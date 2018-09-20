Медики хотели облегчить страдания пациентов, а в результате угодили на скамью подсудимых

Руководство больницы поселка Нижний Одес признано виновным в незаконном обороте наркотических средств.



В январе этого года прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении четырех сотрудников больницы по фактам хищения и сбыта наркотических средств. Речь идет о сильном обезболивающем препарате промедол, который медики вместо уничтожения передали на местную станцию скорой помощи.

Дело было осенью 2015-го. Два жителя Нижнего Одеса после того, как похоронили своих умерших от онкологии родственников, передали в больницу 43 неиспользованных ампулы промедола. Они знали, какие боли испытывают онкобольные, у них просто не поднялась рука выкинуть заветные ампулы. Пусть хоть кому-то они еще помогут…

Между тем по закону это лекарство, содержащее наркотические вещества, подлежит строгой отчетности. Неиспользованные ампулы должны списываться и утилизироваться. Главный врач больницы Андрей Налимов и его заместитель Александр Хлыбов этого не сделали. Напротив, был подготовлен фиктивный акт о списании, который кроме них подписали еще две медсестры. Сами препараты были переданы на станцию скорой помощи.

По мнению следствия, потребностей в промедоле учреждение не испытывало. Но каждый фельдшер «скорой» по всей России, не говоря уж о небольшой районной больнице, знает и подтвердит: лишней ампула обезболивающего быть не может.

В октябре 2016 года в ходе проверки на станции скорой помощи полицейские изъяли 27 «левых» ампул с промедолом. 16 ампул, по словам медиков, были неофициально использованы для инъекций онкобольным и лицам, испытывающим сильные боли, в том числе мальчику, попавшему накануне в ДТП. Судьба остальных ампул осталась неизвестной.

В отношении главного врача, его заместителя и двух медсестер, подписавших «липовый» акт, были возбуждены уголовные дела. Следствие трактовало инцидент в больнице как «хранение и сбыт наркотических веществ». А изготовление актов об утилизации — как служебный подлог. При этом следователи признали, что медики действовали без какой-либо материальной выгоды для себя.

В итоге суд назначил А. Налимову наказание в виде 5,5 лет, А. Хлыбову — четыре года условно. Оба надолго лишены права занимать руководящие посты. Медсестрам дали по 2,5 года условно с запретом вести медицинскую деятельность, связанную с оборотом наркотических средств. Обжаловать приговор осужденные не стали.