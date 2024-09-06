Почти два месяца мы следили за тем, чем закончится публичный скандал, инициированный вице-премьером правительства Коми Андреем Чибисовым в отношении депутатов Совета Сыктывкара Ксении Соколовой и Валерии Стрекаловой. Похоже, что ничем, поскольку сам инициатор резонансной истории недавно был неожиданно отправлен в отставку.

Тем не менее, причины и последствия скандала заслуживают внимания. Через призму этой истории мы попробуем взглянуть на кадровую политику нынешнего главы Коми Владимира Уйбы.

Охрану – сюда!

Напомним, что в июле с.г. Андрей Чибисов созвал пресс-конференцию по поводу создания новой хозяйственной структуры через объединение водоканалов Сыктывкара, Воркуты и Инты в АО «Комиводоканал». Как известно, власти столицы сразу выступили категорически против навязываемых преобразований и на данный момент свою позицию не изменили. Главная причина: сегодня Сыктывкарский водоканал – это успешно работающее предприятие, а в Воркуте все наоборот – у тамошнего водоканала убытки исчисляются сотнями миллионов, нет кадров, и вообще там творится хаос. И это в преддверии зимы! Желтый дом хочет попытаться хоть как-то исправить ситуацию как раз через объединение водоканальных комплексов.

Если министр устроил пресс-конференцию, значит, намеревался довести позицию Желтого дома до широкой аудитории. Однако увидев у одной из депутаток от КПРФ смартфон, включенный в режиме видео, он почему-то разгневался и стал их выгонять из кабинета. Была вызвана охрана, а затем последовал еще и звонок в полицию: «Две женщины не хотят покинуть здание. Они здесь нежелательны…»

Полицейские приехали, но ничего противозаконного, разумеется, не обнаружили.

Министерская блажь

У господина Чибисова была отличная возможность на видеокамеру четко, убедительно изложить позицию Желтого дома. Причем подать ее так, дабы чиновникам из администрации Сыктывкара и депутатам горсовета стало бы стыдно за то, что они пошли против Желтого дома, сразу не поняли благих намерений Владимира Уйбы и его окружения по поводу создания единого водоканального комплекса. Но нет, все закончилось безобразной сценой, вызовом полиции.

Заметим, что Ксения Соколова является не только депутатом горсовета, но еще и помощником депутата Госдумы России Олега Михайлова, ее присутствие в этом качестве тоже заранее обговаривалось. Так что логичным стало обращение депутата федерального парламента в республиканскую прокуратуру – пусть даст оценку действиям Андрея Чибисова.

Игра в пинг-понг

Прокуратура не стала проводить проверку, а лишь уведомила Олега Михайлова о том, что его обращение перенаправлено в администрацию столицы: мол, пусть там и разбираются. Но в столичной мэрии так и не определились – имел ли факт воспрепятствования деятельности депутатов – и предложили прокуратуре самой решить, составлять или нет протокол в отношении господина Чибисова.

Ответ мэрии совершенно не устроил прокурорских. Из последних новостей из республиканской прокуратуры: по фактам нарушений законодательства об административных правонарушениях главе администрации Владимиру Голдину внесено представление. Так что объясниться столичным чиновникам все-таки придется. Хотя теперь это будет сделать легче – ведь инициатор скандала уже убыл из Коми в неизвестном направлении. Выходит, что единственным пострадавшим в этой скандальной истории с видеозаписью косвенно стал пока лишь мэр Голдин.

Всех и не упомнить

Среди важных аргументов, почему власти Сыктывкара не хотят свой водоканал переводить из муниципальной собственности в республиканскую, есть и один, особо не афишируемый, но очень важный. Уж больно часто меняются люди в команде действующего губернатора. Поэтому никто и не рассчитывал, что Андрей Чибисов (он, кстати, считался толковым министром) долго продержится в этом кресле, а потому даже формальные договоренности с ним не имеют особого смысла. Так в результате и случилось.

Только за четыре года правления Уйбы сменилось больше полусотни руководителей министерств и ведомств. Сотрудники организаций, работающих с тем же Минстроем, не запоминают по имени-отчеству новых назначенцев, поскольку кресло главного начальника уже давно сравнивают с «проходным двором». И ведь так везде, кругом кадровая неразбериха (за исключением разве что Министерства образования). А иначе и не может быть, если в регион слетаются «чайка-менеджеры».

«Поклевали и улетели»

Об этой категории «гастролеров» весьма доходчиво написала российский политтехнолог Юлия Милешкина. В качестве яркого примера она взяла Республику Коми времен правления Сергея Гапликова, предшественника Владимира Уйбы.

