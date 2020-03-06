В Сыктывкаре в рамках Дня Арктики побывали члены знаменитой женской команды «Метелица». Ирина Кузнецова и Светлана Самара прилетели в столицу Коми из Москвы для участия в традиционном мероприятии, которое вот уже несколько лет подряд проводит Национальная библиотека РК.

По ленинским местам

Команду «Метелица» в 1960-е годы создала Валентина Кузнецова (мама прилетевшей в Сыктывкар Ирины), мастер спорта по лыжным гонкам. Несколько бывших спортсменок объединились, чтобы пройти лыжный марафон Москва – Ленинград. 725 км девушки преодолели за 7 дней. Через два года тем же составом команда отправилась на лыжах из Москвы в Смоленск, а в 1969 году – в Финляндию.

К тому времени команда была уже на слуху. И комсомольские вожаки предложили «идею»: мол, девушки не просто так идут в Суоми, а посвящают свой пробег 100-летию Ленина. Маршрут по территории Суоми был проложен по местам, где побывал неугомонный вождь революции: Хельсинки – Лахти – Торнио. Финны, впрочем, не заморачивались «ленинскими идеями», зато искренне восхищались выносливостью русских женщин. Об этом 33-дневном лыжном походе писали все крупнейшие газеты Советского Союза и Финляндии. А президент Финляндии Урхо Кекконен устроил в их честь официальный прием.

Клюква в тюбике

Давней мечтой девушек из «Метелицы» была Антарктида. Но прежде, чем отправиться на Южный полюс, женская команда совершила более десятка экспедиций на Северную землю, Землю Франца-Иосифа, дошла по дрейфующим льдам до Северного полюса. Во время путешествий команда проводила исследования в области психологии и физиологии человека. Полученные ими данные затем легли в основу методики реабилитации людей с ДЦП, ампутациями, травмами позвоночника.

«Зачем вам это надо?» – не раз спрашивали их родные и знакомые. Девушки отшучивались: едем, мол, отдыхать на южное побережье Северного Ледовитого океана.

Совместно с фирмами-производителями «Метелица» занималась разработкой снаряжения и средств выживания в экстремальных условиях. Испытывали даже космическое питание в тюбиках, которые, как известно, могут храниться почти 20 лет.

«Последний тюбик «Клюква, протертая с сахаром» мы выбросили года два назад. И то потому что на него кто-то наступил», – рассказала Светлана Самара.

Сука Ведьма родила во время похода

От встречи с белыми медведями в каждую экспедицию старались брать опытных собак. Обычно те справлялись со своими обязанностями, храбро облаивали зверя, учуяв издалека.

«Подвела» только собака Ведьма в самом первом арктическом походе. Уже в первые дни девушки заметили, что Ведьма ведет себя как-то вяло, все время норовит прилечь, уснуть. Оказалось, что Ведьма была… беременной! В ходе экспедиции она родила 6 щенков. Девушки не бросили их, освободили одни санки, и Ведьма со своими щенками ехала в них, как королева. Радиограмма «в составе команды прибавление» вызвала на «большой земле» большой переполох…

– В 1988 году мы наконец добились похода в Антарктиду, – рассказывает Светлана. – Когда мы вышли из самолета и стали вытаскивать свои баулы, мужики молча стояли у трапа, как стая пингвинов. «Есть тут мужчины, помочь?» – крикнула капитан команды. «И правда бабы!» – заулыбались они и начали шевелиться.

Преодолеть страх

Сегодня на счету «Метелицы» 14 арктических экспедиций и три похода в Антарктику. Экспедиции дали основу для 40 научных работ по разным направлениям. На базе команды родилась Международная общественная организация «Метелица», которую возглавляет Светлана Самара и которая помогает в реабилитации людей с инвалидностью.

«Как это связано – экспедиции и помощь людям с инвалидностью? Нам часто задают этот вопрос», – говорит Светлана. Ее ответ, возможно, удивил многих участников встречи в Сыктывкаре:

– Жизнь инвалида похожа на жизнь автономной экспедиции. Психологическая нагрузка на него в разы больше, чем в любом путешествии. Путешественник боится непогоды, диких животных. А ребенок-инвалид, делая первый шаг из дома, боится людей. Мы для них – как белые медведи, и они нас боятся. Шаг за шагом мы помогаем таким детям преодолевать стену страха.

Члены «Метелицы» научились преодолевать посттравматические синдромы, возвращаться к здоровой жизни. Эти наработки и положены в основу программы реабилитации.

– Мы самое старое НКО в России, и Минюст, покоцавший в последнее время уставы многих общественных организаций, не может заставить поменять наш устав, – призналась С. Самара. – А в нашем уставе написано, что «Метелица» оказывает благотворительность «и иные акты милосердия». Что является и не является актом милосердия, никто не может нам указать. И мы занимаемся с теми, от кого отказалась обычная медицина. В нашем штате – всего 6 человек. Через организацию уже прошли сотни ребят, у всех отмечена положительная динамика.

Лиля ВОВК.

Как они бежали в Финляндии

«Кровь в ботинках, зеркальце в рюкзаке»

– 2600 км девушки прошли в тяжелых условиях, – рассказала на встрече в Доме дружбы народов РК Ирина Кузнецова.

– Стояли такие морозы, что на лыжах лопались крепления. Ноги некоторых участниц были стерты в кровь, и она буквально хлюпала в ботинках. Однако женщины в любой ситуации остаются женщинами. Прежде чем перейти границу, дамы надели чистые белые гольфы, достали из рюкзаков зеркальца и подкрасили ресницы. «Не утратите ли вы женственности после такого трудного пути?» – спросили их финские журналисты. Девушки в ответ кокетливо рассмеялись: «Приезжайте в Торнио на танцы, увидите!»