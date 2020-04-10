Назначение временно исполняющим обязанности главы республики доктора наук и опытного медицинского чиновника выглядит вполне логичным.

Вспышка пандемии – пусть даже и случайная – все же симптом достаточно серьезный. Он стал достаточным и окончательным поводом для отставки Сергея Гапликова. Кто виноват в «эжвинском феномене», станет ясно в ходе следствия. А вот на вопрос «что делать?» должен ответить теперь уже Владимир Уйба.

Гримасы оптимизации

«Оптимизация» медицины и особенно ее первичного звена была, метко говоря, ошибкой. Это признали уже и Владимир Путин, и экс-глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. Массовые сокращения койко-мест, закрытие сельских больниц, укрупнения поликлиник нанесли серьезный удар по системе здравоохранения.

Государственной медицине хронически не хватает средств. А привлечь в эту среду частные капиталы довольно трудно. Даже те бизнесмены, которые готовы рисковать своими деньгами, сталкиваются с неожиданными препятствиями.

Поликлиника: фирма или контора?

7 августа 2018 года было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения между правительством Коми и ООО «Медицинская инвестиционная группа».

Бизнесмены решились вложить большие деньги в строительство поликлиники на территории сыктывкарского поселка Лесозавод. Они взяли на себя обязательство обслуживать население поселка (около 12 тысяч взрослых граждан) на тех же условиях и даже лучше, чем существующая государственная поликлиника. При этом по их расчетам вложения должны были окупиться за 3-4 года. А правительство в этот период обязалось на этой территории новых медицинских объектов не строить.

Замечательный план, особенно если учитывать тот факт, что существующее госучреждение давно дышит на ладан, а денег на его ремонт сама республика никак найти не может.

Министр здравоохранения региона (теперь уже бывший) Дмитрий Березин в красках описывал все преимущества такого государственно-частного партнерства. Вместе в председателем Госсовета Надеждой Дорофеевой они лично инспектировали ход строительства и регулярно докладывали об этом народу.

Правда, местные общественники сомневались: каким образом частная фирма может окупить строительство за четыре года, если таким же государственным поликлиникам денег на зарплату не хватает? Эти и другие свои сомнения они изложили в коллективных письмах и через нашу газету обращались даже в прокуратуру. Прокуратура коррупционной составляющей не нашла. А министр ответил, что все будет замечательно.

И вот построили. Завезли новейшее оборудование, пригласили узких специалистов. И сели ждать пациентов с деньгами по линии Фонда обязательного медицинского страхования.

Но они не идут и не идут. Лечатся в старой поликлинике. А в новой – зарплату платить нечем. Приглашенные специалисты уезжают.

Бизнесмены бьют в колокола, грозятся вывезти оборудование в другой регион, жалуются журналистам и депутатам.

Получается, что министерство грубо обмануло предпринимателей?

«Не уполномочены»

На это Минздрав Коми развернуто отвечает: «Соглашение предусматривает только согласование адресов расположения объектов для оказания медицинской помощи гражданам по территориально-участковому принципу и перечень адресов улиц и домов для медобслуживания.

Распределение объемов предоставления медицинской помощи для ООО «Поликлиника «Полимедика Сыктывкар» будет зависеть от количества прикрепленных к поликлинике пациентов. В настоящее время новой поликлинике выделены объемы предоставления медицинской помощи исходя из предполагаемого количества обслуживаемых граждан на начало работы.

Таким образом, «Полимедика» получает в обслуживание не весь мкр. Лесозавод. Это обезопасит пациентов в первое время работы медучреждения в случае, если оно не будет справляться с объемами обращений. Органы государственной власти не наделены полномочиями по прикреплению застрахованных лиц к медицинским организациям…

Вносить изменения в нормативные акты, определяющие соответствующие зоны обслуживания по территориально-участковому принципу, министерство сможет только после принятия ООО «Поликлиника «Полимедика Сыктывкар» на обслуживание граждан путем самостоятельного обращения».

Другими словами, если «Полимедика» фактически организует оказание медицинской помощи населению в мкр. Лесозавод, то, соответственно, и оплата данных услуг в системе обязательного медицинского страхования будет произведена в полном объеме».

Вроде все логично и понятно. Не очень ясно только, о чем же обе стороны договаривались в 2018 году. На чем был построен этот «загадочный» бизнес-план?

Частная территория

Негосударственные клиники оказывают качественные медуслуги, и пациентов, готовых платить за дополнительные медуслуги тоже хватает. Система частных поликлиник практически не развивается. А те, что есть, испытывают серьезные проблемы. В этом смысле очень показателен пример поликлиники «РГС-Мед», созданной еще в 2004 году.

За 15 лет поликлиника превратилась в крупнейшее негосударственное лечебно-диагностическое учреждение с сетью филиалов по Республике Коми. Здесь постоянно обслуживаются порядка 200 тысяч граждан, то есть четвертая часть населения региона, и работают почти 600 сотрудников.

Ее отец-основатель Георгий Дзуцев в 90-е годы возглавлял Минздрав Коми. Он был одним из авторов первого России закона о медицинском страховании граждан. Разработанная им система лекарственного страхования в 1998 году была признана лучшей в стране.

И вот недавно Георгий Дзуцев получил три года условно со штрафом 300 тысяч рублей. Он признан виновным в особо крупном мошенничестве. Смягчающими обстоятельствами признаны пожилой возраст, вклад в развитие медицины…

Если уж такой человек запутался в сложном переплетении законов и нормативных актов, то что говорить об обычных чиновниках!

С другой стороны, трудно понять и логику государственных клиник. Почти все они оказывают платные услуги, которые должны дополнять список обязательных и бесплатных. Но на деле зачастую они их просто дублируют. В платных кабинетах работают те же врачи и на том же оборудовании. А бесплатного приема узкого специалиста, некоторых анализов и обследований, не говоря об операциях, можно ждать годами и месяцами.

На деле у обычного больного выбор такой: а) маяться в очередях; б) платить; в) плюнуть на все и лечиться самому. А потом попасть с осложнением в больницу. Там хирурги отрежут ставшие «лишними» органы бесплатно. Это они умеют…

Виталий ШАХОВ.