Но и при Владимире Уйбе ничего кардинально не поменялось. Даже стало еще хуже и «токсичней» в коридорах власти.

Из политического словаря Юлии Милешкиной:

«Чайка-менеджмент» – прилетела внешняя команда в регион, нагадила, поклевала и улетела.

Характерное определение поведения заезжих чиновников, назначенцев из Москвы или иных более развитых регионов в менее развитые, отданные на кормление.

Регулярно ездят к семьям и (или) к начальникам в Москву и иные территории, основная задача в период выборной кампании настроить денежные потоки под свои пришлые активы, в моменте заработать и отбыть при закрытии окон возможностей в иной регион на повышение (или в места не столь отдаленные).

Регион после «чайка-менеджмента» характеризуется разрушенными вертикальными связями при наличии горизонтальных у местных элит…»

И как тут не вспомнить видного «чайка-менеджера» Михаила Порядина, который считался правой рукой Сергея Гапликова? Михаил Юрьевич сейчас отбывает серьезный срок за участие в разворовывании спонсорских денег, которые должны были пойти на патриотическое воспитание молодежи. Он тоже приезжал «на севера» подзаработать, но не повезло. Кстати, украденные деньги (десятки миллионов рублей) так и не нашлись. Вроде как их использовали во время выборных кампаний в интересах партии власти, но это только одна из версий.

В роли лузера

Из динамично развивающейся территории Советского Союза Коми в современной России превратилась в какого-то лузера. Особенно на фоне ближайших соседей. Мы видим, что в ту же Кировскую область сегодня идут значительные инвестиции. Кстати, я ни разу не слышал о «чайка-менеджерах» в Татарстане. Там без них живут и богатеют. Столица Татарстана Казань стала важным экономическим, культурным и спортивным центром России. А ведь если вспомнить

70-80-е годы, то на фоне столицы Татарстана с ее трущобами, хроническим недофинансированием и громкими криминальными разборками (в нашумевшем фильме «Слово пацана» все это ярко представлено) Сыктывкар выглядел «островком благополучия».

До развала Советского Союза Коми АССР называли «республикой молодых городов», она была образцом международного экономического сотрудничества – древесина, заготавливаемая советскими и болгарскими лесозаготовителями в Удорском районе, была самой низкой по себестоимости в стране. Коми управление гражданской авиации было на передовых позициях в составе всего союзного Аэрофлота. Наши самолеты перевозили пассажиров и различные грузы от Калининграда до Камчатки, от Ташкента до Нарьян-Мара. Сыктывкар и Ухта были важными научными центрами, именно благодаря нашим ученым были достигнуты выдающиеся успехи в изучении Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, которая определила вектор развития экономики Европейского Севера на многие десятилетия.

А где сегодня Сыктывкар в масштабах страны? Написал бы – где, да слово это очень уж грубое…

«Чужие» здесь ходят, но недолго

Почему клич «наших бьют!» стал актуален для Коми?

В 2015 году, после ареста Вячеслава Гайзера и его компаньонов, Республика Коми потеряла управляемость. Ведь дело не ограничилось зачисткой верхушки – в регионе начался настоящий кадровый погром. Разрушено было не только высшее, но и среднее звено чиновничества. Зато в республику повалили менеджеры-«вахтовики», не знающие местной специфики. Зачастую это были просто случайные люди.

У «менеджеров-чаек» психология временщиков. Они заточены на сиюминутные цели, охотно дают любые обещания, заранее зная, что не понесут «ответственности за результат».

Это вовсе не значит, будто доморощенные кадры честнее или талантливее «варягов». И среди местных управленцев хватает дураков и ленивцев. Но у них есть два преимущества: готовность работать методично и вдолгую (не нахрапом), а также тот факт, что они корнями вросли в региональную элиту. То есть обладают обширными горизонтальными связями. Для провинции это особенно важно: здесь многие деловые вопросы решаются по принципу «Вась-Вась» (личные знакомства, родственные отношения, общие интересы и т.д.). Чтобы уладить хозяйственную «проблемку», местному начальнику достаточно порой одного телефонного звонка: «Петрович, помоги, ты же знаешь – я в долгу не останусь!». Тогда как «вертикаль власти» пришлых министров ограничивается личным водителем и секретаршей. А «неформальный способ» решения задач (ключевой для провинции) им недоступен. Ибо горизонтальные связи нарабатываются годами, десятилетиями.

Сергей МОРОХИН.