15 ноября в Музее археологии Европейского Северо-Востока состоялось чествование выдающегося коми ученого-археолога. Единственного в мире специалиста по этногенезу коми-зырян.

Теме изучения Перми Вычегодской, ставшей ее «песней на всю жизнь», Элеонора Савельева посвятила 50 лет своей жизни. Во многом благодаря ее открытиям мы можем сегодня представить, как жили предки коренных жителей Республики Коми.

Роль интуиции в науке

В эти дни незаурядная женщина и успешный ученый принимает поздравления с юбилеем — 80 лет! «Все врут календари, — поздравил Элеонору Анатольевну корреспондент «Трибуны», отмечая, как превосходно она выглядит. – Здоровья вам!»

— Почему же только здоровья, а любви? — как всегда с юмором, парировала юбилярша.

За словом в карман профессор Савельева никогда не полезет. Это хорошо знают все, кто с ней общался. У нее молниеносная реакция, острый язычок и суперинтуиция. Именно интуицией, кстати, Элеонора Анатольевна объясняет феноменальный успех в одной из своих первых экспедиций.

— В 1961 году в Княжпогостском районе мы раскопали Веслянский курганный могильник, оставшийся от эпохи раннего Средневековья (VI-VII века нашей эры). Почему я причалила к этому берегу, пошла вдоль этого ручейка, поднялась наверх? Просто почувствовала, что эта земля тронута, и начала там раскопки. Здесь были обнаружены совершенно уникальные вещи: боевые ножи, богатые украшения, монеты, отчеканенные в Иране. Вы только представьте, в шестом веке на нашу территорию попали монеты из сосанидского Ирана, какой путь они проделали! И рядом с этими вещами были найдены серебряный ритон (сосуд) в виде головы быка и выдолбленная из дерева чаша с затейливыми ручками в виде медведей. Обе находки теперь хранятся в Эрмитаже. А еще погребальные маски – золотые и серебряные наглазники и наротники (подобные маски позже были найдены и в Причерноморье, в золотых курганах). В связи с этими находками возникла, конечно, масса вопросов. Какое участие приняли пришлые воины, прискакавшие сюда на конях или же приплывшие в лодках? Что с ними случилось? Покорили ли они местное население? Как показали наши дальнейшие исследования, коми-зыряночки женили их на себе, и эти воины постепенно растворились среди местного населения. И это очень важно, потому что в процессе взаимодействия культур происходит их обогащение. Пришельцы значительно ускорили развитие наших предков. Они познакомили их с коневодством и металлообработкой. При раскопках мы обнаружили бронзовые и серебряные слитки – древнейшие деньги. Коми-зыряне плавили их и делали украшения.

«Железная леди» из Пыелдино

Элеонора Анатольевна принадлежит к категории «дети войны». Она родилась и выросла в селе Пыелдино Сысольского района в многодетной семье. Родители были учителями, и в их доме всегда было много книг и грампластинок с классической музыкой.

— Мы не знали вкуса белого хлеба, у нас не было фабричных игрушек, но наше детство было наполнено своими радостями и забавами, — вспоминает она. — В силу возраста я не могла помнить и прочувствовать войну в полной мере, но до сих пор 9 Мая в моем доме молчат и радио, и телевизор. Это очень тяжело…

Профессию Элеонора Савельева получила в Свердловском университете. В 1959 году, вернувшись домой, она сошла на пристань в Сыктывкаре с большим сундуком, в котором были перина и подушка – ее приданое. В Коми научном центре, куда распределилась молодой специалист, она стала третьим профессиональным археологом.

«Григорий Буров, Вячеслав Канивец и Савельева — это три кита, на которых держится наша археологическая наука», — пошутил на торжествах в честь Элеоноры Анатольевны директор ИЯЛИ Игорь Жеребцов. К слову, ее бывший студент. Сама она называет время работы деканом исторического факультета СГУ самыми счастливыми годами жизни, ведь, работая на истфаке, ей удавалось организовать самые крупные по составу участников археологические экспедиции. Да и само общение со студентами доставляло ей огромное удовольствие.

