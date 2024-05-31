Проблемой детского травматизма озаботились на уровне Госсовета Коми. В парламенте 30 мая впервые состоялся «круглый стол» на тему «Профилактика детского травматизма глазами медиков».



Как отметила председатель комитета Госсовета Коми по социальной политике Надежда Дорофеева, встреча прошла по инициативе главврача Коми республиканской детской клинической больницы Игоря Кустышева, который традиционно в преддверии Дня защиты детей обращается к родителям и общественности.

«Накипело! Хочется обратить внимание родителей на проблему. Только за май три ребенка выпали из окон, а ведь еще не было жары, тепла, лета. Сейчас на первый план выходит также тема скутеров и мотоприспособлений, когда ребенок не готов, не знает правил поведения на дороге, но пользуется ими. И мы сами таким образом способствуем травматизму», – отметила председатель комитета.

По словам Игоря Кустышева, за последние 4 года мы потеряли 104 ребенка. В том числе 5 детей за первый квартал этого года. Дети продолжают гибнуть в ДТП, выпадают из окон и падают, гуляя по строительным заброшкам. Докладчик отметил также рост алкогольных отравлений у детей до 18 лет и отравлений химическими веществами у детей 3-4 лет. В последнем случае всегда виноваты родители, которые оставили малышей без присмотра и обеспечили им легкий доступ к опасным жидкостям. «Вопиющие случаи: выпил гель для стирки, клей, бензин, отравился лекарственными препаратами… За год зарегистрировано 18 случаев, из них 12 тяжелых, когда потребовалась помощь врачей-реаниматологов», – рассказал главный врач РДКБ.

В ходе обсуждения прозвучало немало вопросов и предложений от участников «круглого стола». Так, депутат от Воркуты Елена Прокопчик задала вопрос, который волнует сегодня многих жителей Заполярья. Учитывая, что с мая и до конца июня аэропорт города закрыт из-за ремонта взлетно-посадочной полосы, как больные дети будут доставляться в республиканскую больницу?

Отвечая на этот вопрос, главный врач территориального Центра медицины катастроф Михаил Сурин не стал скрывать, что транспортировка будет сложной. Сначала за пациентом в Воркуту вылетит вертолет из Усинска и доставит его в Печору. Там его будет ждать вертолет, прилетевший из Сыктывкара. В общей сложности перевозка больного займет примерно 8 часов.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Коми Татьяна Козлова предложила подумать об организации на базе РДКБ отделения детской наркологии. Игорь Кустышев согласился: такая потребность есть.