скорую». Бригада Центра медицины катастроф Коми доставила его в Республиканскую детскую клиническую больницу. Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой в отделение нейрохирургии.

Стройка является притягательным местом для непоседливых подростков, и ситуация может повториться. «Комиинформ» обратился в администрацию Сыктывкара с вопросом, какие меры будут приняты для предотвращения подобных ситуаций, но ответа пока нет.

Напомним, похожая ситуация создалась в Ухте. Рядом со школой №13 в микрорайоне «Аэропорт» находится заброшенная постройка, где каждый день собираются подростки. Такой сигнал поступил на портал проекта «Активный регион».

По словам женщины, чей ребенок в этом году пойдет в эту школу, она опасается за безопасность будущего первоклассника и других детей. «Почему нельзя разобрать это недостроенное здание и пустить кирпичи в дело?» – спрашивает обеспокоенная мать.

«В настоящее время проходит организационная работа по демонтажу четырехэтажного здания, находящегося на территории школы №13, – сообщили в администрации Ухты. – Ориентировочные сроки выполнения работ по разбору здания – ноябрь 2022 года».