Отметим, что среди учеников Савельевой немало известных в республике людей, наделенных и полномочиями, и властью, но до сих пор робеющих при встрече с «железной леди» — так называли декана за глаза. «Она никогда не давила интеллектом, но учила дисциплинировать ум», — с уважением и благодарностью говорят они сегодня.

Биармия — красивый миф

В 90-е годы в республике активно стала обсуждаться тема могущественного, но исчезнувшего, как Атлантида, государства Биармия. Якобы территория Республики Коми тоже входила в него, и потому коми-зыряне могут считать себя потомками и родственниками скандинавов. Элеонора Савельева не разделяет этого мнения.

— Биармия, возможно, существовала, но располагалась гораздо западнее, чем наша территория, где-то в районе Кольского полуострова и прилегающих к нему территорий, в Подвинье. Сама идея связать Коми с Биармией появилась в период активизации национального самосознания, который я бы назвала романтическим периодом. Многим хотелось, чтобы скандинавские сказания о могущественной стране Биармия распространялись на нашу территорию. Но если бы скандинавы к нам хотя бы заходили, то у нас были бы хоть какие-то вещи викингов. Но их нет. Термин «Биармия» был распространен на другие финно-угорские народы, но государство Биармия и Пермь Вычегодская – это разные понятия. Описание Биармии с пермской реальностью не совпадает. У нас тогда не было государства.

— Значит, это лишь красивый миф?

— Он потому и поддерживается, что в него хочется верить. Любая археологическая находка – это определенное звено в цепочке, ведущей в глубь веков. На помощь археологу приходят письменные источники, фольклор, топонимика… Все эти знания в комплексе и дают основание говорить, что формирование Перми Вычегодской проходило в Средневековье, с XI по XIV века. Границы расселения этого народа очерчены еще в «Житии Стефана Пермского».

Что в имени твоем?

Да простит нас профессор Савельева, мы заглянули в некоторые околонаучные издания, чтобы узнать, что означает ее имя. Оказалось, что, нарекая девочку этим именем, родители подспудно заложили вектор ее судьбы.

Элеонора с древнееврейского переводится как «Бог мой — свет». Женщина с таким именем, как правило, очень активная и эмоциональная, с нервной энергией и большими амбициями. Ее жизненный девиз: «Воля — интеллект — трудолюбие». Будет ли кто-то спорить, что это не так в отношении Элеоноры Савельевой?

— Над чем вы сейчас работаете? — спросили журналисты у 80-летней дамы в день ее рождения.

— Мне бы хотелось успеть написать крупную обобщающую работу о происхождении, истории и культуре предков моего народа — коми-зырян, — ответила юбилярша. — Поскольку я много занималась организационной работой, то времени для своих материалов не было. Меня греет мысль о том, что я еще успею сделать что-то полезное для людей. Это важно. Наши идеи и представления о процессах, которые происходили в древности — объективно-субъективные. Мы можем ошибаться в интерпретации. Но материал, который мы собрали, – это самое главное. То, что должно остаться. К нему будет обращаться последующее поколение исследователей.

Лиля ВОВК.

НАША СПРАВКА

Из ее книг можно составить библиотеку

Элеонора Савельева является автором более 250 научных работ.

Среди них 16 монографий и научно-популярных книг: «Пермь Вычегодская», «Вымские могильники», «Жигановский могильник», учебное пособие «Археология Коми АССР». Она выступила соавтором коллективных монографий: «История Коми АССР», «История крестьянства Европейского Севера СССР», «Археология Республики Коми», «Финно-угры Поволжья и Приуралья в средние века»; учебных пособий для учащихся школ «Наш край в истории СССР», «Исторический атлас Республики Коми».

Редактор более 20 научных сборников статей и монографий, среди них фундаментальная обобщающая монография «Археология Республики Коми». Составитель, редактор и автор ряда работ, в том числе «Историко-культурного атласа Республики Коми».