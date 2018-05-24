Медики ждут скорой помощи

Аккурат через 10 дней после инаугурации Владимира Путина сотрудники Сыктывкарской станции скорой помощи пожаловались в прокуратуру на нарушения трудового законодательства и неисполнение майских президентских указов от 2012 года.

Напомним, что в феврале этого года медики уже обращались с подобными жалобами в администрацию губернатора. После их встречи с главой РК Сергеем Гапликовым конфликт на некоторое время удалось пригасить. Но теперь ситуация вновь обострилась.

Сотрудники скорой помощи считают, что в соответствии с «майскими указами» Владимира Путина зарплата медицинских работников должна была повыситься на 55-60 процентов, но в итоге изменения произошли лишь на какие-то несколько процентов.

Сегодня действительно есть прослойка медицинских работников, стабильно получающих по 60 тысяч рублей и выше. Но у многих зарплата составляет от 20 до 25 тысяч рублей. В первую очередь на такие небольшие деньги приходится выживать молодым специалистам с маленькими детьми и с ипотечными «гирями».

Вчера член инициативной группы – фельдшер Ирина Лаптева – сообщила «Трибуне», что пока «добрых вестей» из прокуратуры не поступало. Впрочем, по закону на рассмотрение жалобы отводится 30 дней. Главное, чтобы сотрудники прокуратуры подошли к назревшим проблемам медиков не формально, а действительно в них вникли.

Ирина Анатольевна заявила, что прокуратура должна разобраться и в принципах формирования заработной платы. Она как фельдшер со стажем имеет заработную плату всего на две тысячи рублей больше, чем рядовая медсестра. Это несправедливо, поскольку и ответственность разная, и квалификация.

Сергей ПАВЛОВ.