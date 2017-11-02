Мать взыскала с медиков миллион

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти вследствие ненадлежащего оказания медпомощи.

У жительницы Ухты умерла двухлетняя дочь. Когда малышка заболела, лечили ее в домашних условиях под наблюдением врачей. Но улучшения не наступало. Девочку госпитализировали в больницу, однако спасти ее не удалось.

Мать обратилась в суд, требуя взыскать компенсацию морального вреда с детской больницы и станции скорой медицинской помощи Ухты, а также с Министерства здравоохранения Коми.

При рассмотрении дела обнаружены дефекты оказания медпомощи на амбулаторном этапе и этапе скорой медицинской помощи, имеющие косвенную связь с наступлением смерти.

Суд удовлетворил заявленные требования и взыскал в пользу женщины 350 тысяч рублей со станции скорой медпомощи и 750 тысяч рублей с детской больницы.