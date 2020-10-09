«Мечтаю расписать свой храм»

От стенгазеты к иконам: как воспитательница сельского детсада освоила премудрости церковной живописи

Сейчас на счету жительницы села Руч Усть-Куломского района сотни написанных ею священных ликов. Они украшают несколько храмов в Коми, разошлись по людям.

Самоучка из Руча

Причем у иконописицы нет специального образования. В садике, где Кирушева работала воспитательницей, весь ее «художественный» опыт – это стенгазета да наглядные пособия для детей. От плакатов к иконам Ангелину Александровну привел один случай.

В конце 90-х в селе Руч с работой было туго. Заработки у Ангелины Александровны непостоянные: тут помочь, там кого-то в детском саду заменить. И среди этих подработок появилась одна неожиданная. Односельчанка попросила нарисовать икону. В качестве образца принесла крохотный черно-белый образ Божьей Матери «Неупиваемая чаша».

То, что Ангелина Александровна не имела благословения, не занималась никогда иконописью, а из материалов имела лишь гуашь и ватман, – никого из женщин не смутило. У одной из них была горькая беда: крепко пил сын, и она надеялась избавить его от недуга с Божьей помощью. У другой – желание помочь, тем более что купить икону в районе в то время было негде.

Ангелина Александровна скопировала рисунок и стала расписывать так, как ей казалось правильным. Для мафория (верхней одежды Богородицы) выбрала красный цвет, для его испода – зеленый. Только позже, когда жительница Руча взялась писать иконы всерьез, она поняла, что интуитивно угадала с колером. Та, первая, икона так и осталась неосвященной. Но моя собеседница уверяет, что это неважно: молитвы «Неупиваемой чаше», написанной гуашью, той женщине помогли. Ее сын образумился, завел семью, и сейчас у него все благополучно.

Заказ от батюшки

С создания первой иконы и до росписи старинного храма в Ульяновском монастыре прошло 22 года. Еще несколько лет сельчанка рисовала иконы любительски, по наитию. Срисовывала лики с православного календаря. Искала в библиотечной литературе пояснения по иконописи. Писала на бумаге, доске, пробовала масло и акрил. Лишь в 2004 году привезла в Ульяновский монастырь пачку накопившихся рукописных икон. Одобрив ее труд, настоятель тут же сделал заказ: написать иконы для внешнего оформления храма, выделил ДВП, подарил книгу по иконописи. Уже через месяц 12 икон были готовы. Как получилось так быстро? «Когда пишешь по благословению, тогда дается дар ангелов и все получается как надо», – смиренно признается Ангелина Александровна.

Только вот писала она иконы больше для себя да для Ульяновского монастыря. Храм же в родном Руче как закрыли в 1932 году, так с тех пор под какие только нужды его ни приспосабливали – склад, клуб, библиотеку. Однажды в разговоре с игуменом монастыря горестно заметила, что в Руче некуда сходить помолиться. И в 2006 году после его просьб прихожанам выделили уголок в Доме культуры. Но соседство вовсе не выглядит кощунственным.

Когда подходишь к массивному кирпичному зданию, уже издалека понимаешь: оно изначально создавалось как храм. Мысленно делаешь наброски отсутствующего купола, завершаешь образ крестами… Впрочем, когда я нашла архивный снимок храма Сретения Господня 1910 года в Руче, то осознала скудость своего воображения. Над нынешним усеченным зданием возвышались пять куполов и три яруса стройной колокольни. Нынче же над входом крупными буквами – «Дом культуры». Крылечко же в Сретенский храм без вывесок (точнее то, что под него выделили, – две комнаты), прячется сбоку.

Тем не менее, даже эти скромные обветшавшие помещения стали для сельчан радостью. Ангелине Александровне тогда, в 2006 году, словно выдали огромный холст и сказали: твори, как пожелаешь. И душа развернулась. Роспись начинается с первых ступенек наверх, вьется узорами вдоль стен, а наверху открывается скромный, но красочно-пасхальный по настроению храм. Несколько лет иконописица вместе с помощниками наполняла его святыми ликами. И сегодня церковь Сретения Господня выглядит маленькой лаковой шкатулкой внутри огромного каменного храма.

Еще через три года на средства местного предпринимателя Виталия Игушева в Руче построили новый храм Илии Пророка. А в 2011 году, когда его освятили, у Ангелины Александровны снова появилось поле для творчества. С тех пор, как в Усть-Куломском районе возводили новую церковь, земляки неизменно обращались за помощью к ручевской иконописице. Так что иконы и орнаменты с уже знакомым стилем после появлялись в храмах Уръеля, Деревянска, Аныба, Керчомьи.

Кисти, карандаши и стремянка

Пару лет назад игумен Ульяновского монастыря Савва предложил Ангелине Кирушевой украсить храм Успения Пресвятой Богородицы. Смутившись от столь ответственного поручения, она попросила опробовать свои силы на более скромной площадке. Например, в Никольском храме в колокольне Ульяновского монастыря. Хотя он действительно меньше размерами, но работы по его росписи растянулись на три лета.

– В 2018-м, когда расписывали нижнюю часть храма, еще было много желающих помочь. Я давала паломникам трафареты с узорами, которые они наносили на стены. В прошлом году уже захватили средний ярус. А этим летом, когда красили голубым купола, расписывали верхнюю часть храма, приходилось уже забираться на стремянки. Не каждый на это отважится, – рассказывает иконописица.

Лишь пару недель назад Ангелина Кирушева вместе с добровольцами завершила работы. Обновленный храм, который с момента основания монастыря никогда не расписывался, через год предстанет в незнакомом облике. Следующим летом здесь осталось нанести несколько важных деталей: оформить купол двенадцатью херувимами и ликом Спасителя и подписать иконы. А пока стремянки, узоры на столах, карандаши и кисти отложены в сторону. Возможно, после Ангелина Александровна решится приступить к другому храму.

– Мечтаю расписать свой храм, – признается она. – Свой в Руче – Сретения Господня. Может, когда-нибудь его отдадут верующим.

Наталия БЕШКАРЕВА.